Irma ou l’incurie du gouvernement, l’incurie des media

fou hein ?

on n’a jamais vu ça Mme Michu, moi j’vous le dis, c’est la faute à Trump.

par contre on savait que ce serait un cyclone très puissant, on est d’ailleurs capable de dire combien de cyclones frapperont la région en 2050.(sauf si vous faites caca dans le sciure bien entendu... et tout le bastringue de la secte)

on savait de façn assez précise où cela allait tomber.

et on s’est bien préparé.

des renforts ont été positionnés sur place avec du matos, des engins, du ravitaillement.

on a positionné des groupes électro des fois que

on a fourni des moyens de com satellite et tout le toutim aux intervenants sur place.

on a stocké quelques hosto de campagne, des médocs,

plus tout ce que l’on ne sait pas, que nos politiques gardent secret tellement c’est innovant, des fois que Trump nous piquerait la méthode pour ses ouragans,ce salaud

bref on était prêt.

mais voyez-vous, avec le déréglement climatique , on n’a pas pu.

car il vaut mieux fermer des centrales, nucs, bannir le pétrole, et mettre notre pognon dans des hachoirs à oiseaux

car c’est garanti hein, si demain vous plantez vos tomates sans eau au clair de lune, il n’y aura plus jamais de cyclones, de tempêtes, de tsunamis, de tremblements de terre(si si,le lien a été étudié avec le RCA) bref, faudra juste faire un référendum pour savoir sur quelle température placer le thermostat

pas à dire, on a fait des progrès gigantesques, quand on se rappelle que nos ancêtres craignaient que le ciel ne leur tombe sur le tête