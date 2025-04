Interdiction de la pâte à tartiner algérienne El Mordjene : une mesure sanitaire nécessaire

Bonjour,

j’ai lu quelque part « considéré » comme meilleur que le Nutella !!

depuis quand les bouffeurs de Nutella ou de McDo sont considérés comme de bons critiques culinaires

des bouffeurs de merde qui viennent nous expliquer que cette merde là est meilleure que cette merde ci !!

le Nutella, c’est de l’huile et du sucre aromatisé au chocolat et à la noisette et el Mordjene ça a en plus le goût de kinder bueno

c’est de la merde qui rend malade et ça devrait être taxé à 1000 ou 2000% pour que les consommateur se tourne vers les bonnes pâtes à tartiner dont les ingrédients principaux sont les noisettes et le chocolats !!

moi par exemple j’achetais aux enfants des kinder surprise, j’avais conscience que ce n’était pas du bon chocolat mais il y a plus de surprise que de chocolat au final

par contre depuis le scandale kinder à la salmonelle et vu comment ils ont traité le problème (bon d’achat de 20balles pour les familles ayant eu leur enfant intoxiqué)

je n’achète plus de produits kinder et même plus de chocolat ferrero, c’est de la merde industrielle mauvaise pour la santé !!

comment des parents au courant du scandale peuvent continuer à acheter des kinder à leurs enfants en toute connaissance de cause, ce n’était pas il y a 20 ans le scandale, c’est tout récent et tout le monde en a entendu parler

la mal bouffe industrielle devrait être taxé à 1000% pour sauvegarder la santé des citoyens, ça coûterait moins cher à la sécu par la suite et ça aiderait nos producteurs et artisans à se développer, à créer de l’emploi, à mieux vivre de leur activité et surtout ça empêcherait les gens à croire que la merde a bon goût et à refiler cet héritage à leurs enfants...........monde de fous !!