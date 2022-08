Inquisitrice ou jeteuse de sorts ?

Dormir avec sa chèvre est permis mais pas plus que dormir, hein. « plus si entente » est un délit depuis 2004.

C’était un délit avant 1789, mais la Révolution a dépénalisé la zoophilie en même temps que le blasphème, l’homosexualité et l’inceste entre majeurs, qualifiant tout cela de crimes imaginaires.

Napoléon en son code pén...al de 1810 n’a pas cru bon de recriminaliser la zoophilie. Il pensait sans doute que ce ne serait pas faire honneur à la magistrature que l’obliger à statuer sur des trucs pareils.

Mais notre société se penche désormais sur toutes les victimes, même les plus humbles, même celles qui comme la chèvre n’ont jamais la parole, toutes celles que montre du doigt le regard des autres. Alors en 2004 aimer sa chèvre est redevenu un délit, comme au temps des bûchers.

Bon, une chèvre, encore, si on regarde un bouc on constate qu’il est monté assez grêle. Pour de trop petits animaux on peut invoquer en justice un mauvais traitement.

Mais pour une jument la loi de 2004 s’applique aussi. Nous vivons une époque formidable (Philippe Meyer).