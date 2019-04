Inégalités : entre sérieux et une pointe d’humour noir

Dans sa récente note sur la France (elle va jusqu’en 2017), le Laboratoire sur les inégalités mondiales (https://wid.world/fr/country/france-2/) nous apprend que les ultrariches qui représentent 0,001% des Français (soit 500 personnes) ont cumulé 2,2% de la croissance du pays entre 1980 et 2017. Cela représente au bas mot, 20 milliards d’euros ! Faites le calcul et vous verrez que la part du gâteau qui revient à chacun d’eux est conséquente. Même si, à l’intérieur de ce groupe il y a quand-même des inégalités également !

Ce fossé entre les ultrariches et le commun des mortels, s’est creusé de manière exponentielle depuis les grandes privatisations allant de l’EDF, aux autoroutes, aux barrages hydroélectriques, etc, la liste est longue.

Mais puisqu’on vous dit que l’État n’a pas vocation à être commerçant ou gestionnaire ou routier ! Alors, poursuivons : privatisation d’Aéroports de Paris !

L’État n’a pas non plus vocation à être médecin ou infirmier ou enseignant ! C’est pourquoi on laisse les hôpitaux mourir à petit feu (sans mauvais jeu de mots) afin de voir fleurir les cliniques privées, impliquant ainsi une médecine à deux vitesses. C’est pourquoi, aussi, l’école ne remplit-elle plus son rôle et laisse de côté une grande partie des jeunes finir entre les griffes des communautaristes et des extrémistes de tout poil…

Cependant, l’État remplit son rôle de protecteur des biens privés, de l’ordre public pour que les consommateurs et les commerçants puissent continuer à échanger…

- On vous dit que c’est pour votre bien… Vous ne comprenez décidément rien à la modernité : l’armée a été envoyée sur les lieux de bataille, dans le XVIe et le VIIIe arrondissements de Paris, pour protéger vos institutions, votre démocratie, vos biens et, par extension, votre bonheur !

Heureux, comme un ultrariche en France !

- Si vous n’êtes pas milliardaires, c’est que vous ne le méritez pas. Allez travailler, traversez la rue, achetez, vous aussi, un costume ; rêvez de devenir milliardaire !

C’est ça l’avenir du pays de Voltaire ?

P.S. (1) : Toute ressemblance, de près ou de loin, à des personnes existantes ou ayant existé est totalement fortuit. Il s’agit d’une fiction !

P.S. (2) : Je prends les devants. On ne sait jamais !