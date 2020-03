Interdiction du démarchage : soutenons le Médiateur de l’Énergie

Le nouveau Médiateur de l’énergie, Olivier Challan Belval, milite pour l’interdiction du démarchage à domicile pour la fourniture d’énergie. Un soutien de poids à la lutte des consommateurs contre cette pratique dont nous ne voulons plus.

« Bonjour, je suis (faussement) mandaté par EDF, pourrais-je accéder à votre compteur d’électricité ? », « ne vous inquiétez pas, j’ai besoin de votre signature pour attester de mon passage, ça ne vous engage à rien »… Les démarcheurs savent faire preuve d’inventivité quand il s’agit de flouer les consommateurs. Et ce sont bien souvent les mêmes entreprises qui sont en cause : Engie, Eni et Direct Energie, pour ne pas les citer.

Ce ne sont pas les pseudo amendes infligées par la DGCCRF qui vont changer les choses, elles qui représentent moins de 0,5% du chiffre d’affaires des sociétés concernées.

Un point que nous avons d’ailleurs abordé dans notre article « Démarchage abusif : la bonne blague de la DGCCRF »

Ces fausses sanctions n’empêchent pas l’autorité de la concurrence de s’en féliciter, mais nous ne sommes pas dupes ! Le gouvernement se refuse à agir concrètement contre le démarchage à domicile abusif et préfère laisser les plus vulnérables d’entre nous faire le beurre de sociétés sans scrupules.

Mais cette fois-ci nous avons un soutien de poids : fin février, le Médiateur de l’Énergie a en effet pris position en faveur de l’interdiction total du démarchage à domicile pour la fourniture d’énergie, notamment en prévision de la fin des tarifs réglementés du gaz devant intervenir d’ici 2023.

Selon lui, « la question de l’interdiction est clairement sur la table. Elle serait dans l’intérêt du consommateur. C’est juridiquement possible. C’est une question de volonté politique ». Mais c’est bien là que le bât blesse…

« Malheureusement, je ne me fais pas d’illusion. Pour les fournisseurs, c’est le seul moyen de capter de nouveaux clients, et la volonté politique va se heurter à des lobbys », a déploré le Médiateur.

Preuve que le gouvernement est à la solde des énergéticiens. Qui ne comptent pas revoir leurs méthodes : « les fournisseurs nous disent qu’ils surveillent les entreprises qui démarchent pour leur compte, qu’ils font des formations... Mais le constat, c’est que cela ne sert à rien. Les démarcheurs sont rémunérés à la commission sur les contrats, ce qui, visiblement, incite à des pratiques frauduleuses », rapporte le Médiateur.

Résultat des courses, la DGCCRF va continuer à infliger des amendes au montant ridicule, le gouvernement va légiférer pour « mieux » encadrer cette pratique, et nous, nous allons continuer à être pris pour des pigeons par des démarcheurs sans foi ni loi.

C’est pourquoi nous devons à tout prix soutenir le Médiateur de l’énergie dans sa volonté de faire interdire le démarchage à domicile, non seulement en prévision de la fin des tarifs réglementés du gaz, mais aussi en ce qui concerne l’électricité.

Nous ne pouvons plus tolérer que notre gouvernement laisse les Français être floués sur le pas de leur porte.

Nous ne voulons pas vivre dans une société qui abandonne ses populations vulnérables sous prétexte que de grosses sociétés cherchent à maximiser leurs profits.