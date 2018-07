Ingérence illégale Française en Syrie - Réponse de Mme GRIESBECK, Présidente de la commission spéciale sur le terrorisme au PE

Depuis le 19 juin dernier, j’ai partagé sur AgoraVox mes initiatives auprès de députés tant Français qu’européens concernant une demande d’enquête parlementaire sur l’ingérence illégale et désastreuse Française en Syrie.

La première réponse à ces initiatives est arrivée le 19 juillet par un mail de la députée européenne Madame Nathalie GRIESBECK qui est de surcroît Présidente de la Commission spéciale sur le terrorisme au sein du Parlement Européen.

Je vous laisse le soin d’apprécier le contenu du mail de Madame GRIESBECK et je mets en pièce jointe ma réponse, envoyée hier, dont plus de 500 députés européens sont en copie.

Pour rappel ou information :

From : GRIESBECK Nathalie

Sent : Thursday, July 19, 2018 9:28 AM

To : 'Eric GYSSLER'

Subject : RE : Le Parlement Européen peut-il ignorer les conséquences désastreuses de l'ingérence illégale Française en Syrie ?

Monsieur Gyssler,

J'ai bien reçu votre message et je vous en remercie vivement.

Vous m'avez fait part de vos critiques et inquiétudes face à l'action française sur le territoire Syrien.

Tout comme vous, je regrette la situation dramatique à laquelle est confrontée ce pays. Cela fait désormais sept ans que la région est en guerre, sept années qui ont eu des conséquences désastreuses comme le montrent le nombre de victimes ou encore le nombre de personnes déplacées. Présidente de la commission spéciale sur le terrorisme au sein du Parlement européen, je suis également tout à fait consciente de l'impact de la situation en Syrie sur le développement du djihadisme et sur le développement de cette menace terroriste.

Concernant les frappes françaises, qui ont eu lieu en avril dernier : le Président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé, dès son élection que la France agirait si une ligne rouge était franchie. Cette ligne rouge a été franchie lorsque des armes chimiques ont été employées en Syrie. Ces frappes n'ont fait aucune victime, ce qui laisse à penser qu'elles étaient dûment préparées et ciblées.

Néanmoins, la réponse ne doit pas être uniquement sécuritaire et militaire. L'Union européenne doit réfléchir, avec l'ensemble de la communauté internationale, à la manière de stabiliser ce pays à moyen et long termes, sans quoi nous ne pourrons réduire la menace terroriste et nous ne pourrons permettre aux Syriens de vivre dans des conditions dignes.

Restant à votre écoute et vous souhaitant un bel été, je vous prie de croire, M. Gyssler, en l'expression de mes respectueuses salutations.

Nathalie GRIESBECK,

Députée européenne Est - ADLE / Mouvement Démocrate

Présidente de la commission parlementaire sur le terrorisme (TERR)

