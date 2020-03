Infections au Coronavirus : Déjà une loi débattue au Sénat dès le 5 décembre, Alors pourquoi pas de prévention en amont

« Mesures d’éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible »

Alerté par un rédacteur de Agoravox cgrenouilleci : SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 05 décembre 2019. N° 180 SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

https://www.senat.fr/leg/ppl19-180.html#AMELI_SUB_4__Article_6

C'est un Rédacteur agoravoxien qui m'a alerté dans un commentaire alors que cet article n'était pas encore diffusé.

Je dois donc vous rendre compte. Le Coronavirus ainsi que ses effets contaminants est connu en réalité depuis fort longtemps par l'Assemblée Nationale et sa connaissance a fait l'objet d'un débat au Sénat le 05 décembre 2019.

Evidemment dans cette présentation, il est fait état des Mesures d’éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible.

Ce qui cible donc une maladie à fort potentiel de transmissibilité

Il faut dire les choses telles qu'elles sont arrivées à ce moment de la crise. Ce qui est stérile, c’est la manière de décider des politiques français, Chef de l’Etat et Premier Ministre ont préféré nous mettre tous en danger en maintenant les élections municipales et avec le retard pris dans le déclenchement de la phase 3.

En Chine, le virus est en train de régresser et des régions comme Taïwan et Hong-Kong n’ont pas été contaminées grâce aux mesures de confinements prises assez tôt, à la diffusion des masques chirurgicaux et aux tests de masse. La Corée du Sud contaminée également a procédé à 175.000 tests et les mesures drastiques ont permis de faire régresser la maladie.

En France, il est extrêmement grave de ne pas tester au Coronavirus le maximum de population symptomatique en toute urgence. De même qu’il est grave de ne pas diffuser en masse des masques et de la Chloriquine et du gel hydro-alcoolique...

Pour la Chloroquine, c'est un dérivé de la Quinine, L'écorce de Quinquina était connue, et ce dès le XVIIe siècle : pour guérir la fièvre tierce. Conseillé par des indigènes le frère jésuite Agostino Salombrini introduit la plante dans son jardin médicinal du collège Saint Paul de Lima, dont il était l'infirmier. De là l’écorce est introduite en Europe au début du XVIIe siècle, ses vertus furent mentionnées pour la première fois en 1639. Son usage fut rapporté à Rome pour soulager les fièvres intermittentes qui faisaient rage tous les étés dans cette ville...

Sources wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinine

Ce médicament la Chloroquine, testé par les Chinois est efficace, on le sait déjà... Mais il faut, comme d’habitude que les chimistes français fassent leurs propres tests... C’est lamentable !

La Chloroquine est connue aussi sous d’autres noms : la Nivaquine ! C’est un médicament qui est dans le domaine public depuis plus de 20 ans et qui ne coûte que très peu à fabriquer... https://sante.lefigaro.fr/medicaments/3073100-nivaquine-100mg-cpr-secable-100

Pour ceux qui ont connu l’Afrique dans les années 70, 80, 90, 2000 : on prenait tous chaque matin 2 Nivaquine, et 1 Paludrine pour éviter le Paludisme.

Si ce médicament est efficace, pourquoi n'a-t-on pas pris les devant au 10 décembre ? Car les chercheurs chinois font état d'une efficacité de la Chloroquine sur 75% des malades du Coronavirus.

Pourquoi ne distribue-t-on pas la Chloroquine immédiatement et gratuitement auprès des malades ?

Pourquoi n'a-t-on pas recommandé le port du masque immédiatement ?