Indispensable orthographe !

Je ne peux qu’abonder dans votre sens ayant fait mon mémoire sur la dyslexie-dysorthographie. N’étant certes pas parfaite non plus très tôt plongée dans le bain du bilinguisme (français-flamand) dès ma tendre enfance. Fatigue du cerveau que ne subissent pas les français. Mes fautes les plus fréquentes (après avoir lu et relu Grévisse-amusant d’origine belge) : le doublement des consonnes. je m’emmêle les pinceaux. Ma conjugaison est imparfaite et pourtant j’ai appris par la méthode classique (sujet, verbe, complément, évitant l’horreur de la méthode globale).