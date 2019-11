Insectes et biodiversité : plus menacés que jamais

Depuis plusieurs années déjà, les chercheurs tirent la sonnette d’alarme quant à la diminution voire à l’extinction de plusieurs espèces d’insectes. Aujourd’hui, c’est une étude menée par les chercheurs de l’Université de Munich (Allemagne), qui nous apporte des résultats encore plus inquiétants.

Une étude de grande ampleur jamais réalisée

Les études précédemment réalisées se concentraient sur la biomasse (poids total de tous les insectes) ou sur une espèce en particulier. Or, les scientifiques de cette dernière recherche ont collectés plus d’un million d’insectes sur 300 sites en Allemagne et ont étudié 2 700 espèces. Cette étude apporte des preuves irréfutables qu’une grande partie de tous les groupes d’insectes sont en déclin (incluant araignées et mille-pattes), ce qui n’avait pas encore été démontré auparavant. En seulement une décennie, on compte un tiers d’espèces en moins. Ce qui alarme encore plus les chercheurs, c’est que ces déclins se font aussi en zones protégées.

L’agriculture : premier facteur mis en cause

L’impact de l’agriculture intensive est énorme puisqu’il va même toucher les zones protégées, y compris des forêts « vierges ». En effet, tous les sites étudiés (prairies, forêts, zones protégées) voient leurs insectes disparaitre. Cette agriculture de masse détruit les habitats et les pesticides déciment les insectes. Ce sont bien sûr les prairies, proches des champs cultivés, qui sont frappées de plein fouet. On note une diminution de 67 % de la masse totale des insectes dans ces zones. Les chercheurs affirment même qu’il n’était plus possible d’observer certaines espèces les plus rares, car elles semblaient avoir déjà disparu.

Les insectes jouent un rôle fondamental dans notre biodiversité et selon les chercheurs, il est urgent de changer notre gestion des terres agricoles. Une coordination régionale et nationale semble impérative entre les agriculteurs/ les autorités locales et les initiatives de conservation de la nature. Il faut freiner cette extinction de masse au risque de voir tout notre écosystème perturbé.

