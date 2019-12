Investissez dans la grève plutôt que dans les fonds de pension !

En cette période d’incertitude de la bourse, il existe un moyen sûr de ne pas perdre bêtement son argent. Voyons un peu le plus simple des simulateurs.

Vous prenez votre retraite à 60 ans. Mettons que vous mourriez à 75 ans. Ce n’est déjà pas si mal … il faut bien mourir un jour.

Cela fait donc 15 ans de retraite. Soit 180 mois. Mettons que le projet Macron passe. Il ampute votre retraite disons en gros de 400 euros par mois. C’est une hypothèse optimiste.

Vous perdriez alors 180 x 400 euros = 72 000 euros

Mais vous n’êtes pas un de ces pigeons qui se laissent plumer. Vous êtes un " trader " dans l’âme. Il y a un bien meilleur plan … Vous faites grève. Mettons que cela vous coûte 100 euros par jour.

Avant d’atteindre 72 000 euros de retenue sur votre salaire, vous pouvez donc vous permettre de faire 720 jours de grève ! Une année de travail comporte environ 47 semaines. A 5 jours par semaine cela fait 235 jours.

Pour perdre plus en faisant grève qu’en acceptant la réforme Macron, il faudrait que vous fassiez 3 ans et 15 jours de grève !!!!! Or il suffit d’observer un peu pour comprendre rapidement que Macron et Philippe ne sont que de piètres fusibles qui ne tiendraient que peu de temps, pourvu qu’en face il y ait un mouvement déterminé.

Pour ceux qui vivront jusqu’à 75 ans et à qui la retraite à points ferait perdre 400 euros par mois, même 3 ans et 15 jours de grève (6 ans et 1 mois de grève si vous vivez jusqu’à 90 ans) vous coûteront moins que la réforme Macron !!

Pour ceux qui vivront jusqu’à 75 ans et à qui la retraite à points ferait perdre 200 euros par mois, même 18 mois et 7 jours de grève (3 ans et 14 jours si vous vivez jusqu’à 90 ans) vous coûteront moins que la réforme Macron !!

Alors pas d’hésitation. Investissez, investissez vous dans la grève !!!

Faisons connaître partout les caisses de soutien financier aux grévistes

Ajoutez dans vos commentaires les caisses à rajouter.