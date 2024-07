Insubordination : L’inconvénient des précédents

De sinistre mémoire, Élisabeth Borne avait inventé la suspension des soignants et pompiers réfractaires à l’injonction vaccinale, sans leur octroyer la moindre rémunération. Ces estimables résistants avaient jugé en leur âme et conscience qu’une injection génique expérimentale au rapport bénéfices vs. risques très hypothétique évalué généreusement par les pouvoirs publics après des études biaisées et bâclées et signées par des perclus de conflits d’intérêts ne saurait leur être imposée. Était-ce de l’insubordination ? Non, dans la mesure où cette injonction était non conforme avec le code de Nuremberg et toutes ses évolutions. En gros, illégale.

Au vu de la brutalité des situations engendrées, l’enseignement prodigué par mon père jadis est incontestable : l’état ne veut pas le bien du citoyen.

Dans l’hystérie collective qui se constate ça et là, et est relayée par certains médias, il y aurait des collectifs de fonctionnaires qui se proposeraient, en cas de victoire du Rassemblement National, de promouvoir une désobéissance sélective. Certains parlent même ouvertement de réseaux de résistance. Que n’a-t-on vu ces Jean Moulin autoproclamés se lever courageusement quand il s’agissait de confinement, d’auto-attestation, de protocoles insanes et traumatisants dans les écoles, d’injonction ou d’obligation vaccinale criminelle, de QR Code, de passe sanitaire, d’ostracisme et de menaces envers les rétifs, les dubitatifs, les prudents ? Pourquoi sont-ils restés cois devant l’escalade qui mène notre pays vers la co-belligérance rampante avec l’Ukraine contre la Russie, voulue par l’oligarchie et refusée par le peuple ? Le vol noir des corbeaux ne faisait-il pas assez de bruit ?

Nous nous gargarisons du terme de démocratie, au point de donner des leçons à toute la terre en la matière. J’espoillie : nos fesses ne sont pas propres, cf. le traité de Lisbonne. Si le suffrage devait donner les clefs de l’assemblée et indirectement du gouvernement au RN, celui-ci serait mandaté par le peuple, via ses élus et ses ministres, pour conduire une politique qui n’a pas à lui être dictée par des exécutants que sont les fonctionnaires, quelqu’arrière-pensée qu’ils éprouvent. Le simple chantage qu’ils exercent publiquement avec cette menace devrait constituer une forfaiture, crime hélas abrogé.

Au cas où le RN gagnerait et où les rodomontades de ces zélés maquisards se traduiraient par une insubordination effective à des ordres dont la légalité ne serait pas contestable, je suggère aux futurs ministres d’implémenter la méthode Borne : suspension immédiate sans traitement. Et puis, en cas de persistance des symptômes, révocation. Ce sera bon pour le déficit budgétaire et peut-être même que leur absence ne se remarquera pas dans le dysfonctionnement chaotique quotidien de certains services dit publics.

