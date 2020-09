Interview d’un illuminé

Vous voulez dire que BHL est un illuminati ?



25 buts des illuminatis

1. Tous les hommes sont plus facilement enclins au mal qu’au bien.

2. Prêchez le libéralisme

3. Utilisez l’idée de liberté pour provoquer des guerres de classes

4. Tous les moyens doivent être utilisés pour atteindre les objectifs Illuminati car ils sont justifiés.

5. Le droit de mentir en vigueur.

6. La puissance de nos ressources doit rester invisible jusqu’au moment même où elle a acquis la force qu’aucune ruse ou force ne peut la saper.

7. Avocation de la psychologie de la foule pour contrôler les masses.

8. Utiliser l’alcool, la drogue, la corruption et toutes les formes de vice pour corrompre systématiquement la jeunesse de la nation.

9. Saisir les biens par tous moyens

10. Utilisation de slogans tels que l’équité, la liberté, la fraternité livrés à la bouche des masses dans la guerre psychologique

11. La guerre devrait être dirigée de manière à ce que les nations des deux côtés soient davantage endettées et des conférences de paix organisées de manière à ce qu’aucun des combattants n’obtienne de droits territoriaux.

12. Les membres doivent utiliser leur richesse pour faire choisir et placer des candidats à des fonctions publiques qui obéiront à leurs revendications et seront utilisés comme pions dans le jeu par ceux qui se trouvent dans les coulisses. Leurs conseillers auront été élevés et formés dès l’enfance pour diriger les affaires du monde.

13. Contrôlez la presse.

14. Les agents se manifesteront après avoir fait fermenter des situations traumatiques et semblent être les sauveurs des masses.

15. Créez la dépression industrielle et la panique financière, le chômage, la faim, la pénurie de nourriture et utilisez cela pour contrôler les masses ou la foule, puis utilisez la foule pour éliminer tous ceux qui se dressent sur le chemin.

16. Infiltrez-vous dans les francs-maçons secrets pour les utiliser à des fins Illuminati.

17. Expliquez la valeur de la tromperie systématique, utilisez des slogans et des phrases qui retentissent et préconisez des promesses somptueuses aux masses même si elles ne peuvent être tenues.

18. Détaillez les plans de résolution, discutez de l’art du combat de rue qui est nécessaire pour soumettre rapidement la population.

19. Utilisez des agents comme conseillers dans les coulisses après les guerres et utilisez la diplomatie secrète pour prendre le contrôle.

20. Établir d’énormes monopoles qui penchent vers le contrôle du gouvernement mondial.

21. Utiliser des taxes élevées et une concurrence déloyale pour provoquer la ruine économique en contrôlant les matières premières. Organiser l’agitation parmi les ouvriers et subventionner leurs concurrents.

22. Construire des armements avec des forces de police et des soldats suffisants pour protéger nos besoins.

23. Les membres et les dirigeants du gouvernement mondial unique seraient nommés par les directeurs.

24. Infiltrez-vous dans toutes les classes et niveaux de la société et du gouvernement dans le but de tromper, de dérouter et de corrompre les jeunes membres de la société en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux.

25. Les lois nationales et internationales devraient être utilisées pour détruire la civilisation et asservir et contrôler le peuple.