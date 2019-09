Inégalités sociales et revenu universel

Les inégalités sociales n'ont pas d'autre histoire que celle de la relation économie-démographie. Et si nous ignorons cela, nous ne pourrons jamais : - ni les maîtriser - ni éradiquer la pauvreté profonde - ni nous réconcilier avec notre environnement.

Avant l'enfance ou toute autre considération il y a la naissance, dont les hasards insèrent chacun dans la pyramide sociale selon ses antécédents génétiques, sociaux et culturels. Et c'est là qu'est le problème, que ne saurait résoudre la lutte des classes (sans jeu de mot). Richesse et pauvreté sont relatives en tout et un pauvre ne peut enfanter que des pauvres, comme un riche ne peut donner naissance qu'à des riches, quels que soient les aléas heureux ou malheureux de l'existence de chacun par la suite.

Par ailleurs, si l'enrichissement (en tout) n'a d'autres limites que celles de l'ambition de ceux qui le convoitent et les ressources dont il est tiré, LA PAUVRETÉ A LA SIENNE, QUI EST LE NIVEAU ZÉRO DE LA RICHESSE.

C'est cette incontournable condition qu'il faut vaincre, non par combat sommaire qui ne fait que l'aggraver dans une stérilité qui s'est affirmée depuis des millénaires, mais en “isolant” la pauvreté profonde du niveau zéro de la richesse, au moyen d'un revenu universel minimum et inconditionnel, sachant que les inégalités sociales ne peuvent et n'ont fait qu'augmenter depuis la nuit des temps, en suivant l'évolution constante du binôme démographie-économie, avec toutes conséquences sur notre environnement.

Certains pourront trouver trop schématique ce qui précède. Ils doivent savoir que le G7 apporte la preuve qu'avec une constance n'ayant d'égal que leur aveuglement, nos leaders politiques, encouragés par la plupart de nos économistes, sociologues et autres experts en sciences dites humaines, s'entêtent à méconnaître les véritables causes de ces plaies de notre société que sont la pauvreté profonde et les inégalités sociales. Et le plus affligeant est que leur opiniâtreté résulte de leur attachement à des indices d'une portée notoirement insuffisante, comme l'exprime par exemple, ingénument, l'article récemment publié par Libération ht tps ://www.lci.fr/international/les-pays-du-g7-sont-ils-vraiment-les-champions-des-inegalites-2129962.html et plus précisément son dernier paragraphe : « Les inégalités peuvent être mesurées grâce au coefficient de Gini. C'est un indicateur synthétique sur la distribution des revenus qui varie de 0 à 1. Ici, il sera multiplié par 100, afin d'obtenir un pourcentage. Cet indicateur fonctionne de la manière suivante : dans le cas idéal, chaque habitant touche exactement le même revenu, le coefficient de Gini est alors nul. Dans le pire des cas, un seul habitant capte l'intégralité du revenu et le coefficient de Gini est alors égal à 100. Donc, plus le pourcentage est élevé, plus le pays est inégalitaire. »

Sans pondération par la croissance démographique ni économique – sans parler de l'aberration consistant à amalgamer revenu et patrimoine – le recours à un indice se rapportant au seul revenu des populations concernées n'explique-t-il pas leur impuissance autant à maîtriser les inégalités sociales qu'à éradiquer la grande pauvreté ? Cette impuissance ne serait-elle pas le fruit amer d'une soumission à la dictature des sentiments et de l'émotion, d'une pensée dominante devant tout à un marxisme aussi archaïque que sa lutte des classes, refusant et allant même jusqu'à nier tant la condition humaine – dans ce qu'elle a de plus fondamental – que les effets du binôme démographie-économie ; ce qui revient à se tromper d'ennemi ou pour le moins à ne voir que l'arbre qui cache la forêt ?

Pour s'en convaincre :

