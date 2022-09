Iran : manifestations ou révolte ?

Les polices religieuses peuvent elles-aussi commettre des bavures. Ainsi, une iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, a été interpellée parce qu’une mèche de cheveux à l’impudeur insupportable dépassait de son foulard. Elle devait subir une rééducation qui s’est mal passée : elle est ressortie du poste de police deux heures plus tard sur une civière pour mourir trois jours après à l’hôpital des mauvais traitements subis. Des manifestations éclatent en Iran, le pouvoir tergiverse et promet une enquête.

Ce n’est pas la seule bavure : il y a eu ces quinze jeunes filles empêchées de sortir d’un internat en flamme par la police religieuse saoudienne et qui en sont mortes en 2002. Chiite, sunnites, même combat contre un même adversaire, la femme comme objet de concupiscence.

Soyons fiers : notre diplomatie proteste et demande justice. C’est normal de s’ingérer, l’Iran est dans le camp du mal. Nous sommes plus discrets sur l’agression de l’Azerbaïdjan envers l’Arménie, ou sur la guerre qui continue au Yemen : les affaires d’abord, il nous faut du gaz et des débouchés pour notre industrie d’armement.

N’allons pas croire que nous serions exempts de toute barbarie en Occident. Ainsi, le nombre de femme excisées et / ou infibulées aurait doublé en une décennie, et il est très improbable qu’aucune de ces mutilations ait été commise en France. Il y a quelques années, un journal d’éthique médicale américain appelait même à tolérer les excisions.

Faut-il prendre le risque de décevoir la Seine Saint-Denis en critiquant trop ouvertement un régime et un pays musulman ? Les pudeurs à gauche sont peut-être dictées par un certain clientélisme. Condamner la répression du non-port de voile là-bas quand ici, il ne serait qu’un choix vestimentaire anodin relevant de la seule liberté des femmes, c’est marcher sur un fil. Certes, les féministes de France sont plutôt discrètes. Elles sont très occupées à feindre d’être absentes pour ne pas avoir à condamner trop fort les collègues masculins qui se seraient livrés à des dragues si lourdes qu’elles en seraient pénalement répréhensibles, ou à des violences conjugales. Depuis l’affaire Quatennens, de nouveaux noms circulent : Julien Bayou ou Thomas Portes et viennent s’ajouter aux déjà identifiés Eric Coquerel ou Taha Bouhafs. Peut-être le prélude à un gros déballage de linge sale ? L’OMS n’a pas encore déclaré de pandémie de comportement sexiste inapproprié chez les mâles militants à gauche, mais elle y réfléchirait, et nul ne doute que des firmes de Big Pharma travaillent soit à un vaccin, soit à un traitement ou peut-être les deux.

Trois conclusions à ce billet sans doute décousu.

Nos réactions d’occidentaux donneurs de leçons pourraient bien souvent nous faire passer pour des hypocrites.

Il faut regarder l’Islam tel qu’il se pratique dans les faits. Il est, ou il peut être, un instrument de la pire oppression totalitaire qui soit, ce dont des musulmans sont les premières victimes. Les premières, pas les seules.

La mort tragique de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid en Tunisie avait initié le printemps tunisien et plus généralement les printemps arabes. N’allons pas croire que tous les problèmes de la Tunisie sont résolus, mais il faut sans doute souhaiter que la déplorable mort de Mahsa Amini soit l’étincelle qui fera que le peuple d’Iran se débarrasse de ses tyrans et de son régime corrompu, si possible pour mieux.

Illustration : Cliché Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, CC BY-SA 2.0

https://www.hrw.org/fr/news/2022/09/16/en-iran-une-femme-meurt-sous-la-garde-de-la-police-des-moeurs

https://www.arabnews.fr/node/36311/monde-arabe

https://www.leparisien.fr/international/iran-la-france-condamne-larrestation-et-la-mort-profondement-choquantes-de-mahsa-amini-22-ans-20-09-2022-JMNBTQ2CTRC3TBLOWLYYBXIHDI.php

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/excision-repassage-des-seins-infibulation-la-grande-importation-des-mutilations-sexuelles-feminines-en-france-20220829

https://jme.bmj.com/content/42/3/148.full?sid=8f0764db-e9be-4a4d-b974-4da1cf683f38 et https://observatoiresociopolitique.com/excision-light/

https://www.liberation.fr/politique/sandrine-rousseau-accuse-julien-bayou-de-comportements-de-nature-a-briser-la-sante-morale-des-femmes-20220920_WN4ESFGZJVFRHCEUXM3FODPKMM/

https://www.mediapart.fr/journal/france/190922/l-affaire-quatennens-revele-les-faiblesses-de-la-france-insoumise