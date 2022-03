Incendie de Notre-Dame : l’origine du feu reste inconnue

@Louis

prophetique et conspirationiste a souhait on as tout , les gens en marche , la mortqui frappe (covid19) , l’ antechrist a 66.06% , les gens ensorceler et endoctriner , les corp trop faible pour lutter et enfin les cathedrales en feu

tout un programme ....

( renaud hanson , dans la nouvelle version de starmania etait le leader de ce groupe )

Lorsque le soleil n’aura plus d’éclat

Que du fond de la nuit la mort frappera

Le prince des Ténèbres reviendra sur Terre

Après son trop long exil en Enfer

Lorsque la Terre devenue un cimetière

Renouera avec le mal et la guerre



L’ Antéchrist pourra alors régner

Sur les corps trop faibles pour lutter

CHORUS : Sur vos âmes sera jeté un sort

Quand une pluie de sang tombera des Cieux

La marche Hérétique commencera alors

A l’ombre des cathédrales en feu

La marche du Prince des Ténèbres...