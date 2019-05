Incendie de Notre-Dame - Pourquoi les médias MSM censurent-ils cette information importante ?

Comme nombre de mes concitoyens, choqué par l’incendie de Notre-Dame, je me pose des questions sur les causes et les circonstances de cet incendie fulgurant. Dans ce contexte, j’attends de nos autorités comme des médias des informations impartiales fondées sur des faits et non sur des allégations, des « à priori », des sous-entendus ou des accusations gratuites plus ou moins voilées.

Or, dès le 15 avril et alors que l’incendie de Notre-Dame faisait encore rage, le Procureur général de Paris annonçait déjà, sans la moindre enquête, que la piste accidentelle était privilégiée.

Les médias MSM, de leur côté, s’empressaient de pointer du doigt l’entreprise LE BRAS Frères dont les employés réalisaient depuis des mois le montage d’un échafaudage complexe…et non d’autres travaux comme ces médias l’avaient rapporté initialement.

Suite à la publication sur un blog, quelques jours plus tard, de l’information selon laquelle le circuit des tours de ND avait été fermé exceptionnellement à 17 h 30, plus tôt que d’habitude, le 15 avril,

j’ai envoyé cette simple question à Checknews, le site de Libération qui se présente comme « vérificateur de faits » :

« Le lundi 15 avril 2019, au soir duquel un incendie a ravagé partiellement la cathédrale de Notre-Dame, le circuit des tours était exceptionnellement fermé à 17 h 30. Quelle était la raison de cette fermeture exceptionnelle ?

Deux heures plus tard, avec une promptitude aussi surprenante qu’inattendue, Checknews a publié une réponse sur son site, dont voici l’extrait qui nous apprend la cause de cette fermeture exceptionnelle : (1)

« Contactée à propos de cette fermeture anticipée des tours le jour de l’incendie, la fondation qui gère la cathédrale renvoie vers le Centre des monuments nationaux (CMN), responsable des visites des tours. »

« Le CMN nous répond : « La fermeture du circuit des Tours de Notre Dame le lundi 15 avril à 17h30 était prévue depuis quinze jours afin d’organiser une réunion administrative avec les agents du Centre des monuments nationaux. Ces réunions sont organisées régulièrement afin d’échanger avec les personnels sur place. » " La coïncidence peut paraître étrange, mais il n'y a rien de louche là-dedans, il arrive régulièrement qu'on ouvre ou qu'on ferme plus tôt l'accès au public, pour que nous puissions nous réunir, avec l'équipe du CMN, dans la salle haute normalement dévolue à l'accueil des groupes", poursuit notre interlocuteur. Selon lui, à 18 h 30, "tout le monde était descendu" et personne n'avait allumé de feu.

Cette réunion, prévue depuis 15 jours et annoncée au public, n’a en soi absolument rien de suspect et la présence d’agents du CMN en réunion dans la salle haute, dans ce créneau horaire, ne présume en rien d’un quelconque lien avec le départ de l’incendie.

En revanche, ce qui est de plus en plus suspect, c’est que l’information concernant cette simple réunion n’est communiquée par aucun média MSM au public depuis maintenant plus de 2 semaines.

Pourquoi les médias MSM, si prompts à publier en meute tout et n’importe quoi, dissimulent cette information au public ?

Or, le silence médiatique se poursuit alors même que Checknews a mis l’information en ligne le 23 avril sur la tenue de cette réunion dans le créneau horaire du départ de l’incendie.

Checknews n’a pas répondu à ma seconde sollicitation, concernant le silence de leur « maison-mère », Libération, sur cette information.

Poussant l’investigation, je me suis adressé à la rédaction du Canard Enchainé qui est à l’origine de « l’information », relayée ensuite par la meute des médias MSM, concernant les 7 mégots trouvés « sur les lieux » afin de demander pourquoi aucune information sur la réunion des agents du CMN ne figurait dans leur article. (2)

Voici la substance de la réponse que j’ai reçue d’un des auteurs de l’article « Pour la sécurité de la cathédrale, il n’y avait pas le feu » :

« Il ne peut, selon toute vraisemblance, exister le moindre lien entre cette réunion et le début de l'incendie car les tours ne communiquent pas librement avec la charpente de la nef et le personnel du CMN n'y a pas accès. »

« Circulez, on vous dit qu’il n’y a rien à voir ici ! ». Au regard de cette réponse aussi surprenante que légère pour un journaliste, à priori, d’investigation, j’ai tenté d’obtenir une réponse plus consistante et factuelle, … en vain.

N’est-il pas étrange que « Le Canard » dont l’article sur les « 7 mégots » - à charge contre l’entreprise LE BRAS frères et qui a « fait le buzz » en étant repris par la meute des médias MSM - « décide » qu’il n’y a, « selon toute vraisemblance », aucun lien entre la réunion des agents du CMN et le départ de l’incendie ?... et donc, qu’implicitement, l’information du public n’est pas nécessaire ?

S’agit-il d’une auto-censure ou d’une censure et dans les deux cas, pour quelle-s raison-s ?

La question est d’autant plus pertinente, à mon sens, puisque les médias ont publié l’information selon laquelle le Ministère de la Culture filtre, dirige pour ne pas dire censure les interventions médiatiques des architectes des monuments nationaux concernant l’incendie de N-D…depuis l’intervention troublante, sur LCI, de l’ancien architecte en chef de N-D pendant 13 ans, jusqu’en 2010, Mr Mouton. (3)(4)

Au regard de ce qui précède, j’ai interpellé par mail au soir du 24 avril, quelques centaines de parlementaires afin qu’ils posent des questions au gouvernement sur cette réunion ainsi que sur le silence des médias à ce sujet.

Le lendemain matin, j’ai reçu une réponse par mail - la seule à ce jour - du député Nicolas Dupont-Aignan qui m’indiquait en substance, comprendre mon questionnement au sujet de cet incendie et avoir sollicité, à l’Assemblée Nationale, l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire concernant l’incendie de Notre-Dame.

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir cette réponse personnelle de NDA – sous 24 heures – alors qu’il n’a jamais répondu à aucune autre de mes précédentes sollicitations concernant mes demandes d’enquêtes parlementaires sur l’ingérence illégale et désastreuse française en Syrie ou sur l’attentat de Strasbourg…mais selon toute vraisemblance, la réponse de NDA, très prompte, n’est pas liée à la campagne électorale pour les élections européennes … :-).

Une commission d’enquête sur l’incendie de Notre-Dame – qui aurait lieu, sans aucun doute, aux USA dans le même contexte – est totalement justifiée. Cependant, elle ne sera mise en oeuvre que si un groupe parlementaire minoritaire se sert de son « droit de tirage » pour imposer cette commission d’enquête afin qu’aucun autre groupe – notamment LREM - ne puisse s’y opposer.

( Comme dans l’affaire Benalla, ce n’est assurément pas le groupe LREM qui sollicitera une enquête parlementaire sur l’incendie de Notre-Dame puisque quoi qu’il en soit l’Etat, en tant que propriétaire, chargé de l’entretien, de la sûreté et de la sécurité de N-D, porte une lourde responsabilité dans cet incendie ).

Nicolas Dupont-Aignan est un des très rares politiciens à ne pas s’être satisfait de la décision du Procureur de Paris de privilégier la piste « accidentelle ». Pour cette prise de position de simple bon sens, NDA a immédiatement été étiqueté « complotiste » et attaqué par la meute de la caste politico-médiatique « bien-pensante ».

Pourtant, sans enquête préalable, il n’y a aucune piste à privilégier et bien au contraire, toutes les pistes sont à explorer ne serait-ce qu’au regard de la menace terroriste toujours présente en France et des nombreux actes de profanation/dégradation/vandalisme dans les églises sur l’ensemble du territoire.

Que NDA ose et puisse dire publiquement, grâce à la visibilité médiatique que lui donne sa position de député et de chef de parti politique, ce que bon nombre de concitoyens pensent et disent tout haut ou tout bas, semblait de bon augure.

Cependant, mes timides espoirs ont été douchés à l’écoute de l’interview, le 29 avril sur RMC, de NDA par Apolline de Malherbe…et à la lecture par la suite d’un article du HuffingtonPost publié également le 29/04, intitulé : "Dupont-Aignan recadré sur BFMTV alors qu'il se plaint de "ne rien pouvoir dire".

Comme je l’ai écrit ensuite à NDA, il s’est fait "rentrer dedans" lors de cette interview alors que son questionnement est tout simplement du bon sens, partagé par nombre de concitoyens.

Ce qui est aussi déplorable que déroutant, c'est qu’il ait donné un bâton pour se faire battre à la place de clouer le bec à cet arrogant chien de garde du pouvoir - pardon journaliste - avec l'information qu’il avait reçue de ma part le 24 avril, comme ses collègues parlementaires au sujet de la réunion des agents du CMN qui s’est tenue le 15 avril à N-D dans le créneau horaire du départ de l’incendie.

En effet, plutôt que de lui asséner ce FAIT, il a insinué, suspecté que Monsieur Mouton, ancien architecte en chef de Notre-Dame – cité plus haut -, avait été envoyé en mission en Chine, ces jours derniers, pour ne pas répondre aux questions qui se posent sur l'incendie de Notre-Dame.

Ainsi, en insinuant, en suspectant, il n’a fait qu’alimenter, sans preuves, une théorie « complotiste », du pain bénit pour la journaliste qui n’en demandait pas tant !

Aussi, ses propos basés sur une insinuation et non sur un fait important face à cette journaliste, dont il aurait été particulièrement intéressant de voir alors la réaction au sujet de cette réunion, décrédibilise NDA et le fait encore plus passer, à la grande joie de ses détracteurs, pour un prétendu "complotiste".

La recherche de la vérité de NDA sur l'incendie de Notre-Dame est-elle sincère ou se sert-il de cet événement, qui lui donne une visibilité médiatique suite à ses propos "anti-doxa", pour ses propres intérêts en pleine période électorale… ou NDA joue-t-il, jusqu’à un certain point seulement, le faux trublion de la caste politico-médiatique « bien-pensante » ?

En tout cas, comme gage de sa sincérité, j’ai invité NDA, par mail le 1er mai, à donner une interview afin qu’il communique, notamment, à un ou plusieurs médias MSM l'information sur cette réunion du 15 avril en le/les questionnant, eux, sur le pourquoi de la censure au public de cette importante information depuis maintenant plus de 15 jours.

Au moment où j’écris ces lignes, pas de réponse de NDA et toujours aucune information des médias MSM sur cette réunion. A propos, était-il question de la sécurité de Notre-Dame lors de cette réunion… ?

A suivre…