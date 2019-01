Ingrid Levavasseur à la mouli-net des réseaux sociaux

Comment une charmante figure des Gilets jaunes comme Ingrid Levavasseur a-t-elle pu se jeter aussi naïvement dans la gueule du loup. Plus précisément dans les griffes de la louve de BFMTV, Apolline De Malherbe. Qui "en même temps" voulait donner la parole à une GJ lors de son émission de dimanche et ensuite faire de la sage-femme une chroniqueuse régulière de la chaîne d'info en continu pour 150 euros brut par passage sur le plateau tv.

Arriva ce qui devait arriver, la jeune femme d’Heudebouville (Eure) est passée à la mouli-net des réseaux sociaux. Comme chacun sait, une moulinette est un petit moulin électrique qui permet de hacher ou broyer des légumes ou de la viande. Pourquoi tant de haine ? Pour haute trahison de la cause en jaune, car on ne cause pas avec les collabos de BFM.

Selon Ingrid Levavasseur, elle doit "cet acharnement" contre sa personne « À des chroniqueurs de BFMTV qui n’ont pas accepté la proposition que m’a faite Apolline de Malherbe d’intervenir dans son émission. C’est eux qui ont vendu la mèche à des magasines people et de là… ça a été vraiment très violent. »

Oui, la concurrence est sévère à la télé et il n'est pas impossible non plus que la journaliste De Malherbe soit jalousée par d'autres "stars" du blabla politique en soirée . Il faut bien admettre que la journaliste possède un don certain pour présenter une banalité connue de tous, comme si c'était un scoop. N'empêche que la Normande GJ n'a pas supporté d'être la cible d'une "foule haineuse", comme dirait notre président de la République qui a une peur jaune de l'ochlocratie.

STOPPPPPPP arrêtez avec vos messages cyniques, j'ai refusé cette offre !! Vous n'imaginez même pas le mal que vous faites aux gens qui se battent pour vous !! Débrouillez vous entre vous puisque vous avez les solutions... Apolline De Malherbe est une femme qui a le mérite de proposer un temps de parole aux gilets jaunes mais vos égos et votre jalousie vous font dire des bêtises et fait du mal à notre mouvement. (Et pour info, jamais je ne suis allée sur le plateau de BFM) Quand je lis les commentaires, je suis terriblement désolée de ne pas réussir à être à la hauteur de vos attentes. Je ne suis qu'un être humain sur qui beaucoup prennent de plaisir à malmener. Maintenant je vais prendre beaucoup de recul et vous laissez balancer vos insanités et continuer mon travail que j'aime, retrouver mes enfants, mes amis et ma famille !

Malgré tout, Ingrid Levavasseur n'a nullement l'intention de cesser son combat. Elle va, dit-elle, prendre un peu de recul et ensuite...

"Je vais retourner sur le terrain, pas cette semaine, mais la cause que je défends est importante et je reprendrai… Mais une fois retapée."

Par contre, il n'est plus question pour elle d'accepter "le débat démocratique" proposé par Apolline De Malherbe...

Apolline De Malherbe✔@apollineWakeUp « Face à de nombreuses menaces et intimidations, Madame Levavasseur choisit de renoncer, nous le comprenons. BFMTV déplore ce climat de violences qui conduit, sous la pression, à limiter l'exercice d'un simple débat démocratique »

À propos du "Grand débat national", on ne sait pas si Ingrid Levavasseur souhaite y participer. Pour beaucoup de GJ cette initiative n'est qu'un piège digne d'un Machiavel au pouvoir. Mais de nombreux citoyens ainsi que des Gilets jaunes ont déjà apporté leurs contributions sur les cahiers de doléances mis à leur disposition dans certaines mairies avant même que ne débute officiellement le Grand débat organisé par présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), Chantal Jouanno, qui "passera notamment par des "réunions d'initiatives locales", "une plateforme numérique", et "plein d'outils pour éviter que quelqu'un ne récupère le débat". Ces discussions devront déboucher "fin mars-mi avril" sur "des décisions très concrètes, en fonction des consensus identifiés". Mais sans "détricoter" les décisions prises par le gouvernement depuis 18 mois, a prévenu l'exécutif."

Les Gilets Jaunes peuvent-il demander le RIC et refuser le débat organisé pour l'ensemble des Français ? C'est-à-dire le peuple. Certes, en attendant ou pas la lettre aux citoyens du président, personne ne sait vraiment ce que le pouvoir fera de la consultation populaire. Le Grand débat finira peut-être ses jours dans la poubelle de l'Histoire. Ou alors, nous aurons peut-être droit à un référendum à choix multiple pour éviter la tentation du oui ou non à Macron.

Une chose est certaine, ce grand débat national ne peut pas être une farce.