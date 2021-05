Inkkklusive : la Fête du slip

Pauvre langue française torturée ! Je découvre presque quotidiennement une nouvelle métastase inclusive dans un média. Il y a quelques jours c’était Le Courrier de Genève : « Les procès des militant·es climatiques accompagnés de leur défilé d’expert·es… » (image 2).

Fête du slip

Sauf que le journal s’égare. Militant·es et expert·es : il pose le point médian après le masculin, puis met le S du pluriel directement après le E du féminin, sans point médian entre les deux. Donc logiquement ce S ne s’adresse qu’au féminin. Pour que le S final du pluriel concerne les deux sexes/genres, il doit être précédé lui aussi d’un point médian.

Dans cette formulation il n’y a qu’un seul militant homme pour plusieurs militantes femmes, et qu’un seul expert mâle pour plusieurs expertes femelles.

Deuxième cas. Sur Le Temps (quotidien suisse se voulant sérieux) du 11 mai, Célia Héron interviewe Shu Lea Cheang, présente en Suisse pour la Fête du slip.

Si vous ne le savez pas encore, la Fête du slip est une manifestation artistique à Lausanne, un « Festival des sexualités ».

Cette expression signifie en général pour le public non pas la sexualité de référence hétérosexuelle, ou le romantisme ardent, mais des sexualités minoritaires ou marginales, représentantes de la micro-culture que je désigne globalement par trans genre.

Selon la présentation du site, la 9ème édition de La Fête du Slip a lieu en présentiel, (heu, cela veut simplement dire en présence) « et les spectateurs·x·trices devront rester assis·es durant l'intégralité des représentations. »

Tiens, ils n’y a pas de x dans assis·es alors qu’il y en a un dans spectateurs·x·trices. Zarbi, ça.

Minoritaire

Je viens maintenant à l’article de Célia Héron sur cette artiste invitée d’honneur de la Fête du slip : Shu Lea Cheang.

Extraits de l’interview :

« Depuis quarante ans, l’artiste multimédia Shu Lea Cheang imagine en films, installations immersives et plateformes web des récits futuristes, dystopiques et protéiformes pour mieux défaire les conditionnements qui découlent de la norme binaire, hétérosexuelle, blanche. »

« …le fait que je fasse partie de plusieurs communautés minoritaires qui évoluent en dehors de la norme. »

Selon la journaliste, « … son travail lui permet de construire « des contre-discours liés à la sexualité, où l’imaginaire de la fiction « trans-punk », queer, décoloniaux, et agissent comme une forme de « hacking » du système historique de soumission sexuelle. »

Okayyy !…

Le plus étrange est cette question suivante écrite en inkkklusiv (chacun·e).

Transpédégouine

Or c’est une question orale puisque posée en interview, elle n’a pas à être adaptée pour l’écrit :

« Vous vous êtes publiquement réjouie du fait qu’un de vos films de science-fiction cyberpunk, dans lequel des orgasmes sont disponibles à la demande via un smartphone qui tracke les données de chacun·e en la matière, soit piraté en Chine. »

Autre cas. Sur la télévision suisse romande (RTS) j’ai regardé un bout de l’émission Ramdam Chaud.e devant. Tiens, ici le point médian est en bas. Ça n’est pas logique, encore une fois. Le point en bas est un signe précis et universel. Il clôt une phrase. Or ici il ne clôt rien. Une langue sans signes stables et reconnus ne sert à rien. C’est du baragouin de sagouin.

Dans cette émission il y avait un film. Transpédégouine (terme repris du film), porno, travestis brésiliens, sexualités marginales, ce film était une vitrine du « progressisme » queer brésilien.

Chacun fait ce qu’il veut se son corps et de sa bite ou de son vagin, ce n’est pas une question pour moi.

Mais quand cela devient une provocation politique à l’évidence contre les cisgenres (les hétérosexuels, en langage normal) c’est du bullshit.

Cela dit ils ont fait fort : le sous-titrage était aussi en inkkklusiv. Ils ont dû s’emm… pour le rédiger ! Il faut être space ou avoir fumé un gazon aux pesticides pour prendre ça au sérieux.

Régression néoraciste

Ce film est un moment de délire sur fond de revendications identitaires de genre, d’essentialisation de la race et des sexualités minoritaires, et de charge contre les blancs. La petite messe habituelle des « progressistes » occidentaux, quoi.

On est revenus 100 ans en arrière : ces gens ne pensent que par grandes catégories auxquelles ils donnent les bons et mauvais points. Leur pensée est manichéenne, simpliste, catégorielle, régressive, généralisante. Préhistorique quoi. À côté le populisme est une pensée nuancée et raffinée.

Exemple : « L’horrible processus de l’autorité blanche, pourrie et opprimant les sans-abris. »

Les « progressistes » queer du Brésil sont des racistes comme les autres.

Cerise sur le gâteau, ce délire néoraciste devient une religion quand on lit que ce film est dédié à la déesse Tlazoltéotl, « car nous aimons la diversité contenue dans son immense sagesse. »

À noter que bien qu’ils réclament la diversité ce sont des femmes noires qui dirigent leur groupe et les hommes doivent se tenir en retrait, s’ils sont admis.

La RTS a d’ailleurs mis un pied dans le cancer du langage inclusif avec ce document où l’on peut lire entre autres : « Mobilisation des collaborateur.trice.s ». Oh, ils n'ont pas mis le X. Peur de passer pour une télé porno ? Par les temps qui courent, et même si Rochebin a été blanchi des accusations colportées par le quotidien populiste Le Temps, on les comprend...

Hétéro forever

En tous cas, je ne vais changer ni ma culture et devenir fluide, ni ma langue, pour une poignée de gens qu’une radicalité de divertissement enivre et qui déclarent ouvertement faire la guerre aux blancs hétéros.

Pendant longtemps j’étais gay friendly, bien disposé envers ces milieux.

Mais j’ai vu ces dernières années les méthodes fascisantes des LGBTetc (contre Barilla entre autres) et la haine de l’homme blanc hétérosexuel. Je ne peux fermer les yeux sur cette dérive. Faire partie d’une minorité n’est pas un passeport pour reproduire soi-même ce que l’on reproche aux autres.

Je ne suis plus aussi friendly désormais, sauf avec les individus que je respecte et aime en tant qu’individus. Parce qu’un individu n’est heureusement pas réductible à son clan ou à sa communauté.

Inklulture Résistance

Lire aussi : Écriture « inclusive » : ça ne passe pas