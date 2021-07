Inquiétantes sécheresses...

@joletaxi Sauf que les oublis ou la bêtise humaine font des morts

Exemple Le Grand Bornand , un orage exceptionnel qui a tout balayé sur son passage , des habitations et une parti du village avaient ete construits sur le lit . Les pluies torrentielles ont repris le cours du lit

Au Tour pres de Chamonix , des chalets construits sur un couloir d avalanche mais la mairie avait donné neanmoins le permis Un hiver plus neigeux et ce fut la catastrophe , les chalets ont ete emportes et pourtant lorsque regarde le faîtage d un chalet on le croit indestructible

A Vaison la Romaine , la bêtise humaine , des urbanistes a la Joletaxi , ils ont trouve que le lit de la riviere serpentait trop et que de preserver les zones humides etait idee stupide ecolo scientifique attardée et lorsque la riviere gonfla , elle emporta tout

Il y eut des morts . il y a d autres exemples et il y a aura d autres catastrophes .

C est ainsi que l homme raisonne

Dommage que vous ne futes pas le torrent , cela vous aurait rafraîchi les idees

Quant au « climat » j ai passe mon enfance dans l Ain pres de Nantua , je me rappelle que les hivers etaient rudes ( souvent pres d un metre de neige ) et les saisons marquées . Désormais ce n est plus le cas :