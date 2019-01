Inégalités croissantes dans le monde. Proportionnellement les ultra riches paient moins d’impôts que les pauvres

Il y a quatre ans, je citais dans un article publié sur Agoravox, les paroles de Robert Reich, ministre du Travail des Etats-Unis sous Clinton. Il disait à propos de la concentration des richesses mondiales entre les mains de quelques personnes seulement : « La concentration de la richesse entre un nombre si limité de mains entraine une concentration du pouvoir. Jamais, dans l’histoire de notre pays, l’argent du 1% des plus nantis n’a tant nourri les campagnes électorales, influencé les médias et empêché les réformes qui seraient salutaires pour le plus grand nombre. »

A l’époque, les 67 personnes les plus riches du monde possédaient ensemble plus que les 3,5 milliards d’humains les plus pauvres.

Aujourd’hui, en lisant les actualités, j’ai trouvé dans une dépêche de l’Agence France Presse (AFP) un article sur le rapport de l’Organisation Non Gouvernementale, Oxfam, précisant que la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté de 900 milliards de dollars l’an dernier, alors que celle de la moitié la plus pauvre de la population de la planète a chuté de 11 %.

Ces chiffres sont déjà effrayants. Si l’on creuse encore un peu dans ce domaine, nous voyons que dans le rapport en question il est stipulé que la concentration de la richesse s’est encore accentuée en 2018. Ce ne sont plus les 67 personnes les plus riches qui possèdent l’équivalent de la richesse des 3,5 milliards les plus pauvres, mais seulement 26 milliardaires qui ont désormais entre leurs mains autant d’argent que la moitié la plus pauvre de l’humanité.

La directrice exécutive d’Oxfam Winnie Byanyima, déclare même : « Le fossé qui s’agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l’économie et alimente la colère dans le monde. »

Les gouvernements « doivent s’assurer que les entreprises et les plus riches paient leur part d’impôts », a-t-elle ajouté, à l’occasion de la publication de ce rapport annuel sur les inégalités mondiales.

Toujours selon l’AFP, l’homme le plus riche du monde, Jeff Besos, le patron d’Amazon, possède une richesse de 112 milliards de dollars. Oxfam précise que « le budget de santé de l’Ethiopie correspond à 1 % de sa fortune ».

Autre fait troublant : Le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière de 2008 et Oxfam, constate que « les riches bénéficient non seulement d’une fortune en pleine expansion, mais aussi des niveaux d’imposition les moins élevés depuis des décennies ». « Si la tendance était inversée, la plupart des gouvernements auraient suffisamment de ressources pour financer les services publics », a souligné l’ONG qui estime que « la richesse est tout particulièrement sous-taxée ». Elle a ainsi précisé que, sur un dollar d’impôt sur le revenu, seulement quatre centimes proviennent de la taxation de la richesse.