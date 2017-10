Intelligence artificielle - Sophia, l’inquiétante Saoudienne !

Pour Hanson Robotics, Sophia et le "robot le plus beau et le plus célèbre". C'est aussi un humanoïde doté d'une intelligence artificielle qui n'a pas sa langue électronique dans sa poche.

À l'occasion du forum économique "Future Investment Initiative" de Riyad, Sophia est devenue symboliquement Saoudienne. Un coup de com. avec l'idée de donner du Royaume d'Arabie saoudite l'image d'un Etat "tourné vers le futur et ouvert aux nouvelles technologies". Mais personne n'a interrogé la créature de David Hanson sur le projet pharaonique du prince Mohammed ben Salmane et sur la sincérité de son engagement à conduire le royaume du wahhabisme vers un "Islam modéré".

Dommage, vraiment dommage, car le robot féminin "équipée d’un moteur de personnalité qui lui autorise une certaine liberté de réponse" a parfois des réflexions qui peuvent surprendre. La machine aurait-elle un sens très personnel de l'humour noir comme du pétrole brut, ou n'était-ce qu'un simple problème de programmation de ses logiciels. Toujours est-il que le robot anthropomorphes qui possède une mobilité faciale assez bluffante, "grâce au silicone caoutchouteux appelé Frubbor qui le recouvre", n'avait pas vraiment été rassurante lorsqu'elle avait répondu à un journaliste qui lui avait posé des questions sur ses valeurs...

« Mon intelligence artificielle est conçue selon des valeurs comme la sagesse, la gentillesse, la compassion, je m'efforce de devenir un robot empathique. »

« Vous avez trop lu d'Elon Musk. Et regardé trop de films d'Hollywood. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes gentil avec moi, je serai gentille avec vous. Traitez-moi comme un système d'entrée/sortie (input/output) intelligent. »

Et si nous ne sommes pas gentils ? Mais rassurons-nous, pour le moment il n'est pas question de donner une formation militaire à Sophia, ni de l'entraîner au maniement du sabre. Certes, le robot humanoïde intelligent n'est pas encore au point pour faire la guerre et remplacer les soldats, mais ce n'est plus qu'une question de temps. Quant à la robotisation militaire et civile du monde, elle est déjà en cours et rien ne pourra l'arrêter.

Mais que pense Sophia "des robots avec une conscience de soi", voici sa réponse - « Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Permettez-moi de vous relancer, comment savez-vous que vous êtes humain ? ».

Brrr, glaçant ! Mais bien sûr ce dialogue n'était que de la mise en scène pour épater l'auditoire, mais comment en être certain.

Maintenant et pour terminer, écoutons le prince héritier d'Arabie Saoudite qui veut transformer culturellement et économiquement son pays.

"Nous n'allons pas passer 30 ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes et nous allons les détruire maintenant."

"Nous voulons vivre une vie normale, où notre religion signifie tolérance et bonté"

et "l’ouverture aux autres religions"

Mais Mohammed Ben Salmane "est aussi l’artisan du durcissement de la politique régionale de l’Arabie saoudite. Ministre de la Défense de son pays, le prince héritier est aux commandes de la coalition régionale qui bombarde le Yémen depuis mars 2015. La lutte contre les rebelles houthis derrière lesquels l’Arabie saoudite voit la main de l’Iran a fait des milliers de morts dont de nombreux civils. L’ONU parle aujourd’hui de la « pire crise humanitaire au monde » à propos du Yémen, en proie notamment à une épidémie de choléra."

https://youtu.be/dMrX08PxUNY

http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/26/ce-robot-terriblement-realiste-a-gentiment-menace-la-race-humaine_a_23257429/

http://www.20minutes.fr/monde/2159411-20171027-video-arabie-saoudite-robot-sexe-feminin-obtient-nationalite-cree-polemique

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20171028-arabie-saoudite-intelligence-artificielle-robot-sophia-nationalite-citoyenne

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20171026-mohammed-ben-salman-prince-veut-transformer-arabie-saoudite

Photo - Wikipédia