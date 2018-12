Ingénieurs : pourquoi ?

Cet article est issu du journal grenoblois Le Postillon, n°47, automne 2018 Les études d'ingénieur, c'est la voie royale. Combien sont-ils, ces adolescents, à qui on bourre le mou avec ce poncif ? Combien sont-ils, à subir deux ans de prépa', puis trois ans d'école d'ingé', en se demandant ce qu'ils font là ? Pas pour des histoires d'argent : avoir un diplôme d'ingénieur permet effectivement de gagner confortablement sa vie, et de faire partie des winners. Mais pour certains, un bon salaire ne suffit pas à répondre aux grandes questions existentielles. À quoi servent les ingénieurs aujourd'hui ? À être des bons petits soldats de la fuite en avant technologique ? À remplacer les humains par les robots, à les rendre toujours plus dépendants de la technologie, toujours plus avides d'énergie ?

Alors que les rapports scientifiques alarmants sur l'accélération de la catastrophe écologique se multiplient, ces questions sont quasiment absentes des formations d'ingénieurs. On apprend essentiellement aux étudiants à se conformer aux attentes du marché du travail et des entreprises, qui n'ont pour but que la croissance de leurs bénéfices.

Il arrive régulièrement de lire dans la presse des témoignages d'ingénieurs déserteurs : « Machin-truc a plaqué son poste bien payé chez STMicro pour aller faire pousser des carottes ». La désillusion ne concerne-t-elle que quelques individualités marginales ? Ou devient-elle un phénomène de « masse » ? Le Postillon a papoté avec une tripotée d'ex-ingénieurs, quelques étudiants sceptiques sur l'intérêt de leur formation et des profs plus ou moins critiques.

On nous reproche souvent de ne pas aimer les ingénieurs, de se moquer d'eux, d'être un peu méchants avec ces petites choses. Mais a-t-on le choix ? Les ingénieurs, c'est la spécialité locale. À Grenoble, on cultive bien plus d'ingénieurs que de noix. Près de 2 000 étudiants par an sortent diplômés des écoles d'ingénieurs grenobloises, et il paraît qu' « un habitant sur cinq travaille dans la recherche, l'innovation ou l'enseignement supérieur ». Écrire des choses intéressantes sur Grenoble sans égratigner les ingénieurs, c'est comme parler de l'Ardèche sans louanger les châtaigniers.

Et puis faut pas croire, mais au Postillon on peut aussi être gentils avec les ingénieurs : on fait même de la réinsertion. Vous souvenez-vous de Gaspard ? Il avait témoigné l'année dernière dans un article sur la « novlangue du CEA » (Le Postillon n°42) : après trois ans de thèse dans le prestigieux centre de recherche, il a tout arrêté, rebuté par l'avenir radieux qui lui tendait les bras dans une grande boîte ou une start-up. Il a découvert le chômage, les bas-fonds grenoblois et le printemps dernier, il a refusé une nouvelle proposition de poste au CEA. Malgré le bon salaire, le repas du midi à 3 euros, les salles de travail bien chauffées avec plein de matos, le prestige de ce centre national, et la fierté de papa.

Eh bien figurez-vous que notre association vient de l'embaucher en contrat aidé, à 22 heures par semaine, en tant que VRP-graphiste : 735 euros par mois, pour bosser dans une minuscule pièce trop chaude l'été trop froide l'hiver, le bureau du rédac-chef jamais rangé, la polenta mal cuite, Pierre Perret (ma P'tite Julia) et Kacem Wapalek (Tour du monde) qui passent en boucle, et l'humour douteux des dessinateurs. Une certaine vision de l'ambition et de la gestion d'une carrière, qui inquiète généralement les parents.

Mais faut pas qu'ils se tracassent : des ingénieurs « déserteurs » on en connaît plein, et ils ne s'en portent pas plus mal. D'ailleurs, avouons-le, la grande famille du Postillon en est truffée.

Il y a Pierre Lazare, le premier maquettiste du journal qui nous gratifie quelquefois de cartes bizarres, diplômé de l'école des Mines d'Alès, quelques années à bosser chez un pubard ou dans la logistique avant de s'éloigner définitivement de l’ingénierie pour être graphiste indépendant.

Dans l'équipe, on a aussi Lolo, pêcheur-relecteur, diplômé de l'INPG (Institut national polytechnique de Grenoble) qui lui n'a jamais bossé en tant qu'ingénieur mais croûte en trimant dans le journalisme scientifique.

Pierre a également fait l'INPG et des articles pour Le Postillon ( il y a longtemps). Depuis, il vient corriger les fautes de temps en temps et gagne de l'argent en montant des murs en pierre sèche ou en élevant des abeilles – sans avoir jamais fait « fructifier » ses longues études.

Et puis Louise, rédactrice intermittente, qui elle aussi a bossé au CEA Grenoble. Aujourd'hui, elle est prof et s'investit dans une ferme à la campagne.

C'est pas fini ! J'apprends à l'instant, alors que j'écris ce papier que notre président, lui que je croyais instit' depuis les années 1970, a fait initialement une formation d'ingénieur, qu'il a même bossé des années pour Legrand, la boîte de matos électrique, où il ne servait à rien si ce n'est faire acte de présence aux réunions.

Au Postillon, on n'est pas représentatifs de la société et on n'a jamais prétendu l'inverse. Pour la plupart diplômés de l'enseignement supérieur, descendants de classes moyennes, on a eu le luxe de ne pas être trop stressé par les questions financières. Alors beaucoup d'entre nous ont bifurqué, dévié des destins professionnels confortables qui leur étaient promis, pour bricoler dans ce journal ou dans d'autres projets fragiles et peu rémunérateurs.

Combien de déserteurs ?

On n'est pas représentatifs, mais quand même : sur la vingtaine de personnes qui participent de près ou de loin au Postillon , il y a six ex-ingénieurs, soit 30 %.

Est-ce parce qu'on les attire tous ? Ou est-ce parce qu'il y en a de plus en plus ? Ces six ex-ingénieurs en connaissent tous d'autres, des diplômés ingénieurs qui n'exercent pas. Des anciens collègues de promo ou de boîte. À chaque soirée mondaine de la cuvette, on en rencontre de nouveaux. Il y en a qui ont écrit des pamphlets pour expliquer leur désertion (Pourquoi j'ai quitté le CEA sur www.piecesetmaindoeuvre.com) et d'autres qui sont partis plus discrètement. À Grenoble, au bout de chaque rue, un ex-ingénieur.

Certains quittent le métier pour aller vers des postes plus « prestigieux », comme chef d'entreprise ou maire de Grenoble (depuis 1965, trois des quatre maires de la ville (Dubedout, Destot, Piolle) ont été ingénieurs – quand on vous dit que c'est une spécialité locale). Mais si on parle de « déserteurs », c'est pour évoquer plutôt celles et ceux qui quittent l'ingénierie pour trimer dans des secteurs bien moins côtés. Éducateur, menuisière, apiculteur, cuisinier, prof, alter-commerçant (tendance biolocale), salariée d'association (tendance économie sociale et solidaire), constructeur de cabanes, prof de billard, kiné, vigneron, etc. : les reconversions sont nombreuses et plutôt variées. C'est pas toujours facile, carrément galère parfois, mais je n'en ai pas rencontré qui regrettaient leur choix.

Combien sont-ils ? Mystère : les associations d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs ne suivent que ceux qui exercent ce métier. Dans leurs études ou annuaires, ils parlent uniquement de leurs anciens élèves devenus « account manager », « conducteur de projet », « directeur supply chaine », « global strategic buyer », « ingenieur process », « président business unit », « spécialiste en sécurité des procédés », etc. Il n'y a pas de statistiques sur les « déviants », pas de portrait de « Truc-Machin, cinq ans d'étude dans la microélectronique pour finir accompagnateur en moyenne montagne de classes vertes ». Maxime Tran-To, responsable de la communication à l'ense3, une des écoles de l'INPG, m'affirme : « à chaque remise des diplômes, il y en a un sur trois cents qui va faire autre chose. C'est vraiment la marge. Ils passent tellement d'énergie à faire une école d'ingénieurs, qu'après ils en profitent. »

Un sur trois cent ? Une proportion qui nous semble vraiment très éloignée de nos observations. Pour ce papier, j'aurais pu interroger une cinquantaine de déserteurs, sans vraiment chercher, juste dans mes connaissances et leurs connaissances (j'en ai quand même interrogé une douzaine, j'avais prévu de mettre des extraits de leurs témoignages à côté de ce texte, mais il n'y a plus de place dans ce foutu journal, excusez-moi du temps perdu). Un prof de l'INPG anonyme pense lui, de par son « expérience (totalement biaisée et empirique) : sur un groupe de 40, 1 à 2 personnes par an ne valident pas leurs études, 2 à 3 vont se réorienter directement après diplôme et quelques reconversions vont arriver après quelques années de travail seulement ». D'autres personnes rencontrées parlent d'au moins 10 ou 20 % de leur promo... Bref : il semble en tous cas que fuir l’ingénierie devient de plus en plus tendance, même si les responsables de formation ne parlent pas de ce phénomène.

Forcément : pour ces écoles renommées, que ce soit l'INP ou Polytech à Grenoble, il ne faut surtout pas évoquer ces déserteurs. Ces études publiques soi-disant prestigieuses sont financées avec « nos » impôts, ça ferait tâche de se rendre compte que de plus en plus de jeunes les ayant réussies en sortent dégoûtés. Alors, dans leur communication, comme d'ailleurs dans 95 % des articles de presse, le métier d'ingénieur est formidable, prisé, reconnu, envié. Les communiqués de l'INPG claironnent que les jeunes diplômés de 2017 ont un « taux net d'emploi » de 92,4 % un an plus tard, et qu'ils gagnent en moyenne 34 200 euros par an. L'école se targue d'être un « accélérateur d'avenirs » et prétend « innover pour un avenir durable ». Emploi, bons salaires : tout va bien ?

Pas pour tout le monde. En juin 2017, un film tourné par des étudiants de l'Insa (Institut national des sciences appliquées – école d'ingénieur de Lyon) sort sur Youtube. En quelques mois, Ingénieurs pour demain – c'est son nom – connaît un petit succès, plus de 40 000 étudiants ingénieurs le visionnant sur la plate-forme vidéo. Plusieurs étudiants y expriment leurs doutes sur le sens de leur futur métier : « Ça me donne pas très envie par rapport aux conséquences que t'as sur la société, explique l'un d'eux. À un moment on peut pas simplement se dire moi je vais avoir une vie correcte... »

La diffusion du film Ingénieurs pour Demain a entraîné la création de collectifs d' « Ingénieurs engagés » dans plusieurs villes, dont Grenoble. Collectif qui s'appelle depuis peu « Ingénieurs citoyens », suite à sa fusion avec l'association ingénieurs sans frontières. Bastien, Théo, Théo (oui encore) ou Benjamin en font partie et on a passé un bout de soirée ensemble : « L'année dernière, on était entre dix et trente dans les réunions, et on a surtout parlé. Cette année on veut faire plus d'actions, organiser des conférences, essayer de faire changer les formations pour qu'on évoque plus les questions écolos et le sens ou l'éthique du métier. On a essayé de discuter avec la CTI (commission des titres d'ingénieurs), mais les écoles d'ingé sont là pour répondre aux besoins des entreprises, les autres questions ils ne s'en préoccupent pas. On a eu un rendez-vous avec le directeur de l'INPG, qui nous a dit qu'on pouvait faire venir des intervenants, que c'était super ce qu'on faisait. On a l'impression qu'ils se disent "ils sont mignons" mais qu'ils s'en foutent ».

Pierre, le relecteur du Postillon évoqué plus haut, était dans le même genre de démarches il y a près de vingt ans. « à l'époque je militais à Ingénieurs sans frontières. On faisait un peu de lobby sur la direction de l'INPG pour qu'il y ait plus de sciences humaines dans nos formations, et des espaces pour se questionner autour des sciences. On était reçus bien gentiment, ils étaient contents de notre démarche, de voir des étudiants motivés, mais il n'y a eu aucun changement pérenne. »

Aucune prise en compte des questions écolos

Depuis, rien de nouveau sous le soleil de l'innovation. En école d'ingé, on apprend à répondre aux questions « comment ? », mais jamais « pourquoi ? ». Cette déconnexion des grands enjeux écologiques actuels exaspère les « ingénieurs citoyens » grenoblois : « On est né pour la plupart au moment du protocole de Kyoto, en 1997. Toute notre scolarité, on a beaucoup entendu parler des questions écolos. On est la première génération à baigner là-dedans depuis qu'on est petits, mais en même temps le marché du travail pour les ingénieurs ne change pas. Les entreprises ont pour but unique la croissance, et on ne se pose jamais la question de savoir si cette quête de croissance est une bonne chose ou pas. Il y a beaucoup d'études très sérieuses, qui sont quand même pas très optimistes sur l'avenir du monde vivant sur la planète, et c'est un euphémisme. Dans nos formations, on n'en parle jamais... (…) Quand ils parlent d'écologie à l'école, c'est pour faire des ''ruches connectées''. (…) »

Vladimir, un autre étudiant engagé, abonde : « En master de science des matériaux, on n'aborde absolument pas les problématiques liées aux limites physiques de la planète, les problématiques géopolitiques et sociales liées a l'extraction de minerais. L'école d'ingénieurs forme bien une certaine élite, conditionnée pour faire en sorte que le système néolibéral actuel continue sa route ».

Il faut faire ici une petite mise au point : « écologie » ou « transition » sont des mots très galvaudés. Certains veulent faire croire qu'on limitera le réchauffement climatique en mettant de partout des capteurs, des robots et des machins connectés. Une croyance bien entendu grotesque, même si elle est partagée par plein de gens d'apparence très sérieuse, comme des professeurs ou responsables de formations, au grand dam de nos « ingénieurs citoyens » : « Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui c'est du low-tech [technologies simples, faciles d'accès], mais là-dessus il n'y a pas de recherche. Il y a un fantasme sur le progrès en école d'ingé. Même pour nous c'est très difficile de s'en défaire, de se demander quel progrès, pour aller où ? Il y a une grosse propagande autour de l'innovation, sans vraiment poser des questions sur ce que ça va amener derrière. On a la volonté de faire un job éthique, d'être utile à la société, et on se demande comment ce sera possible. »

En parlant avec ces étudiants scientifiques, j'ai le même genre de sensation qu'en échangeant avec des étudiants en journalisme. La plupart se destinent à faire une belle carrière dans la communication sans se poser plus de questions que celle de leur fiche de paie. Mais il y en a toujours quelques-uns qui veulent faire du « vrai » journalisme et qui ont envie de croire que c'est possible aussi d'avoir un bon salaire, de concilier sens et réussite. Dans le domaine du journalisme, j'y crois presque pas. Il y a quelques places pas trop mauvaises, mais courtisées par énormément de prétendants. Généralement, il faut choisir entre faire de la merde bien payée ou pondre des trucs sensés en étant mal ou pas du tout rémunéré (on parle en connaissance de cause).

Dans l’ingénierie c'est à peu près la même problématique, alors je ne pense pas que ces ingénieurs citoyens parviendront à concilier sens et carrière. Pour l'instant, ils y croient encore un peu … Rendez-vous dans quelques années, aux séances de relecture du Postillon ?

Demain a-t-il besoin d'ingénieurs ?

Jean-Phillipe Neuville, maître de conférences à l'Insa de Lyon, intervient plusieurs fois dans le film Ingénieurs pour Demain. Au téléphone, il analyse : « il y a toujours eu des ''rebelles'' en écoles d'ingé. Mais avant, il y avait cette minorité qui bifurquait, et puis la grosse majorité, qui ne se posait pas de question sur le sens de leur futur métier et pour qui tout allait bien. Ces dernières années, il y a l'émergence d'un troisième groupe, tous ces gamins biberonnés aux questions environnementales, qui n'en peuvent plus des cours où elle n'est jamais présente, et qui ont envie que leur savoir d'ingénieur serve à quelque chose d'utile, mais qui ne savent pas comment faire ».

Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'étudiants ne veulent pas bosser dans des grands groupes : « les changements annoncés par les entreprises soi-disant responsables, ça a été beaucoup de com', mais pas beaucoup d'actions. Et puis il y a le mode d'organisation très hiérarchisé qui en rebute plein. Alors certains sont tentés par les start-ups, où la façon de travailler leur convient plus, mais où les questions de sens ne sont pas non plus là. Nous on essaye de leur faire découvrir le secteur de l'économie sociale et solidaire, même s'il n'est pas non plus tout rose, vu qu'il y a des entreprises plus ou moins vertueuses. Mais ça bouge pas mal en ce moment, je suis assez optimiste pour la suite. »

Difficile pourtant de croire que les ingénieurs engagés vont réussir à s'épanouir professionnellement dans un futur proche, à moins de bifurquer pour faire charpentière en Ardèche, comme une ex-étudiante à l'Insa interrogée dans Ingénieurs pour Demain. Dans le film, Jean-Philippe Neuville s'enflamme : « Si on veut changer le monde, il faut des gens sérieux, des gens bosseurs, qui savent gérer des gros projets. Faut maîtriser les techniques. Faut pas juste vendre des fromages de chèvre sur un salon Primevère. Donc ingénieurs engagés, c'est vraiment des ingénieurs au service de la transition, des gens sérieux, rigoureux. » Les ingénieurs, qui ont tant « changé le monde » en participant à son artificialisation et au développement de technologies énergivores, sont-ils indispensables pour prendre une direction plus saine ?

Il faudra en tous cas qu'ils aient moins de pouvoir. Si plein de savoirs acquis pendant les études d'ingénieurs peuvent être utiles pour servir d'autres buts que la fuite en avant technologique, leur responsabilité dans l'état du monde actuel doit quand même être soulignée.

Mais à quoi pourraient-ils servir d'utile ? Un professeur de l'INPG défend par exemple que « dans un monde très technique, il faut, je crois, former ceux qui sauront expliquer, comprendre, réparer les choses, quand/si tout s'effondre. C'est une vision pessimoptimiste, comprendre le monde pour limiter la casse. » Vladimir, un des ingénieurs citoyens rencontrés, pense que les ingénieurs pourraient servir à « organiser une société qui utilise très peu d'énergie et qui permet l'épanouissement de ses individus » ou « qu'être ingénieur permet dans notre système de promouvoir les technologies low-tech plus facilement que la majorité des personnes », même si « la théorie de l'effondrement en cours de notre civilisation remet notamment beaucoup en question le métier d'ingénieur tel qu'il est conçu aujourd'hui ».

L'année dernière, il y avait 136 400 étudiants ingénieurs en France. Si on considère que tous les débouchés dans le high-tech sont globalement inutiles pour une société décente qui prendrait à bras le corps la question écologiste, on peut douter que l'économie sociale et solidaire ou la recherche dans les low-tech puisse offrir des débouchés à autant de monde. Si un jour notre société prend enfin le chemin de la décroissance, il faudra aussi une décroissance du nombre d'ingénieurs.

Sébastien, lui, a déjà fait sa part : après un an d'étude à l'INPG, il a tout arrêté en septembre 2017 : « Quand je suis rentré en prépa, j'avais vraiment l'image de l'ingénieur comme d'un gars dans son garage qui bricolait des trucs fou-fous. En fait c'est beaucoup moins glorieux. En école d'ingé, j'ai compris que tout était entièrement informatisé, que mes études allaient être de la gestion de logiciel. On apprend rien du tout de concret, c'est une grosse perte de temps. Et puis j'ai fait un stage chez un maraîcher et je suis tombé amoureux de ce métier. Alors j'ai quitté l'école en début de seconde année. Là, je bosse dans la restauration, en attendant de me former. C'est un virage à 180° pas facile à négocier. Avant, financièrement, j'avais un grand soleil devant moi. Maintenant c'est un grand brouillard, mais je regrette pas mon choix. »

Encarts dans l'article original :

De l'INP aux vignobles

Seb, diplômé de l'INPG et vigneron : « J'avais déjà fait mon virage pendant les études, où je voyais que beaucoup de collègues avaient des rêves très normés alors que j'avais envie d'une vie libre. J'ai vite compris que j'avais pas envie de bosser dans un bureau d'étude ou dans une usine. Après mes études, j'ai bossé dans la conception de murs d'escalade. Et puis j'ai rencontré des anars qui m'ont fait comprendre qu'une partie du problème, c'était le capitalisme et le chacun pour soi.

Les solutions, j’allais pas les trouver dans l'ingénierie classique, il fallait plutôt regarder du côté des alternatives. Alors, je me suis réorienté sur les questions de politiques énergétiques et l'action locale.

Et puis, au bout du compte, avec mon épouse, nous nous sommes lancés dans un projet agricole et je me suis installé en tant que vigneron bio dans le Voironnais. Un projet loin d'être évident mais qui commence à prendre forme ! C'est un métier dur : plutôt physique, assez répétitif et bien souvent solitaire, mais c'est passionnant. Quand je bossais dans un bureau ce qui me manquait c'était le rapport aux saisons. Aujourd'hui je suis en plein dedans. »

De l'ingénierie au sur-activisme associatif

Héloïse a fait des études d'ingénieur en hydraulique environnemental. Après trois ans à bosser dans un bureau d'étude, elle plaque sa vie à Lyon avec son salaire d'ingénieur pour aller s'installer dans le Trièves avec le RSA. « Je ne supportais pas de passer une grande partie de ma journée à bosser devant un ordi, je n'aimais pas les rapports hiérarchiques dans ma boite, je trouvais ça dur d'être une femme dans cet univers masculin, les horaires de travail me laissaient aucune place pour d'autres activités et Lyon était vraiment trop loin des montagnes... ». Depuis elle a une « tendance au sur-activisme associatif », en multipliant les engagements : « association pour l'accessibilité de la montagne au public handicapé, association pour le développement de jardins à vocation thérapeutique et/ou social, association pour le développement d'une radio locale, association pour la création d'un lieu artistique et artisanal au sein de mon village, association de sauvegarde du train, etc ». Et tout se passe bien ? « Ça m'empêche pas de continuer à passer du temps devant l'ordi, d'être confrontée encore à des rapports de domination ou à du sexisme dans mes lieux d'activité, de pas respecter mes temps de repos en faisant des réus le soir et le week-end par exemple... Mais disons qu'aujourd'hui j'y vois plus de sens ! »

certains n'arrivent pas à déserter

Florian a 29 ans. Issu de l’école Polytech’Grenoble, cela fait maintenant cinq ans qu’il est diplômé et qu’il travaille comme ingénieur. Après une expérience peu enrichissante à Lyon dans une société qui vivait au crochet du crédit d’impôt recherche, il est parti à Paris, plein d’espoir, travailler pour une cause plus noble, le recyclage. « Le jour où Nicolas Hulot a démissionné, j’étais en déplacement sur une usine de recyclage en déchets électroniques. Dans cette usine il y a plus de 80 tonnes de déchets qui arrivent pendant la période d’été. Le fait de voir la quantité énorme de déchets qu’on produit et se dire que l’état ne s’intéresse finalement pas à ces problématiques environnementales m’a fait un comme électrochoc ». Florian travaille pour une filiale du groupe Suez et se rend bien compte que tout ce qui intéresse cette société ce sont les profits. Et que ça soit par le recyclage ou par autre moyen, c’est la même chose. Puis il y a aussi les conditions de travail : open space, bruit constant, manque de contact humain. « C’est quand j’ai commencé à m’ennuyer au travail et à rentrer énervé chez moi que j’ai senti qu’il fallait que je fasse quelquechose. » Mais avec son loyer élevé, ses habitudes de vie, et aussi une peur de l’inconnu, Florian ne sait pas comment sauter le pas et se réorienter.

Élever des chèvres, un boulot d'ingénieur ?

On sait pas si on a besoin d'ingénieurs pour la transition, mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont hyper bien préparés à reprendre une exploitation agricole. Dans son livre Le ménage des champs (éditions du bout de la ville, 2016), Xavier Noulhianne ancien ingénieur contrôle chez Rhône-Poulenc, devient éleveur. En formation, il s'aperçoit qu'il est le seul à comprendre le langage technocratique qu'on impose aux paysans : certification, identification, standardisation, sélection, industrialisation. Prendre la fuite, mais pour aller où ?