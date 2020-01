Investissements à l’étranger : la France victime d’une hémorragie

Se trouvera-t-il un journaliste pour accepter d’aller plus loin que les communiqués de l’Elysée et se pencher sur les statistiques de l’OCDE ? Les capitaux fuient la France et personne n’en parle, le pays est peut-être attractif pour les étrangers mais les investisseurs français le considèrent comme l’enfer sur terre.

Une France attractive pour les étrangers

Il existe un paradoxe, la France s’en sort bien pour attirer les IDE entrants (investissements directs venant de l’étranger ) mieux que l’Allemagne mais moins bien que l’Espagne ou que le Royaume Uni (trois fois plus) en plein Brexit…

Attirer 37 milliards d’euros d’investissements étranger dans un contexte de ralentissement généralisé démontre que nous avons encore des atouts. Les activités de R&D représentent 10 % de l’ensemble des investissements étrangers en France en 2018 ; elles ont progressé de + 3 % par rapport à 2017 et de + 9 % en moyenne depuis 5 ans. 2 793 emplois ont été créés ou maintenus par des activités de R&D, en hausse de 23 % par rapport à 2017. Les Etats-Unis sont le 1er investisseur étranger en R&F en France, avec 26 % des décisions d’investissement enregistrées dans cette fonction. Nos pépites intéressent les investisseurs étrangers… Selon le Baromètre réalisé par Kantar Public, 88 % des chefs d'entreprise étrangers estiment que la France constitue une destination attractive pour les entreprises, et 78 % des entreprises tirent un bilan positif de leurs investissements en France

La France plus encore répulsive pour le capitalisme français

Hélas les investisseurs français fuient notre pays comme le démontrent les flux d’IDE sortants ( investissements directs des Français à l’étranger ). Nous sommes après le Japon le deuxième pays au monde pour l’hémorragie des capitaux alors que les Américains désinvestissent à l’étranger pour réinvestir chez eux.

Une telle situation a des conséquences sur les performances de notre système productif, c’est une maladie qui frappa durement la Grande Bretagne du XXème siècle.

Avec 102 milliards de dollars de flux sortants pour 2018 il faut parler d’hémorragie, c’est plus du double qu’en 2017 ! Chacun remarquera que le Royaume Uni du Brexit n’a pas connu de fuite des capitaux et que nos fantasmes en la matière ne représentent pas la réalité. Il y a bien un problème et une preuve s’il en fallait une que la suppression de l’ISF n’a eu aucun impact positif sur les capitalistes français…

Plus concrètement le premier rang de la France en matière de prélèvements obligatoires affecte notre capacité à séduire les investisseurs nationaux. En France les profits d’aujourd’hui sont les investissements et les emplois… à l’étranger

Ce qui compte c ‘est le solde …

Des ide entrants et des ide sortants, mais quel est le solde seule mesure de l’attractivité ? Malheureusement la Balance des Paiements enregistre un lourd déséquilibre. Nous perdrions 67 milliards d’euros dans ces flux d’investissements, 3% de notre Pib, le plus mauvais résultat de toute l’Europe quand le Royaume Uni enregistre un excédent d’arrivées de 2 milliards et les Etats Unis de 330 milliards …

La Banque de France confirme ce mauvais bilan 2018 avec d’autres chiffres : 51 milliards d’excédents de sortants ( sortants 102, entrants 51).

Une amélioration semble avoir lieu au dernier semestre 2019…

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/bdp_fra_2209_fr_bdp_stat_info_novembre_2019_fr_v2.pdf