Incendie de Notre-Dame : faut-il s’en émouvoir ?

L'Univers, ou du moins le monde, bon, peut-être uniquement l'Europe, non, en fait seulement la France , traverse en ce moment une période de grand émoi suite à l'incendie de Notre-Dame-de-Paris. Pour ceux qui vivraient dans une grotte située elle-même dans une grotte, un bref rappel des faits : lundi, vers 18 heures 50, la charpente de la cathédrale parisienne s'est enflammée apparemment suite à un incident technique du aux réparations qui y avaient cours (bien que le complotiste NDA parle, sans preuves, d'attentat). Si le feu a pu être maîtrisé en quelques heures, les dommages sont irréparables : nef effondrée, charpente détruite. Mais, les œuvres d'art auraient été toutes sauvées : parmi elles, un écrin contenant épine prétendument issue de la couronne ayant ceint la tête de Jésus… Les esprits rationnels se demanderont quand-même comment cette épine a atterri en France et comment elle a traversé vingt siècles sans être abîmée. Mais passons, on ne se lancera pas dans ces discussions métaphysiques susceptibles de heurter nos bigots : surtout, ne jamais les contrarier, ne jamais les contrarier…

Le pays est en branle. Emmanuel Macron a promis de rebatîr la cathédrale "encore plus belle qu'avant" en débloquant plus de 320 millions d'euros. Tous les partis ont de plus suspendu leur campagne électorale dans un grand moment d'union nationale (ce qui ne les empêche pas, en pratique, d'instrumentaliser l'incident). L'extrême-droite se morfond, quant à elle, à grands renforts de sentences grandiloquentes. Un petit florilège ? "Si la pluie de nos larmes pouvait éteindre ce feu", dixit Gilbert Collard tandis que Gilles Lebreton y voit une métaphore avec "l'état de la France sous Macron". Le kremlinolâtre Pierre Gentillet déclare, quant à lui : "A ceux qui se demandaient ce qu'est être Français, s'ils ont ce soir ce picotement au cœur, ils ont la réponse". Selon le raisonnement de ce moscoutaire, je serais donc un klingon… Car, niveau larmes, c'est le Sahara, je ne vous le cache pas. Bien sûr, je ne saurais – en tant qu'historien – me réjouir de cette perte pour la culture et l'économie de la France mais, j'ai beau m'y forcer, je ne ressens pas ce fameux "picotement" cher à notre valet poutinien. Il est d'ailleurs à noter l'absence totale de tempérance dans cette affaire : entre les dextrogyres qui pleurent leur race comme si quelqu'un avait tué leur mère et ceux (islamistes ou gauchistes) qui s'en réjouissent ouvertement. Les esprits rationnels et détachés auront l'impression de vivre dans un asile géant à ciel ouvert.

Ah, et comment oublier nos chers complotistes. Un certain Clément affirme (su quelle base ?) que "les talmudistes" ont détruit cet édifice et qu'ils vont "payer ça très cher". Pour rappel, un talmudiste est un rabbin s'étant spécialisé dans l'étude du second livre sacré des Juifs (donc souvent assez âgé). Imaginez la scène : de vieux rabbins crapahutant jusqu'au sommet des échafaudages pour y mettre le feu et se volatiliser ensuite comme par magie… La plupart des nationalistes et des cathos tradis accusent cependant les musulmans, ou, plus généralement les étrangers. "C'est bien ! Continuez à accueillir tous ces putains de clandos !", tonitruait ainsi une twitteuse énervée. L'incendie aurait donc été allumé par des immigrés… Dieu merci, j'ai un alibi : je jouais aux échecs avec mon chat.

Et de me poser la question, ce matin : a-t-on encore le droit d'être neutre et de ne pas s'émouvoir ? Cette question semble a priori bête car personne ne viendra vous châtier, en théorie, si vous ne versez pas votre quota de larmes dans le pot collectif. Il s'avère néanmoins qu'il est fortement conseillé aux gens d'ânonner le mantra collectif et de faire profil bas, malheur à ceux qui oseraient afficher leur détachement : la charmante Hafsa, étudiante et militante de l'UNEF en a fait les frais. Frédérique Vidal en personne l'a admonestée via son compte twitter ministériel. Quoi ! Une impudente péronnelle (issue, de plus, de l'immigration, et musulmane pratiquante) a osé ne pas se découvrir à l'instar du chevalier de La Barre ? Inadmissible pour l'esprit colonial qui gouverne les mentalités en France et mate ceux qui oseraient sortir des rangs.

De la gauche à la droite, on entend le même refrain culturaliste et nostalgique. Si c'est parfaitement compréhensible dans les rangs de la droite, on s'étonnera en revanche que le communiste Ian Brossat ait lui aussi adressé un message plein de trémolos aux cathos de France. Ce type est aussi communiste que je suis un phacochère. S'il se penchait sur l'histoire de l'URSS et de la Chine maoïste, il verrait ce que l'on fit en Russie avec les clochers des églises et comment la Révolution culturelle mit au pas le riche clergé chinois. Le leitmotiv des communistes fut, de tous temps, que le nouveau monde devait être bâti sur les cendres de l'ancien. Or, voilà qu'un cadre du PCF caresse les cathos dans le sens du poil par électoralisme. Ce bon vieux Ernesto doit en vomir dans sa tombe. Les philippotistes, antichrétiens viscéraux, n'ont pas été en reste dans le bal des faux-culs, c'est que les européennes approchent à grands pas.

Quant à moi, que voulez-vous, je ne suis pas de nature à me retrouver dans les grands émois nationaux, en anarcho-individualiste endurci. Je n'étais pas Charlie en 2015 et je ne suis pas Quasimodo en 2019, "pardonantez-my", comme disait Rabelais. Le fait est que dans ces moments d'hystérie nationale, l'intelligence et la réflexion semblent être parties en vacances dans un pays chaud. Tout libre-penseur ne saurait qu'être dégoûté par cette guimauve consensuelle qui se déverse de la bouche des politiciens et suinte des écrans télévisés. Le seul média à sortir du lot est justement Charlie Hebdo qui a fait de l'humour (très soft) sur sa une, et qui reçoit en ce moment même une volée de bois vert pour avoir osé rire quand l'injonction est de pleurer. Heureusement que Diogène ne vit pas à notre époque, il serait déjà en prison, mystérieusement pendu dans sa cellule. Non, je ne me réjouis pas de cet incident, je plaide seulement pour le droit à l'indifférence, à la neutralité, et même à l'humour.

De fait, on voit dans cette affaire toute la fatuité de l'Occident qui se pensait immortel et qui découvre, atterré, que la vie n'est qu'un château de cartes et que les civilisations ne durent pas éternellement. Oui, viendra un jour où les pyramides, la Joconde , la Muraille de Chine et le Parthénon ne seront plus, un jour où les œuvres de Balzac et de Baudelaire seront poussière, un jour où nos données numériques et nos photos de famille s'envoleront comme bale au vent. Que croyons-nous ? Il y eut bien des peuples avant nous. Prenez les Pélasges, les Élamites ou encore les Toltèques. Qui connaît seulement leur existence à part les historiens ? Pourtant, ce furent des peuples riches et puissants dont les civilisations respectives rayonnèrent de milles feux. Pensez-vous que ces peuples n'avaient pas d'art, ni de chants, ni de culture, ni de gastronomie, ni de lois, ni de vêtements ? On serait bien naïfs de l'affirmer. Pourtant, il ne reste rien, sinon quelques artefacts épars de ces civilisations qui ont fleuri durant des siècles. Pensez-vous que la cuisine des Élamites était moins bonne que votre gastronomie parisienne ? Que les vêtements des Pélasges étaient moins beaux que les joggings de prolos vendus dans nos magasins de prêt-à-porter ? Que les Toltèques n'avaient pas de poèmes et de chants sur l'amour ou la guerre au moins aussi beaux que les vers baudelairiens ? On ne peut apporter aucune réponse à ces questions puisque tout cela a sombré dans l'oubli. Nous ne connaissons pas les comptines que chantaient les petits Romains, les blagues que l'on se racontait dans les tavernes celtiques, les techniques de drague des Carthaginois. Tellement de mystères qui ne trouveront jamais de réponses… Et qui sait combien il y eut, à travers l'histoire, de civilisations dont on n'a pas même entendu parler, qui reposent, mystérieuses, sous des couches de terre et de béton. A n'en pas douter, le même sort attend notre civilisation qui rejoindra ses devanciers dans le royaume des ombres. Je ne prétends pas que c'est souhaitable (ce serait fort de café pour un historien) ni même que cela arrivera demain, mais il est inévitable que cela arrive un jour, dans un siècle ou dans un millénaire, soudainement comme l'extinction des dinosaures ou lentement comme la déliquescence de Rome.

Et cet avenir, nous ne devons pas le craindre mais en être conscients. L'Occident a tout fait pour bannir la mort de l'espace public. La mort des individus comme celle des civilisations. Nous sommes dès lors la seule société à vivre au présent avec l'impression que ce présent est éternel. Quand donc la réalité frappe, implacable, comme ce lundi, nous sommes groggys : comment ? Notre-Dame peut cramer ? Ainsi, la tour Eiffel, le Louvre, la BNF , les Invalides et l'Arc de Triomphe peuvent disparaître de même… Oui, mon grand, tout est périssable. Or, en regardant ces images de riverains et de touristes (parfois athées) éplorés, j'ai bien l'impression qu'ils font davantage leur propre deuil que celui de la bâtisse flambée. Il y a en outre quelque chose d'idolâtre à cette dévotion à la pierre. Le christianisme est par essence matérialiste, comme le judaïsme et l'islam. Si leurs lieux de cultes et leurs livres saints disparaissent, ces religions abrahamiques cesseront d'exister. Tel n'est pas le cas du paganisme, du bouddhisme ou du taoïsme où le lieu (souvent naturel) n'est qu'un support et où chacun est soi-même un temple à petite échelle dans un grand temple qu'est l'Univers. Vous ne verrez pas des bouddhistes pleurer sur les cendres d'une pagode : bien sûr, ils ne seront pas jouasses, mais ils n'auront pas l'impression d'y avoir perdu une partie spirituelle d'eux-mêmes puisque chaque bouddhiste porte en lui une part de bouddhéité. Chez les Hindous et les Shintos, il y a de plus tout un ensemble de cultes domestiques, ainsi, même si leur lieu de culte (qui est plutôt réservé aux grandes cérémonies) disparaît, leur spiritualité reste intacte et pourra continuer ailleurs. Car, avant tout, la philosophie orientale enseigne le détachement : on ne s'attache pas à la matière qui est périssable mais à l'esprit qui est éternel. A ce propos, je discutais tout à l'heure avec une catholique qui voulait me convaincre que cet incendie était une épreuve, Dieu voulant mesurer notre ferveur à reconstruire son lieu de culte. Même si c'était vrai, même si Dieu lui-même avait détruit cet édifice, qu'est-ce qui garantit qu'il l'aurait fait pour qu'on le reconstruise ? Peut-être, le Créateur voulait-il au contraire nous signifier que nous devons l'adorer dans nos cœurs plutôt que dans une vaine bâtisse périssable faite par des mains d'hommes…

Nicolas Kirkitadze