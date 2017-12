Internet : un puissant ferment de la consommation...

Désormais, avec internet, la consommation est sans arrêt dopée grâce à des opérations publicitaires, à de nombreux sites dédiés à la vente.



Avec internet, notre monde bascule dans une surconsommation indécente.



En facilitant et en accélérant les moyens de communication, internet devient un gigantesque magasin où chacun peut s'approvisionner.



Et de plus en plus, les délais de livraison sont raccourcis.

De plus en plus, les incitations à la consommation se multiplient.

Le dernier exemple en date : le "Black Friday", une pratique venue des Etats-Unis, a connu un succès fulgurant.

Amazon, Cdiscount et PriceMinister ont enregistré un nombre record de ventes pour ce week-end de promotions, qui lance les achats de Noël.

Des publicités tapageuses ont permis d'attirer de nombreux clients : certains se sont rendus dans des magasins, d'autres ont fait leurs achats sur internet.

Ainsi, nos sociétés vouées à la consommation de masse se laissent griser par des opérations publicitaires permanentes.

Les offres semblent alléchantes : -50%, - 70%, mais la qualité des produits laisse souvent à désirer.



"Achète, jette...", telle semble être la devise de notre monde.

Internet participe à cette grande braderie commerciale : il suffit de voir les nombreuses publicités diffusées par les différentes enseignes à l'occasion du Black Friday : une avalanche publicitaire ciblée en fonction des intérêts et des goûts des consommateurs...

Le nombre de sites de e-commerce a connu, aussi, une progression fulgurante et les offres de crédit en ligne se multiplient...



Avec la mondialisation, de nombreux produits sont fabriqués à bas coût, dans des pays où les gens exploités reçoivent un salaire de misère...

C'est ce qui permet encore d'accroître la consommation, puisque les produits nous viennent de l'autre bout du monde et sont de moins en moins chers.

Ainsi, avec le numérique, nous sommes entrés dans une nouvelle ère : celle de l'hyper-consommation.



C'est certain : le numérique est en train de bouleverser nos comportements, il convient d'en prendre conscience et de ne pas se laisser piéger par ces incessantes incitations à la consommation.





