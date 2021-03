Interventionnisme des parents à l’école : ça suffit !

@hans-de-lunéville il suffit de lire sur la question les livres de Jean Sendy, où c’est revu avec les acquis actuels de la science : UN jour égale UNE unité sur les 12 que représente un tour complet de la précession des équinoxes, soit à la louche 25600, ce qui donne un peu plus de 2000 ans par « jour ». Il faut reprendre à partir de la fin de la glaciation Würm 3, et tout s’éclaire avec le retour de l’océan et de « la sèche », ce qui fait que l’humain nouveau (pas créé, nuance) arrive vers l’an -8000, soit la découverte de l’agriculture et de l’élevage. Tout se tient. Pas besoin d’un dieu « homme ni potent ». Naturellement prendre cela au pied de la lettre, aveuglément, fait sombrer dans le ridicule.

Avec le même sérieux, on retrouve l’ancienne Égypte avec le taureau et le dieu Apis, l’Exode avec le bélier et l’agneau, le début de l’ère chrétienne avec les poissons, et maintenant depuis environ 1960 le Verseau. La précession « remonte » le zodiaque astronomique, donc dans 2000 ans toujours à la louche nous devrions rencontrer une symbolique rappelant le capricorne. Sous quelle forme ? Aucune idée. Nous sommes loin de ce qu’annonce Mélusine et son astrologie.