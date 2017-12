Interdire le portable ? Mission impossible ?

Si un élève consulte son téléphone en classe, c’est que le portable est plus intéressant que le cours donné par l’enseignant.

Le téléphone n’est que le moyen de déranger un cours, pas la cause du dérangement.

Plutôt que de vouloir adapter le 21ème siècle à l’archaïsme dominant dans l’éducation nationale, le ministre ferait mieux de recruter et former des enseignants capables de ne pas être débordés par les nouvelles technologies. Le wi-fi peut être une ressource documentaire très intéressante, riche et rapide. Il serait plus judicieux d’apprendre aux élèves à s’en servir correctement et de leur montrer comment éviter les pièges et les arnaques.







J’ai connu une enseignante qui s’était fait mettre en arrêt maladie pour échapper au chahut qu’elle était incapable de d’empêcher. Elle m’avait dit : « maintenant, à M. le Recteur de prendre ses responsabilités ».

Comme je me sentais moi-même dans l’incapacité de traiter un cas flagrant d’incompétence et de mauvaise foi, je l’avais saluée poliment avant de m’éclipser pour vaquer à des occupations plus réjouissantes que le mur des lamentations.