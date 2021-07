Incendies en Sibérie...

j’vous le dis, c’est la poele à frire

le climat est tout à fait déréglé, c’est évident

dès qu’il en aura fini avec les anti vaccins, notre bienaimé président va remettre le thermostat sur la bonne t°

, d’ailleurs, une convention citoyenne va se réunir pour fixer cette bonne t°

paraît que l’on a vu passer un olivier du côté du cercle arctique, qui fuyait les incendies, si c’est pas une preuve

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/09/17/satellite-observations-reveal-decreasing-trend-in-global-wildfires/

comment on dit , me souviens plus... ah oui, les idiots utiles... et les vaccinés