Indignation de la droite après une nouvelle chanson de Nick Conrad

L'extrême-droite et la liberté artistique sont de vieux ennemis. Pour les tenants de l'idéologie nationaliste, un artiste ne peut être considéré comme tel que s'il met sa lyre au service de la patrie et s'il en fait la propagande. Être un artiste antiraciste ou antimilitariste apparaît donc à leurs yeux comme une hérésie, a fortiori quand l'impudent a le malheur d'être étranger : cela en fait la cible désignée des cabales fachoshériques.

Les années 2016 et 2018 avaient été entachées par les cabales racistes dont le rappeur Black M et la cantatrice Mennel ont eu à subir pour des propos jugés "antifrançais". L'année 2019 a aussi son bouc-émissaire tout désigné : un jeune trentenaire camerounais qui rappe sous le pseudonyme de Nick Conrad, et dont la liberté de ton agace certains dans les rangs de la droite patriotarde.

Souvenez-vous. Déjà en septembre, le jeune homme avait défrayé la chronique suite à sa chanson "PLB" (décrypté en "Pendez Les Blancs" par les augustes paléographes du Figaro qui s'y connaissent en rap comme je m'y connais en tricot). Une chanson dans laquelle le jeune artiste dénonçait les violences faites aux Noirs et mettait en scène des extraits du film états-unien "American History X" dans le but de faire réfléchir les gens sur la thématique des violences raciales. Le ban et l'arrière-ban de la droite étaient alors montés au créneau pour réclamer la tête du jeune homme qui, suite à une plainte délatrice, a écopé d'une amende de 5 000 euros.

Pour autant, cette sanction ne semble pas avoir entamé chez Nick le feu apollinien de la création artistique. La muse le visite encore et continue à lui souffler des vers empennés : preuve en est son nouvel album "Doux Pays" dans lequel il continue sur la même veine provocante et rabelaisienne à pointer du doigt les problèmes que vivent les jeunes des banlieues : pauvreté, violences racistes, discriminations, chômage. Là encore, la bête dextrogyre n'a pas manqué de sortir de sa léthargie avinée pour vilipender le jeune chanteur et appeler carrément à son expulsion, voire pire.

A part sa couleur, ce qui dérange nos amis de droite, c'est une de ses chansons dans laquelle il fait dire à son personnage : "Je baiserai la France jusqu'à l'agonie" et, une autre, où son personnage étrangle une femme. L'ancien édile yerrois, messire Dupont-Aignan y a vu une bonne occasion de remonter sa cote de popularité et, en bon vautour de la politique, s'est jeté sur l'affaire encore chaude en se fendant d'un communiqué lapidaire où il enjoint le gouvernement à arrêter, dénaturaliser et expulser le jeune rappeur. Malgré l'instrumentalisation, il a dû dire adieu à son rêve de devenir eurodéputé, ne récoltant qu'un pitoyable 3,4% aux élections européennes, soit, juste de quoi rembourser sa campagne.

L'ex-futur-premier-ministre n'est pas le seul à demander ces sanctions. François-Xavier Bellamy, Jean Messiha, Lydia Guiroux (récemment compromise dans une affaire de conflit d'intérêt), Philippe de Villiers et même la jeune Fiorina – laquelle semble en tous points décidée à se faire l'émule de Jean-Marie Le Pen – ont rivalisé de hargne et de lyrisme low-cost pour dénoncer le "Grand Remplacement" dont ce clip de rap serait le symptôme et à réclamer l'expulsion ou l'arrestation de ce jeune homme né en France : en comparaison, Nadejda Silanina, candidate sur la liste DLF et coupable de propos handiphobes, n'a été naturalisée française que dans les années 2000.

D'autres sont allés bien plus loin dans leur croisade blanche. Ainsi, l'obscur blogueur Laurent Ozon s'est carrément mis en tête de "localiser" Nick Conrad et (je cite) "puisque les institutions ayant le monopole de la violence légitime ne font rien, les citoyens doivent s'en charger", déclare-t-il sur twitter. Ce qui constitue, dans le droit français, un appel à la violence voire au meurtre.

Il s'agit là uniquement du florilège des propos tenus par les figures de l'extrême-droite, et non par les simples militants, ce qui serait bien trop long et bien trop émétique tant certains tweets dégoulinent de racisme et de haine, dans le silence complice des autorités qui ne traduisent pas en justice les auteurs de ces propos.

Alors, quand on est spécialisé en fact-checking, il faut faire ce qu'on a à faire : fact-checker. Et lorsqu'il s'agit de démonter les mensonges dextrogyres, il y a de quoi fact-checker à donf. Combien de ridicule ils se seraient épargnés, tous ces "chantres" autoproclamés du patriotisme, s'ils avaient – comme je l'ai fait – visionné la chanson incriminée. Dès le début, l'artiste avertit en préambule que son clip comporte des termes choquants et qu'il s'agit uniquement de lyrisme ; il précise en outre (pour ceux qui, comme Dupont, ont la comprenette difficile) que le terme "France" englobe dans son message les médias, le système financier, l'État et non la France en tant que peuple. Quant à la scène de l'étranglement (qui a fait frémir la féministe autoproclamée Lydia Guirou) il s'agit justement de dénoncer les violences patriarcales : et il va de soi que la femme en question est une figurante parfaitement consentante pour jouer ce rôle de victime d'agression. Bref, cinq minutes de visionnage suffisent à s'épargner une polémique aussi ridicule qu'abjecte. A moins que le but de ces dextrogyres, moins d'une semaine avant un scrutin dont LREM sortira vainqueur, ne soit de se donner une petite notoriété en surfant sur les peurs ataviques des Français : peur de la violence et peur de l'étranger.

La position de ces nationalistes apparaît d'autant plus illogique et intenable qu'ils sont les premiers à clamer la nécessaire séparation entre l'œuvre et l'homme, lorsque cela les arrange, comme dans les cas de Céline, Maurras ou du rappeur Amalek, lequel a bénéficié d'une solidarité exceptionnelle en 2018 lors de son arrestation pour une chanson où il clamait (je cite) : "on va casser du pédé" et incitait ses fans à commettre des violences sur les chats. Les mêmes droitards soutiennent aujourd'hui le vieux beau Alain Delon, ami de Jean-Marie Le Pen et islamophobe convaincu, lequel vient de recevoir une palme d'or à Cannes. Or, si l'on fait la comparaison entre les propos de Nick Conrad et certains termes employés par les personnalités susmentionnées, force est de constater que le premier apparaît plus excusable puisqu'il vise une entité politique ( la France ) et non des personnes, tandis que le rappeur Amalek appelle ouvertement à des violences sur des homosexuels et sur ces boules de poils innocentes que sont les chats.

Car la France est un état de droit. En tant que tel, la justice a son fonctionnement et sa méthodologie qui peuvent certes choquer mais qui ne sauraient être balayées par des lois d'exception aux accents populistes. Il est parfaitement légal d'insulter une entité, une idéologie ou une croyance, tant que vous n'injuriez pas les adeptes ou promoteurs de celles-ci. Michel Houellebecq et Christine Boutin ont d'ailleurs invoqué cette considération juridique lorsqu'ils étaient jugés respectivement pour avoir qualifié l'islam de "religion la plus stupide au monde" et l'homosexualité d' "abomination". En effet, bien que leur propos relevât d'une haine crasse, ils n'avaient pas insulté les Musulmans et les homosexuels mais seulement l'islam et l'homosexualité en tant que modes de vie. Cela peut sembler étrange au regard d'autres systèmes judiciaires, mais tel est le fonctionnement de la justice française. Ainsi, on a parfaitement le droit de dire "Que la France disparaisse" pourvu qu'on ne dise pas, comme l'officier Esterházy : "Je veux sabrer cent-mille Français". La première phrase, certes inélégante et moralement répréhensible, est une simple malédiction contre une entité politique et ne constitue pas un moteur susceptible de passage à la violence, tandis que le second cas de figure exprime un désir clair de tuer des ressortissants français parce qu'ils sont Français et constitue donc une apologie de génocide. La chanson de Nick Conrad, même prise au premier degré, entre bien dans le cadre d'une insulte contre une entité politico-sociale mais n'inclut pas d'injures ou de menaces envers sa population. Si, en revanche, il avait déclaré : "Je b**serai les Françaises jusqu'à l'agonie", cela tomberait inévitablement sous le coup de la loi puisque cette phrase serait perçue comme une apologie du viol ainsi qu'une menace ouverte envers des femmes en raison de leur sexe et de leur nationalité. Rien de tel ici. Il s'agit uniquement de "baiser" un État, un système, une culture, cela tombe peut-être sous le coup anathématique d'un éventuel code moral ou religieux, mais aucun article du Code Pénal ne saurait être enfreint par de tels propos.

On a envie de dire : "Quand bien même !". L'art n'est-il pas le seul espace de liberté qui reste ? Tout n'est-il pas permis dans l'art puisque c'est un monde imaginaire ? Faut-il inculper Anthony Hopkins pour cannibalisme et Bruno Ganz pour apologie d'Hitler ? Faudra-t-il arrêter pour infanticide toutes les comédiennes qui auront joué la Médée de Corneille ? Faut-il fouler aux pieds la tombe de Nabokov parce qu'il a écrit une œuvre mettant en scène une relation pédophile ? Faut-il que l'art soit une guimauve lisse et consensuelle qui ne choque plus personne ? Prenons Le Cid, Les Fleurs du Mal, Le Docteur Jivago, La grandeur de ces œuvres vient, en partie, du fait qu'elles ont effarouché les bons paroissiens. On ne comparera évidemment pas Nick Conrad à Pasternak. La logique est cependant la même : il faut laisser fleurir l'art, même (surtout) quand il égratigne notre belle conscience.

La seule chose qu'on peut objectivement reprocher aux Black M, Nick Conrad et autres rappeurs, c'est leur manque absolu de classe. Si le but est de médire sur l'Occident et son ordre établi, que ce soit avec panache. Ainsi, le poème Avenir de Guillaume Apollinaire est bien plus violent et morbide que toutes les chansons de Nick Conrad réunies mais, par la force évocatrice de ses mots, il est aussi plus marquant. Le rap est et demeurera l'expression d'une sous-culture plébéienne : si, à ses origines, il avait une ambition protestataire, il l'a depuis longtemps remisée au placard et s'est mué en machine à sous. Il est en outre devenu un outil de segrégation : aux bourgeois Homère et Shakespeare, aux banlieusards le rap et le zouk. Au nom de quoi ? Il n'y a aucune raison que nous, enfants de la banlieue, nous contentions de borborygmes et laissions la culture classique à Neuilly. Il apparaît dès lors urgent que les "cités" se réapproprient la culture classique qui n'appartient pas aux seuls Européens mais à toute l'humanité. Ce n'est pas par le truchement du rap que la banlieue remportera le combat culturel et mettra fin au racisme sous le joug duquel elle croupit depuis trop longtemps. Elle remportera la victoire en générant des poètes, des musiciens et des peintres de talent qui non seulement égaleront la culture classique mais la surpasseront.

Nicolas Kirkitadze