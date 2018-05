Informations partielles, Chiffres orientés, Critères biaisés ... Où est la vérité ?

Il est aujourd'hui, plus que jamais, difficile de se faire une opinion, en particulier dés qu'il est question d'économie.

En effet, selon les sources et leur orientation politique, les mêmes faits peuvent donner des nombres, et a fortiori des conclusions complètement opposés.

Chacun, trahis la vérité et déforme ou omet certains faits pour les faire coller à ses convictions.

Mais même en énonçant une vérité incontestée, on peut faire "mentir les chiffres", pour peu que l'on omette quelque paramètre essentiel.

Par exemple, on compare volontier le "taux de prélèvement obligatoire" entre la France et quelques autres nations, mais sans tenir compte de ce que ces prélèvements financent.

Ainsi, les prélèvements obligatoires comprennent les cotisations sociales, qui, en France, financent les soins médicaux, la retraite, le chômage.

Aux Etats-Unis, par exemple, le taux de prélèvement est moindre, mais en contre-partie, chacun doit financer sa retraite, ses frais médicaux, et affronter "seul" le risque du chômage.

Pour illustrer le sujet, concentrons nous sur les seuls frais médicaux :

Chacun paie :

- des prélèvements sociaux

- une ou des mutuelles complémentaires

- des assurances diverses (hospitalisation, ...)

- des impôts (dont une partie finance le budget du ministère de la santé)

- des frais médicaux

en contrepartie chacun reçoit :

- des soins

- des prestations (indemnités journalières, pensions).

En matière de santé, à qualité de soins égale, il faudrait comparer l'ensemble des éléments et pas seulement une partie.

Ce qu'en France on paie via des prélèvements sociaux et des frais médicaux non remboursés, aux Etats-Unis on le paie via des contrats d'assurance privés et des frais médicaux non remboursé.

Et même cette comparaison pourait être trompeuse, si l'on ne tient pas compte également de l'espérance de vie (la qualité globale du service de santé qui est rendu) et de l'accessibilité du traitement (l'égalité des citoyens en matière de santé).

Quand on fait une telle comparaison, lequel des deux systèmes de santé, à service égal, coûte le moins cher au citoyen, l'Américain ou le Français ?

Je ne vous donnerais ici, ni les chiffres (de toute façon je ne les ai pas, du moins pas en suffisance) ni une conclusion.

Notez que cette comparaison serait purement fondée sur l'efficience économique et ne prendrait pas en compte les critères éthiques propres à justifier telle ou telle solution.

D'un côté, on vous dira que, dans le système Américain, chacun à la liberté de choisir qui il paie et pour quel service.

De l'autre, on vous dira que, dans le système Français, tous ont accès au même service de santé, même s'il n'en ont pas les moyens (principe de solidarité collective).

L'important est que chacun puisse faire un choix en fonction, non pas d'informations biaisées pour présenter tel ou tel système comme inéfficient par rapport à l'autre, mais bien en fonction des valeurs qui selon lui doivent prévaloir (en l'occurence, solidarité ou liberté).

Pour en revenir au prélèvement obligatoires, et en conclusion :

La France à un taux de 48% ... dont x% financent le système de santé

Les U.S.A ont un taux de 27% ...qui ne financent pas le système de santé (ce n'est plus tout à fait vrai depuis l'Obamacare).

Pourtant, même si la santé n'est pas un prélèvement obligatoire, elle reste un poste budgétaire obligatoire, même pour les américains.

On ne peut donc juste comparer ces deux chiffres, 48% et 27% sans préciser que ce qu'on ne vous prélève pas par l'impôt, on vous le prélève par des frais d'assurance privée.

Et si au travers de l'impôt, vous "payez des fonctionnaires à faire semblant de travailler", au travers des frais privés vous "payez des actionnaires à ne même pas faire semblant ... de travailler".

Sur un plan purement économique, le vrai et seul critère devrait être l'efficience pure, c'est à dire la comparaison de la part des paiements qui ne finance pas directement les prestations reçues ("gaspillage" contre "profit") ...