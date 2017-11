Invasion imminente israélienne de la Syrie ? Tous les prétextes sont bons pour y parvenir !

Bonjour,

Je ne crois pas à une invasion imminente de l’armée israélienne en Syrie qu’on nous annonce depuis le mois de juin 2017.

Par contre Israël, avec le soutien des autres pays de OTAN, soutient les terroristes par divers moyens !

Un général israélien explique pourquoi il soutient Daesh

En 2015 le Docteur Haissam Bou a confirmé à VT que le général israélien Yussi Elon Shahak capturé par l’armée populaire irakienne a avoué durant l’enquête qu’ « Il y a une forte coopération entre le Mossad et les hauts commandants militaires de l’E I … les conseillers israéliens aident l’Organisation en élaborant des plans stratégiques et militaires, et en les dirigeant dans le champ de bataille » (reseauinternational.net octobre 2015).

http://www.alnas.fr/actualite/politique/un-general-israelien-explique-pourquoi-il-soutient-daesh

Exclusive : Etat Islamique présente ses excuses à Israël pour avoir attaqué ses soldats

http://lecourrier-du-soir.com/2017/04/28/exclusive-etat-islamique-presente-ses-excuses-a-israel-pour-avoir-attaque-ses-soldats/

Selon un rapport des Nations unies, Israël soutient les groupes jihadistes en Syrie

https://www.investigaction.net/fr/selon-un-rapport-des-nations-unies-israel-soutient-les-groupes-jihadistes-en-syrie/

Selon le Wall Street Journal, l’armée israélienne fournirait de manière confidentielle de l’aide humanitaire et financière à plusieurs groupes de rebelles syriens installés dans le Golan, notamment afin de permettre aux combattants de s’armer.

https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430

L’information se confirme : l’Occident finance et soutient le terrorisme !

Les USA ont mis sur pied une coalition des plus douteuse à laquelle participent hélas nombre de pays européens via l’OTAN, ainsi que le gouvernement sioniste de Tel-Aviv en Palestine occupée. Cette coalition est intervenue en Syrie sans l’aval du gouvernement syrien. Il s’agit donc d’une violation flagrante de l’espace souverain syrien. En effet, lequel de ces pays la Syrie aurait-elle menacé pour qu’ils lui fassent la guerre ? Aucun ! Et l’UE s’est alignée en rampant comme une hyène face aux dictats yankees. Voilà les faits ! Voilà l’état de nos diplomaties européennes !

http://www.alterinfo.net/L-information-se-confirme-l-Occident-finance-et-soutient-le-terrorisme_a131506.html

A l’inverse, le gouvernement syrien a demandé l’aide de la Russie, afin de contrer cette coalition contre laquelle son armée esseulée ne pouvait combattre par insuffisance de moyens. Ensuite, et vu la coalition mise en place par l’Occident, l’Iran et le Hezbollah libanais se sont également joints aux forces gouvernementales syriennes pour contrer les agressions de nos pays hostiles et belliqueux, toujours animés par cette arrogance propre à l’esprit colonial qui, décidément nous colle à la peau.

Mais ce qui dépasse l’entendement, ce sont ces révélations au fil des mois, où l’on voit les USA et cette coalition – donc, nos pays ! – soutenir les groupes qu’ils qualifient eux-mêmes de « terroristes » (Daesh, l’E.I., al-Nosra and c°…) qu’ils affirment combattre par tous les moyens… ; ainsi qu’Israël financer directement et soigner les mercenaires issus de ces mêmes groupes !

http://www.presstv.com/DetailFr/2017/06/21/526020/IsralAl-Nosra%E2%80%93rvlations-russes

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a récemment exprimé ses préoccupations au sujet des contacts entre les soldats de l’armée israélienne et les combattants de différents groupes djihadistes dans le sud de la Syrie (province de Deraa) et dans les hauteurs du Golan.

Dans rapport produit par l’ONU le 8 juin 2017, Antonio Guterres a mis l’accent sur la montée progressive des contacts entre les deux parties, contacts vérifiés par les observateurs de l’ONU situés dans le Golan.

Officiellement, le gouvernement Netanyahou a démenti les accusations sur le financement des groupes takfiristes, les qualifiant comme « fausses ». Il semblerait, cependant, que l’ancien ministre israélien des Affaires militaires, Moshe Yaalon, soit plus crédible. Il y a quelques mois, le ministre avait déclaré que Daesh « avait présenté ses excuses pour avoir attaqué par erreur Israël pour la première fois » , en admettant tacitement l’alliance avec des groupes liés à la galaxie salafiste.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/486

