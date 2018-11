INTERVIEW DE Marc ALACRAY, Ministre de la transition écologique

M. le Ministre, nous sommes heureux de vous accueillir au point presse de l’assemblée nationale, et nous voudrions souligner avant tout propos, combien les Français attendent des pouvoirs publics une action forte dans le domaine de l’écologie, plus qu’une action même, le début d’un espoir, tant chacun voit sourdre le chaos, les inégalités, chacun ne voit au bout de tous les chemins proposés qu’une impasse. Donc M. le Ministre… si, si, vous allez parler… M. le Ministre, dans le cadre de vos fonctions, qu’est-ce qui vous semble le plus difficile ?

- Manger des nouilles sans les couper

- Q : des spaghettis ?

- Oui, c’est d’autant plus périlleux qu’il y a de la sauce tomate.

- Q : Comment avez-vous réglé ce problème ?

- Je mange des frites

- Q : Ainsi plus de problèmes !

- Si, ils n’en servent pas à la cantine de l’Assemblée !

-Q : Vous avez essayé Uber Eats ?

- Monsieur, vous insultez ma fonction en plus de ma personne, je ne proviens de ces terres stériles de la bourgeoisie inculte qui ne tient en compte que sa rapacité, sa cupidité pour vivre en laissant les autres, les sans grades vivoter d’expédients tels que celui de livrer des plats cuisinés immangeables et non bios à des post-ados vautrés sur leur canapé hoquetant entre deux bouffées de shit, une rasade de Coca… Non !!! Jamais… jamais… jamais… Non ! Moi j’utilise Deliveroo qui rémunére les travailleurs 5.75€ à Paris par course, et 5€ hors Paris… et c’est une entreprise britannique, amie, encore membre de l’UE, et nous devons défendre les valeurs économiques, culturelles, morales de notre continent en but aux assauts sauvages d’une mondialisation ultra-libérale qui mine l’âme de notre destinée, de notre futur, de notre avenir.

Quoi ? Oui, j’arrête !... D’ailleurs je tiens à remercier Deliveroo d’avoir soutenu ma candidature aux élections locales de Morlaix, sans succès certes, mais une flamme s’est rallumée dans les yeux d’une fraction de mon électorat.

-Q : Merci pour vos efforts, mais qu’en est-il de l ‘écologie ?

- Je suis pour !

-Q : Mais encore ?

- Vous n’allez pas me gonfler pour avoir des détails ! Disons j’aime un max les éoliennes, les cellules solaires…

-Q : Photovoltaïques ?

- Oui… photovoltics… entre autres, mais durables, vertes, écologiques en un mot. !

-Q : Vous êtes certain que vous aurez assez de vent, de soleil, de place ?

- Un think tank has been gathered … Oh Sorry… vous ne parlez pas anglais, excusez-moi, vous savez l’habitude des conférences internationales, des jet lags, la frénésie du work quoi ! Du vent ? Vous savez nous les politiques on est des experts : vous nous mettez n’importe où ça souffle un max. On craint personne. Non, soyons sérieux les objections des dinosaures de l’ancien monde n’ont aucun sens. On mettra des cellules sur les toits, à la place des fenêtres, sur les murs et des éoliennes partout ailleurs. On végétalisera les forêts, les prés, les sanisettes Decaux : la ville à la campagne, la campagne à la ville, plus de péquenots, plus d’intellos qui savent rien foutre… le progrès, l’avenir !

-Q : Vous allez promouvoir les voitures électriques ?

- Je veux mon neveu. D’ailleurs mon chiard à en déjà un télécommandé, il en est super-content. Certain, on a dû lui acheter 3Kg de piles, mais on les a eu en promo pour pratiquement rien, d’ailleurs y’a des subventions… L’autonomie des voitures atteint 500 km…oui peut-être 300 km, le pétrole est en passe d’être trop ringard. Les émirs vont devoir bosser si ils veulent encore bouffer, vu leur nature, c’est pas gagné.

-Q : Les capacités de stockage de l’électricité suffiront donc à tous nos besoins.

- Bien sûr, il y a les piles, les accumulateurs, les batteries, ça suffit amplement.

-Q : Le niveau de production de l’électricité nucléaire va-t-il se maintenir ?

- Le nucléaire va être progressivement ressuscité. Je ne suis pas un anti-nucléaire militant : va-t-on laisser les bombes atomiques aux mains des Iraniens, des Pakistanais et d’une multitude d’autres arabes… Oui, Perses si vous voulez, mais c’est pas la peine de vouloir m’embrouiller avec des détails de l’histoire… Mais non… j’ai rien à voir avec le FN… le RN ?... Oui, si vous voulez. Le nucléaire c’est la survie de notre civilisation, d’ailleurs vous avez noté que les forces nucléaires sont infiniment plus puissantes que les forces moléculaires :

la combustion de 1000 g de pétrole libère une énergie de 42 millions de Joules, alors que la fission de seulement 1g d’uranium libère 72,6 milliards de Joules… Quoi Wikipédia ? On n’aurait pas le droit d’utiliser Internet ? C’est quoi ce bouzin ? Vous seriez pas Franc-Maçon vous jeune homme avec vos remarques d’intellectuel de gauche. Vous allez pas tarder à me fourguer les Droits de l’Homme et tout un tas d’autres merdiers faites pour emmerder les mecs qui se coltinent avec les décisions à prendre. Non ! Je suis pas énervé Christiane… je ne prendrai pas ton Valium… je suis calme… Vous avez une autre question ?

-Q : L’écologie permettra-t-elle d’atteindre une sobriété heureuse pour tous ou seulement pour quelques uns, en d’autres termes les nantis de demain seront-ils les nantis d’aujourd’hui ?

- Je vous l’avais dit, c’est un gauchiste, un fan de Bernie Sanders, un socialiste voire même un communiste. Mais où est ce putain de vigile… Oui, le grand noir avec la matraque… Il faut qu’il me vire ce connard, qu’on lui prenne les bandes d’enregistrement, ses portables… tout ça ne sortira pas d’ici… Je vais prévenir mes copines pour qu’elles se fassent agresser si possible sexuellement par lui ou ses frères, et après hop les réseaux… comment ça, tu n’as que des sœurs, et alors tu crois que ça va nous arrêter.

Bon on arrête… vous essuierez les traces de sang sur les murs, ça fait désordre, et puis il faut que tout soit clean pour ‘le forum énergie durable et paix dans le monde’.