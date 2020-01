Internet a son paradis

23.000 sites web par habitant ! 99% d'habitants branchés. Des connexions fibre illimitées, entièrement gratuites. Et des ordis et tablettes offerts par le gouvernement. Qui dit mieux ?

Il y a des paradis bancaires et fiscaux, d'autres pour les assurances, les holdings gigogne et les vaisseaux fantômes. Mais les paradis numériques sont de création plus récente. Le plus insolite d'entre eux est situé sur un petit archipel du Pacifique, les Tokelau (on prononce toké la ou) À mi chemin entre Hawaï et la Nouvelle Zélande. Sa discrétion et son éloignement le feraient presque oublier. C'est d'ailleurs ce que souhaitent la plupart de ses clients.

Un monde mini aux atouts maxi

Les Tokelau (vent du Nord en reo maori) sont trois atolls perdus dans l'immensité du Grand Océan. Des « mauvais » atolls qui n'ont ni passe navigable ni mouillage extérieur. Heureusement pour eux car jusqu'en 1980 les USA envisageaient d'en faire des bases pour leurs sous-marins nucléaires... Même aujourd'hui la « goélette » cargo qui passe 2 fois par mois transborde ses marchandises sur des barges quand l'état de la mer le permet.

Aux coordonnées moyennes 9° 10' S et 171° 50' W, ces gens ont longtemps existé à l'écart du monde. Une société maorie traditionnelle vivant de pêche à bord de pirogues en bois, de cueillette et d'un peu d'agriculture, pratiquant un « inati » (communisme clanique primitif des Austronésiens)

Rattaché administrativement à la Nouvelle Zélande, avec le statut d'état associé du Commonwealth, l'archipel a son propre parlement et ses 3 taupulega (conseils des sages) un par île, en guise de gouvernement. En cas de problème grave, ils peuvent fusionner sur Nokunonu l'atoll principal. Comme les atolls n'ont pas de desserte aérienne (le terrain le plus proche est à Apia aux Samoa) on s'y rendait en vaka (pirogue à voiles) Aujourd'hui c'est plus simple de palabrer avec Skype.

Le statut particulier de ce micro archipel lui aurait permis de siéger à l'ONU mais, en 2006, ses 1400 habitants ont décliné l'offre par referendum... Deux systèmes juridiques coexistent, les coutumes l'emportant en général sur les lois NZ. Et les coutumes sont assez souples pour s'adapter aux grands chambardements.

La criminalité y est inexistante. Le dernier meurtre remonte à plus de 150 ans. Pour se défouler, une sorte de catch spectaculaire, masculin comme féminin, oppose des malabars entre eux. C'est impressionnant, mais on ne frappe jamais un adversaire à terre. Au contraire, on l'aide à se relever. L'esprit chevaleresque des anciens Maoris, ici est intact.

Ainsi ont-ils vécu depuis environ 2500 B.P jusqu'au début du troisième millénaire, dans une harmonie avec la nature à faire baver d'envie tous les écolos hippies. Exception faite d'un épisode dramatique en 1860 quand les Espagnols du Pérou enlevèrent 250 habitants pour en faire des esclaves. Courageux mais pas téméraires, les Espagnols repéraient des petits groupes isolés sur des motus, et avec des fusils contre des bâtons, avaient aisément l'avantage. De ce fait les habitants se regroupèrent et c'est la raison pour laquelle il n'y eut plus qu'un seul village par île jusqu'en 1990.

Le protectorat britannique en 1877 fut ressenti comme une libération des menaces qui pesaient sur eux. Mais leurs tuteurs discrets ne s'intéressèrent pas vraiment à ces îles. C'étaient juste des points sur une carte, marqués de l'Union Jack. Et puis, un jeune raatira (noble) qui avait étudié à Auckland a décidé de faire franchir 2000 ans d'un coup à son peuple. Infatigable voyageur, il a pris des contacts sur tous les continents... Et une fois son pari gagné, il s'en est retourné vivre paisiblement dans son village, refusant poliment les honneurs qu'on lui proposait.

Vingt siècles avalés en 20 ans

Première chance pour leurs habitants, malgré des paysages enchanteurs, ces îles inaccessibles et à l'écart des routes maritimes, n'ont jamais connu l'invasion touristique. Sans port, ni aérodrome, ni vrais hôtels (les visiteurs doivent apporter leur matelas !) c'est le pays le moins visité au monde. Outre la traversée de 36 heures sur le cargo mixte, l'autre accès évident est l'hydravion ou l'hélico depuis les Samoa. Mais en l'absence de ligne régulière, noliser un appareil n'est pas donné.

Au temps des Anglais, les rares administrateurs coloniaux n'exerçaient guère leur autorité. Les puritains s'ennuyaient et dépérissaient. Les pragmatiques et les lunatiques passaient le temps entre le kava, le paka et les vahinés, en attendant la relève.

Deuxième chance pour cet archipel de 12 Km2 de terres émergées, ses 1400 natives n'avaient jamais entendu parler du GIEC. Et encore moins des médias qui titraient froidement en 2009 : « Tokelau le dernier lagon avant l'apocalypse »... Ces « sauvages » ignoraient les prédictions des oiseaux de malheur qui annonçaient l'engloutissement inéluctable de leurs îles avant l'an 2020. Ne sachant pas ce qui les attendait, ils ont bâti en un temps record un modèle d'État techno presque parfait.

Internet a été pour eux la chance historique

Mais quand une telle chance se présente, il faut savoir la saisir ! Or le web est un gros consommateur d'électricité. Et au début du troisième millénaire, des groupes électrogènes délivraient un courant parcimonieux. Quelques heures par jour. Pas partout et pas tout le temps. Et quand l'état de la mer permettait de faire le ravitaillement en bidons de fuel.

En 2010, changement de programme : 1600 panneaux solaires sont installés sur l'atoll de Fakaofo et en 2012, le temps de mettre en place des parcs de batteries sur toutes les îles, et les câbles pour les relier entre elles, les Tokelau deviennent le premier État au monde à utiliser uniquement de l'énergie solaire pour l'ensemble de ses besoins.

En 2015, on passe à 4000 panneaux répartis un peu partout avec une augmentation du nombre des batteries en conséquence, car désormais accros au progrès, ces sympathiques insulaires veulent boire leur bière fraîche, utiliser leurs congélos 24/24, regarder la télévision-satellite ou web quand ça leur chante à toute heure de jour et de nuit, et bien sûr disposer de connections permanentes pour leurs ordinateurs, tablettes et autres outils numériques. Le courant électrique est gratuit, pourquoi se priver ?

Sur une journée d'ensoleillement moyen, c'est-à-dire avec quelques nuages, le parc de batteries affiche 100% en milieu de journée, et encore 70% au lever du jour suivant. Mais il est vrai que la majorité de la population n'est pas noctambule.

Le web gratuit pour tous !

En l'an 2000 il y avait en tout et pour tout 3 ordinateurs, un sur chaque atoll, et la connexion était si lente qu'on ne pouvait adjoindre des PJ aux emails. Trop lourds. Bande passante saturée. Aujourd'hui, un nouveau câble sous-marin les relie au tuyau Pacifique en fibre optique qui va des USA à l'Australie via Hawaï et la Nouvelle Zélande.

C'est du haut débit gratuit dispatché en wifi pour tous les Tokélaouans, les particuliers comme les farés potés abritant des cyber centers sur les motus isolés. Quasiment 100% de connectés fin 2019 contre 40% en 2011.

Comment est-on parvenu en 2 décennies à ce « miracle » ? Tout simplement avec de l'esprit d'entreprise, des idées novatrices et une gestion intelligente de l'économie, ne s'embarrassant pas de contraintes bureaucratiques d'un autre siècle.

Le pactole a commencé à se déverser aux Tokelau quand un entrepreneur hollandais, Joost Zuurbier, est parvenu après 5 ans de négociations à convaincre l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) de le laisser financer un équipement haut débit sur l'archipel avec des noms de domaine gratuits, rémunérés par la pub, gérés par un joint venture Dot TK – Tokelau islands.

La fourniture des connexions gratuites pour les insulaires, est l'affaire d'une société mixte associant Teletok une entreprise publique et Taloha Inc appartenant à Zuurbier. La gratuité était une nécessité car, vu la faiblesse des infrastructures, l'équivalent d'un abonnement mensuel à 10 dollars aux States reviendrait à 2000 dollars ici, si on appliquait une comptabilité d'amortissements d'entreprise classique.

Aujourd'hui les bermudas ont remplacé les pagnes de palmes et les paréos que les anciens portent encore avec une infinie nostalgie. Mais la préoccupation majeure de ce petit paradis est qu'il se dépeuple. Il a perdu 10% de sa population en 10 ans. Chaque atoll a son école où l'on enseigne un peu d'anglais et beaucoup d'informatique. Les jeunes ont découvert, via le numérique, les attraits de la société de consommation et certains ne se satisfont plus de la vie traditionnelle de leurs parents. Ils partent découvrir le monde et bien peu reviennent. Augmentant la communauté maorie d'origine tokelaouane plus ou moins métissée d'environ 7000 personnes, vivant depuis longtemps en NZ.

Des noms, pas de la dénonciation

Aujourd'hui les Tokelau sont le N° 1 mondial des noms de domaines loin devant les USA, la Russie, la Chine ou l'Eurocrature. Près de 33 millions de domain names y sont enregistrés, chiffre en constante augmentation. Cela fait dans les 23.000 sites par habitant ! La création et les mises-à-jour sont gratuites.

Le modèle économique repose sur un petit bandeau publicitaire. Et ça fonctionne plutôt bien au profit de la société qui a créé le réseau et en assure la maintenance. Le pari était risqué mais, au vu des résultats obtenus auprès des annonceurs, le retour sur investissement s'est fait plus vite que prévu.

On peut aussi payer pour éviter la pub. Cette recette-là profite pour partie à l'archipel et représente environ 20% du PIB des îles. Le reste provient du coprah et de l'artisanat, mais la suffisance alimentaire en quasi-autarcie, et un système d'échanges reposant sur le troc et les contreparties symboliques, faussent les données puisque leurs paramètres ne sont pas quantifiables à l'aune des agrégats de la macro-économie.

Les bénéfices des activités générées depuis les Tokelau ne sont pas imposables. Les charges sociales n'existent pas. Nos hautes autorités, qui ne doutent de rien, ont exigé de la Nouvelle Zélande la dénonciation des entreprises .tk faisant du business en France. Wellington les a envoyées paître comme à Waterloo. Ces boîtes de commerce en ligne sont des PME protéiformes et éphémères sans adresse physique, qu'on ne peut pas coincer en imposant des forfaits à la louche comme pour Google. Et avec le Brexit, leur appartenance au Commonwealth va les rendre encore plus fluides et plus insaisissables.

La réussite produit toujours des envieux

Ceux qui jalousent cette prospérité accusent nos cousins Maoris de n'être pas très regardants sur les sites border line et de fermer les yeux sur le piratage, voire de l'encourager sans le dire. En théorie les jeux d'argent, les pyramides de Ponzi, la drogue et la pornographie sont bannis. Mais si les noms en .tk sont enregistrés sur l'archipel, la plupart des sites auxquels ils correspondent sont implantés et gérés par Dot Tk sur des serveurs installés à Amsterdam. Un pays beaucoup plus laxiste évidemment. Quant à la propriété intellectuelle, elle n'est pas répertoriée dans la coutume tokélaouane.

Les concurrents dépossédés de la manne les accusent d'être des nids d'arnaqueurs, de spammers, de virusseurs, de voleurs de licences et de pros du phishing. Comme s'il n'y en avait pas ailleurs. Anyway business is business.

Et les critiques de .tk se gardent bien de tempérer leur virulence en reconnaissant que le système en vigueur ne pratique ni le flicage, ni la censure, ni la traque au délit d'opinion ou au mot de travers, au profit d'officines de basse police pour le compte de gouvernements totalitaires ou d'États répressifs à façade démocratique comme la France.

Néanmoins, conscient du problème, Zuurbier a entrepris de chasser les escrocs, les plates-formes de crowfunding douteuses, les ONG opaques, les sites glauques à connotation pédophile et les virtuoses du virus, du trojan et du phishing. À condition qu'on lui présente des preuves de leur malfaisance. À ce jour, près de 3% des voyous numériques ont été virés et les sites sur les serveurs hollandais de Zuurbier sont scannés régulièrement par des algorithmes ad hoc pour s'assurer qu'ils ne recèlent pas des dangers potentiels pour les utilisateurs.

Évidement, si leurs propriétaires les transfèrent ailleurs, dans un autre pays via un maillage de proxies, il est plus difficile d'aller les inspecter en vue d'exercer un droit de suite. De toutes façons, les vrais truands connaissent les parades. Ils emploient des informaticiens dévoyés capables de créer une interface clean, orientant vers des forums anodins pour initiés, où après un parrainage ou une période de test, on délivre une clé pour le dark web.

Mais faut-il rappeler que des FAI parmi les plus respectables sont court-circuités de la même façon ?

Un contexte océanien favorable

La réussite fulgurante des Tokelau, entrant à marche forcée dans le 3ème millénaire, tout en préservant leur identité et leur culture, a été précédée par un autre archipel : Les Tuvalu qui devraient être déjà englouties mais émergent toujours, rien que pour embêter le GIEC, ont cédé sous licence en 2002 les droits d’exploitation de leur extension .tv pour 50 millions de dollars à une filiale de Dot TV, qui les a revendus à Verisign le géant US de la certification on line.

En plus de ce pactole, les Tuvalu qui étaient un des pays les plus pauvres du monde empochent une redevance fixe de 4 millions de dollars par an pour l'usage de leur extension. Le perdant tout relatif dans l'histoire a été Verisign car soumis au droit US, il a été contraint de bloquer des plateformes de streaming.

Depuis, l'extension .tv (pour TuValu, il fallait y penser) a intéressé de nombreuses entreprises créant, diffusant ou promouvant des contenus audiovisuels sur tous les continents, imbriqués dans une toile d'araignée interactive « rich media ». Cela va des séries télé aux jeux vidéo, des usines de trucages aux films entièrement numériques et aux différentes réalités virtuelles ou augmentées. La technologie au service du ludique et de la culture. Avec à la marge la recherche en matière d'imagerie médicale et le traitement iconographique des émissions des sondes qui explorent le cosmos.

Mais l'essentiel des affiliés à .tv sont des grandes chaînes nationales et internationales, hertziennes et/ou satellites selon les pays, des studios travaillant pour des Majors, des télés privées et des créatifs sortis de l'ombre qui ambitionnent de se développer. La start up couvée par un géant qui la rachète au prix fort ne relève pas que de la légende des success stories.

Comme l'enregistrement d'un site en .tv n'est pas gratuit, ils ne comptabilisent pour le moment qu'un peu plus d'un million d'affiliés. Donc il y a encore de la place. Et on ne demande pas leur K bis ou leur quitus fiscal aux sociétés offshore.

Toujours en retard d'une guerre

En Polynésie française, la métropole qui a investi en pure perte des milliards d'euros pour connecter l'Afrique, avait laissé en jachère notre réseau. Avec 20 ans de retard dans les performances et les prix, avant que les Chinois le modernisent et le rendent plus accessible.

Aujourd'hui le maillage serait assez serré pour proposer .pf en extension domain name aux mêmes conditions que .tk tout en se dispensant d'un intermédiaire, ou alors seulement à la marge, pour la partie international prospect. On pourrait même y adjoindre l'hébergement des sites à condition de multiplier les serveurs dans nos îles. Avec le raccordement fibre ou satellite déjà en place, les investissements structurels sont bien avancés.

Il y aurait la possibilité de gagner beaucoup d'argent en diffusant notre culture et notre influence, et l'opportunité d'offrir aux Ma'ohis l'internet gratuit en prime. Mais la France est réticente. Parce qu'elle nous aime tant qu'elle craint de nous voir la quitter si on était trop riches ?

Visite éclair : Tokelau by drone