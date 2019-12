Installation des éoliennes sur les terres agricoles : rétablissons la vérité.

@nono le simplet

je rajoute que pour des gros chantiers de plus de 100 m3 il faut parfois bosser avec plusieurs centrales pour assurer la continuité du chantier à cause du temps de transport, de la capacité de la centrale et du temps de malaxage ... il y a de grosses centrales à capacité de 400m3 heure mais pas chez moi ... il y a aussi des toupies de 10 m3 mais pas chez moi non plus ...