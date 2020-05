Inégalités et vivre ensemble : une étonnante enquête

Pascaline Vanoost, qui se présente comme doctorante à l’Université Catholique de Louvain (Belgique), propose une enquête très intéressante sur les inégalités et le vivre ensemble.

Intéressant mais ahurissant : une bonne partie des questions, si on les lit bien, ne servira qu’à confirmer les préjugés des commanditaires vu les questions souvent simplistes masquant une réalité bien plus complexe qu’on ne veut bien le dire. Je précise que jusqu’à la semaine dernière, je n’avais jamais entendu parler de Pascaline Vanoost, ceci n’est donc pas un appel à répondre à son enquête, mais si le cœur vous en dit, rien ne vous en empêche.

Et puisque je n’aime pas les questions simplistes, voici ce que j’ai répondu aux questions ouvertes (l’enquête comporte aussi une série de question fermées) :

Question 1 :

Il y a 6 mois, la commission européenne créait un poste de commissaire ayant pour mission principale la "Protection du mode de vie européen". Tout le monde ne s'accorde pas sur la signification du mode de vie européen :

1a

Selon vous, quelles seraient les valeurs attachées au mode de vie européen ? (Précisez les raisons)

Réponse :

- Liberté : même si elle est loin d'être parfaite, l'Europe est vue comme bien plus libre que le plupart du reste du monde.

Corollaire de ceci : liberté d'entreprendre et prospérité économique. C'est tellement évident qu'une bonne partie des réfugiés rêve de venir y travailler.

- Socialisme soft : les réfugiés qui ne rêvent pas de venir y travailler rêvent d'y être pris en charge par la société.

... mélangé à un capitalisme de connivence : les gouvernements, y compris celui de l'Union Européenne, versent dans une surenchère de réglementations, présentées comme ayant pour but le bien de la population mais surtout encouragées par une série de lobbies qui veulent surtout protéger leur marché en empêchant l'entrée de concurrents ou qui veulent orienter le marché vers leur production. Exemples type : les réglementations sanitaires qu'un petit producteur est pratiquement incapable de suivre ou les divers labels "verts" qui sont bien souvent du greenwashing pour favoriser l'un ou l'autre secteur pas si vert que cela.

- Tolérance : on peut se permettre à peu près tout en matière de liberté d'expression. Les derniers à avoir subi la peine de mort pour délit d'expression sont la rédaction de Charlie Hebdo. Et ceux qui ont appliqué la peine ne se réclamaient pas des valeurs européennes.

- Déresponsabilisation : vu qu'il n'existe pratiquement plus de contrôle social, chacun se pense autorisé à faire tout et n'importe quoi et à faire des choix de vie aberrants, sachant que le socialisme soft viendra les plaindre quand ils seront dans les embarras qu'ils se sont eux-mêmes créés.

- Mansuétude parfois aveugle : on croit beaucoup trop à la possibilité de rédemption des criminels, leur suivi est lacunaire et les accidents ne sont pas rares.

L'enseignement fut un formidable ascenseur social... Malheureusement il n'en reste pas grand-chose : le socialisme soft (tout le monde doit être bachelier et le chômage est là pour ceux dont le diplôme ne vaut plus grand chose) a eu sa peau..

1b

Quelles seraient les valeurs qui s'opposent à ce même mode de vie européen ? (Précisez les raisons)

Réponse :

- Limitations des libertés et de la tolérance, inégalités :

On a la liberté de suivre le chemin qui a été tracé dès sa naissance mais pas de s'en écarter : tu suivras la volonté de dieu et du pater familias (et dans le cas des femmes, de ton père puis de ton mari) ou tu seras impitoyablement rejeté.

Il n'existe pas d’ascenseur social dans les sociétés à castes et très peu dans les sociétés théocratiques. Quant aux sociétés socialistes, leur égalitarisme n'est qu'un égalitarisme de façade : à-côté d'une nomenklatura qui ne manque de rien, on a le peuple qui, s'il ne vit pas dans une misère noire, vit dans une grisaille désespérante. Pour l'avoir approché dans la vie de tous les jours, je ne souhaite cela à personne sauf à ceux qui croient en l'égalitarisme.

Quant à l'inégalité hommes-femmes, faut-il faire un dessin sur les différences entre les conceptions européennes et les autres ?

- La vie humaine est peu de chose face à l’attrait du profit ou du pouvoir. Qui que ce soit qui tire les ficelles (tiens, on ne parle jamais des Chinois et de leur business en Afrique là-dedans), ils profitent de sociétés où les valeurs sont mon clan d'abord et les autres peuvent périr.

Question 2 :

Récemment, en Allemagne, Ozan Iyibas s'est porté candidat aux élections municipales en tant que membre d'un parti chrétien (le CSU) alors qu'il est musulman. Des journalistes l'ont interrogé à ce sujet, il explique "Les valeurs de ma religion sont très proches de celles des chrétiens". Cela a suscité diverses réactions.

Etes-vous d'accord avec M. Iyibas ?

Pour quelles raisons ? Explicitez votre réponse.

Réponse :

M. Iyibas se focalise sur un aspect de l'Islam qui est effectivement proche des valeurs des Chrétiens actuels. Je crains cependant qu'il représente une frange aussi minoritaire que méritante des musulmans.

"Les valeurs de ma religion sont très proches de celles des Chrétiens" n'a aucun sens tant qu'il n'a pas précisé de quelles valeurs il parle. En effet, il y a bien longtemps, les massacres au nom des valeurs chrétiennes ont fait d'innombrables victimes, mais plus récemment, il suffit de fréquenter des communautés chrétiennes restées très traditionnelles (villages reculés de pays restés ruraux), les témoins de Jéhovah ou des intégristes comme on trouve à Saint-Nicolas du Chardonnet pour se rendre compte qu'on peut mettre "les valeurs de ma religion" à toutes les sauces.

Bref, M. Iyibas fait un dangereux amalgame en parlant dans le vague sans jamais aborder ce qui pourrait desservir son discours et qui pourtant se voit comme le nez au milieu du visage. On reconnaît là le bon politicien.

Question 3 :

Selon vous, les religions musulmanes et chrétiennes sont-elles plutôt similaires ou plutôt différentes ?

Similaires

Plutôt similaires

Plutôt différentes

Différentes

Pour quelles raisons ? Explicitez votre réponse

Réponse :

Pour expliciter la réponse à la question précédente, qui entre aussi dans le cadre de celle-ci, j’estime que les Chrétiens Européens dans leur ensemble ont dépassé le stade d’intolérance meurtrière en germe dans chaque religion. Les Musulmans pas et ne semblent pas prêts à le faire.

Question 4 :

Depuis février, les universités flamandes offrent une formation d'Imam en néerlandais et en arabe, créée en concertation avec l'Exécutif musulman. L'année prochaine, les universités francophones comptent offrir le même type de formation en français et en arabe.

Ces cours donnent suite aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Les objectifs de ces formations sont (1) de diminuer l'influence de pays étrangers et (2) que les matières enseignées soient mieux reconnues.

4a

Comment vous positionnez-vous par rapport à ce type de formation ?

Réponse :

Sur le principe, bonne idée, mais qui va rapidement déraper.

4b

Pour quelles raisons ? Explicitez votre réponse

Réponse :

Vu la fascination que semble exercer l'Islam vis-à-vis des gardiens autoproclamés des valeurs d'égalité et de tolérance (féministes, centre pour l'égalité des chances et égalitaristes de tout poil),

vu la même étrange fascination exercée vis-à-vis d'une frange de la laïcité,

je crains qu'on ne laisse passer complaisamment dans ce cursus une bonne dose des aspects les plus déplaisants de l'Islam : communautarisme, sectarisme, inégalitarisme vis-à-vis des femmes et stigmatisation des mécréants. Rien que les cours de Mgr Léonard (ancien évêque de Namur et archévêque de Malines-Bruxelles) du temps pas si ancien où il officiait aux FUNDP (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur) avait de quoi faire se dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel humaniste alors qu’on est nettement plus sévère avec les excès chrétiens que musulmans. Imaginez alors ce qu'on risque de laisser passer dans la formation de ces imams.

Question 5 :

Dans les journaux, certains articles font mention de femmes se revendiquant féministes musulmanes. En réaction, certains soulignent qu'il s'agit de deux termes contradictoires, que féminisme et Islam sont totalement opposés :

5a

Pour vous, l'Islam et le féminisme sont :

Compatibles

Plutôt compatibles

Plutôt incompatibles

Incompatibles

5b

Pour quelles raisons ? Explicitez votre réponse.

Réponse :

Cette question est une plaisanterie je suppose.

Et je parie même qu'il y en a de ces féministes musulmanes qui sont voilées. Oh bien sûr elles vont dire qu'elles l'ont choisi. Elles me font penser à une féministe qui resterait à la maison pour s'occuper de son mari, de son ménage et de sa ribambelle de gosses. Ben quoi, il y a des femmes qui ont choisi cette vie librement, non ?

En fait une partie des féministes musulmanes sont les idiotes utiles des féministes tout court : il s'agit de s'attaquer au méchant macho occidental.

Une autre partie sont les idiotes utiles des altermondialistes : c'est le méchant capital qui nous opprime bien plus que des concepts religieux moyenâgeux.

Et certaines sont même les deux !