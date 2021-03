’’Indemnités abusives des ex Premiers Ministres’’

Publicité des indemnités abusives. En marche pour des recours.

Voici un texte qui circule et qui appelle notre vigilance et notre action :

« Au moment où MACRON diminue le montant des retraites est-il normal ce qui suit ?

Elle a aujourd'hui 82 ans ... et l’État a d'infinies douceurs pour elle... et les autres !

L’ÉTAT dépense encore 43 000.00 EUR par an pour le personnel et les déplacements d’Édith CRESSON, 25 ans après son départ de MATIGNON.

Vous vous rappelez d’Édith CRESSON ? Elle a été premier ministre sous François MITTERAND de 1991 à 1992 ! UN AN seulement.

C'était il y a 25 ans. Aujourd'hui elle est bien évidemment à la retraite. Et pourtant, en tant qu'ancien premier ministre, l'’État prend en charge le coût de sa « voiture de fonction » et le salaire d'une assistante. C'est ce qu'a révélé MEDIAPART en février dernier, dans l'indifférence générale.

L’ÉTAT finance encore les anciens premiers ministres. C'est le secrétariat général du gouvernement, un service dépendant de MATIGNON, qui gère les petits privilèges des anciens présidents de la République et anciens premiers ministres.

Au nom de la transparence et du droit d'accès aux documents administratifs, garanti à tous citoyens par une loi de 1978, MEDIAPART a obtenu le détail de ces frais. Non sans mal.

La demande a été faite au secrétariat général du gouvernement en janvier 2015, et sans réponse positive de sa part, MEDIAPART a dû saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs), laquelle a rendu un avis favorable à la transmission de ces documents.

Une voiture et une assistante pour Édith CRESSON.

S'agissant d’Édith CRESSON, pour l'année 2014, l '’État a dépensé 33 817.00 € pour rémunérer une assistante.

Elle dispose également d'une voiture de fonction, achetée en 2007, pour un montant de 44 467.00 EUR. Pas vraiment le coût d'une Twingo. Quant aux frais d'entretien de sa voiture de fonction, l’'État a déboursé 4 233.00 EUR en 2014, ainsi que 5 189.00 EUR de carburant et 541.00 EUR pour l'assurance.

Au total, hors coût d'achat du véhicule, l'’État a dépensé 43 780.00 EUR.

Sachant qu'elle touche les RETRAITES liées à tous ses mandats (maire, député, commissaire européen), est-ce bien raisonnable de continuer à financer une voiture et une assistante à une femme de 83 ans sous prétexte qu'elle a été Premier Ministre il y a 25 ans ?

Et c’est pareil pour tous les anciens premiers ministres.

C’était le 1/4 d'’heure de vérité pour vous aider à mieux comprendre comment est utilisé votre argent et pourquoi il en faut tant . »

Premier souci ; quel texte fondateur de ces dépenses payées par les contribuables ?

Rien au Journal officiel sur le décret fondateur signé Chirac en 1997, Juppé étant premier ministre.

Ce décret signé n’a pas été publié au JO. Peur de réactions publiques que je comprends, mais alors quel cynisme sans cette décision inique, surtout dans un contexte de crise financière.

Ceux et celles qui sont venu(e)s à la soupe :

Edith Cresson a bénéficié de ce privilège à partir de 1998 donc, et ensuite Balladur, Fillon, Jospin, Juppé, Raffarin, de Villepin, Valls. Dans cette liste je ne mets pas Fabius qui n’a pas demandé cet argent. Le versement n’est pas automatique, il faut le demander.

Les anciens premiers ministres ne sont pas obligés de reconduire ces dépenses. Ils peuvent ne pas remplacer une assistante qui s’en va, ou un chauffeur, ou une voiture trop usée. Valls a renoncé à l’assistant(e) lorsqu’il est parti en Espagne, - mais pas à la voiture et au chauffeur.

Edouard Philippe, lui, ne veut rien, et a même été l’initiateur de la suppression de ces privilèges. Un décret signé par Macron et paru au JO du 20/09/2019. ne contient pas toute la suppression des privilèges souhaitée au départ, mais finalement seulement la suppression du salaire d’un(e) assistante pendant 10 ans à compter du 20/09/20019, et jusqu’à l’âge de 67ans de l’ex premier ministre, - limite d’âge qui ne s’appliquera également qu’au bout de 10 ans après la parution de ce décret.

Une autre précision, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle du conseil constitutionnel (Je croyais naïvement qu’ils étaient bénévoles et ne bénéficiaient que de remboursements de frais. L’odeur de la bonne soupe n’attire pas que les mouches)

L’économie pour le contribuable arrivera donc en 2029, le coût actualisé des assistant(e)s. qui fut de 870846 euros en 2018. Si Edouard Philippe avait été suivi, l’économie du coût des chauffeurs serait proche de dette somme,- ils gagnent un peu moins.

Je vais envoyer aux candidat(e)s aux prochaines élections présidentielles la suggestion de mettre fin à ce que je considère comme du pillage, en souhaitant qu’ils, - elles fassent aussi des économies sur les privilèges en cours des Présidents.

Comment déclencher des émissions « people » sur ce sujet dans les chaines de télévison ? Public Sénat ?

Si nos échanges peuvent avoir lieu c’est que nous avons la chance de vivre dans un Etat de droit, et que des organismes de création récente aident le citoyen attentif ; la CADA que j’ai utilisée pour avoir accès à des documents administratifs, ce que l’on m’avait refusé, le défenseur des droits que l’on peut saisir gratuitement, les tribunaux administratifs d’accès gratuit depuis pas très longtemps. Avec Internet, il est assez facile de vérifier les informations que l’on reçoit Ainsi les médias citoyens permettent sans violence d’avancer vers plus d’égalité, de « moralité ». Les personnes citées nominativement disposent de moteurs de recherche qui les orienteront vers cet article d’Agoravox. A bons entendeurs, salut !

Claude Barratier