Infox : l’affaire Obélix

@zygzornifle

Ben toi , grâce à ce site !

Farceur !

PS : que V. poutine l’a garde , sa légion d’honneur : il l’a bien méritée !

Plus que nos dirigeants et autres huiles de notre pays .

Et puis la Russie n’est pas encore « économiquement à genoux » .

Nous , nous rampons dans la désolation .

Et nos populations , les petits salariés et retraités sont bien mal en point .

« L’inflation » a bon dos !...

Et ce ne sont pas les hausses de prix , les taxes qui vont l’arrêter .

Les profits , le ruissellement c’est pas pour elles .

Faut pas confondre le baratin néolibéral et la réalité .... !

Les Argentins désargentés vont pouvoir vérifier .

Et nous continuer à banquer à cause de ces crétins .

V.Poutine doit se marrer !

V.Zelinski nous a bien niqués .

Lui et ses compatriotes dont une bonne partie a cessé de vivre .