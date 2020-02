Ingérence illégale en Syrie et Douma avril 2018 - La vérité finit toujours par éclater... et le scandale d’Etat ?

Subject : Ingérence illégale en Syrie et Douma, avril 2018 - La vérité finit toujours par éclater Sent : Tuesday, February 04, 2020 3:30 PM

Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs,

Depuis le 30 avril 2018, je vous ai adressé nombre de mails et courriers pour solliciter l'ouverture d'une enquête parlementaire concernant l'ingérence illégale, désastreuse et criminelle de l'Etat français en Syrie et notamment sur les bombardements illégaux du 13/14 avril 2018 ordonnés par le régime de Macron - aux côtés de la GB et des USA - pour détruire des sites en Syrie. Ces bombardements en représailles, toujours d'après le régime de Macron, ayant été justifiés par une prétendue attaque chimique le 7 avril 2018, attribuée - sans aucune enquête préalable sur le terrain ni aucune preuve formelle - au gouvernement syrien. Depuis avril 2018, de nombreux témoignages, enquêtes et documents concordants démontrent que ces bombardements illégaux n'ont pas été "justifiés" par des preuves tangibles mais par une narrative occidentale atlantiste visant à protéger des groupes islamistes/terroristes soutenus, financés et armés par des Etats occidentaux, dont la France, pour renverser le gouvernement syrien. La vérité finissant toujours par éclater, depuis l'automne 2019, des révélations par des membres-enquêteurs au sein même de l'OIAC sur cette prétendue attaque chimique du 7 avril 2018 viennent mettre en lumière devant le monde entier les moyens scandaleux entrepris pour tenter de donner du crédit à la narrative occidentale auprès de l'opinion publique. Ces membres-enquêteurs de l'OIAC ont révélé que les conclusions du rapport préliminaire comme du rapport définitif de l'OIAC sur cette prétendue attaque chimique ne reflètent pas du tout le consensus établi à partir des données/informations/témoignages/investigations notamment recueillis sur le terrain, mais représentent des conclusions subjectives dictées avant tout par des intérêts politiques sur une affaire hautement sensible.

Encore plus édifiant et éclairant, le 20 janvier 2020, Ian Henderson, chef d'équipe et enquêteur de l'OAIC ayant fait partie de l'équipe envoyée sur le terrain dans la Douma, a témoigné - en visioconférence - auprès de l'ONU de cette alarmante et gravissime situation !

Je vous laisse découvrir son intervention dans la vidéo consultable sur le site Internet de l'ONU à partir du lien ci-dessous.

Cette intervention auprès de l'ONU est un événement dont l'information a été totalement tue de la part de TOUS les médias MSM français. Pas un article n'a été publié sur cette information essentielle...et quand une information essentielle est délibérément censurée par des médias, qui sont contrôlés à 90% par une poignée de milliardaires, alors n'en déplaise au régime de Macron, l'Etat dans lequel cette censure se produit s'appelle précisément une dictature !

Aussi, cette affaire est, comme je l'ai écrit à de multiples reprises depuis 2018, un véritable scandale d'Etat...et ce scandale d'Etat, délibérément ignoré et donc soutenu par les députés et sénateurs français ne peut faire que croître dans les semaines et les mois à venir.

En effet, outre les révélations sur les conclusions politisées des rapports de l'OIAC sur la prétendue attaque chimique du 7 avril 2018 sur la Douma, de plus en plus d'islamistes-terroristes, mandataires d'Etats - dont l'Etat français - désireux de renverser le gouvernement syrien, sont et vont être arrêtés en Syrie comme ailleurs...et ceux-ci auront très certainement beaucoup d'informations à révéler sur leurs commanditaires et, entre autres, sur les "false-flags" organisés !

Ainsi, un ancien haut-responsable et porte-parole du groupe islamiste-terroriste Jaïch Al Islam a été arrêté le 29 janvier 2020 à Marseille. Cet islamiste-terroriste de 32 ans, entré en France grâce à un Visa Erasmus !? et faisant partie, d'après le régime de Macron d'un groupe de "rebelles modérés", est accusé de : "torture et complicités d'actes, crimes de guerre et complicités de disparition forcée" !!!

Aggravant le scandale d'Etat, le groupe islamiste-terroriste "Jaïch Al Islam" a bénéficié du soutien, aussi effrayant que sidérant, du régime de Macron jusqu'à l'ONU puisque l'Etat français s'était opposé à la demande de l'Etat russe d'inscrire ce groupe sur la liste noire des groupes terroristes de l'ONU !

Pour ceux d'entre vous, manifestement très nombreux, qui auraient la mémoire courte et des difficultés à mettre en relation des événements, c'est ce groupe islamiste-terroriste qui "tenait" la Ghouta orientale, où est située la Douma, entre 2012 et avril 2018... C'était encore le cas le 7 avril 2018 lorsque des vidéos, suite à la prétendue attaque chimique sur la Douma perpétrée prétendument par le gouvernement syrien, ont été publiées sur Internet et utilisées pour demander, notamment aux Etats occidentaux, un soutien encore plus accru à ces groupes islamistes-terroristes ET des bombardements en Syrie contre le gouvernement syrien !...et ces bombardements, sans aucune résolution de l'ONU, ont été réalisés notamment par le régime de Macron.

En fin, au regard de la campagne militaire actuelle du gouvernement syrien et de ses alliés dans la province d'Idlib, refuge de milliers d'islamistes-terroristes, nul doute que nombre de ces islamistes-terroristes seront arrêtés et accusés de divers crimes comme celui arrêté à Marseille. Les révélations ne devraient pas manquer de s'accumuler sur la complicité des Etats mandataires, dont l'Etat français, qui ont soutenu, formé, financé et armé ces groupes depuis plus de 8 ans et ces révélations parviendront inévitablement aux peuple français comme aux autres peuples.

Nul doute qu'alors, le régime de Macron - faisant déjà face à une défiance accrue du peuple français - ainsi que vous-mêmes, députés et sénateurs, puisque vous soutenez cette politique d'ingérence illégale, désastreuse et criminelle de l'Etat français en Syrie, aurez des comptes à rendre au peuple français pour votre forfaiture collective.

Souhaitant que ces informations et propos permettent de raviver un temps soit peu vos consciences face à vos responsabilités, je vous prie d’agréer Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, l’expression de mes salutations.

Eric GYSSLER

Subject : Ingérence illégale en Syrie et Douma, avril 2018 - La vérité finit toujours par éclater et le scandale d'Etat ne peut que croître !

Vidéo de l’interview de Ian Henderson diffusée par l’ONU https://www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=6125087582001 Autres liens https://thegrayzone.com/2020/01/22/ian-henderson-opcw-whistleblower-un-no-chemical-attack-douma-syria/ https://francais.rt.com/international/68255-deformation-rapport-sur-attaque-chimique-de-douma-courriel-expert-oiac-revele-wikileaks

From : Eric GYSSLER

Sent : Tuesday, March 05, 2019 7:29 PM
Subject : Députés et sénateurs, vous êtes complices des crimes de guerre et crimes contre l'Humanité perpétrés par l'Etat français en Syrie