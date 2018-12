Islam colonisateur et colonisé

L’islam qui est depuis son apparition en 7ème siècle une force de colonisation sous ses doctrine de Jihad et l’extension de son territoire, Dar-al islam », tombe pendant les derniers siècles lui-même sous les pouvoirs coloniaux.

Les pouvoirs coloniaux ont aussi utilisé, comme l’islam, toute ressource d’obscurantisme religieux pour atteindre leurs fins coloniales. Parmi d’autres les pays islamisés et arriérés n'en étaient pas des exceptions. Les pouvoirs coloniaux ont souvent travaillé main dans la main avec les clergés des pays islamisés. En Iran, nous témoignons les points les plus intriqués à ce fait que certains mullahs ont collaboré avec le colonialisme britannique.



La collaboration des Mullahs avec une force coloniale est un fait évident, aussi évident que toute une génération de post république islamique le croit. À savoir, avant la prise du pouvoir par les Mullahs en 1979, un nombre de Mullahs iraniens comme Ayatollah Behbahani, Ayatollah Boroojerdi, Ayatollah Kashani etc., avaient les relations douteuses avec le pouvoir colonial d'Empire Britannique. En s'opposant à PM. Mossadegh, Ayatollah Khashani a aidé le coup d’état de 1953 contre Mossadegh. Le coup a été organisé par les USA / Royaume-Uni et les partisans des Mullahs.



Les colonialistes savaient alors, comme ils savent aujourd'hui sous le statut du capitalisme sauvage, que cet Islam est simplement défectueux et qu’ils peuvent y trouver leurs protégés pour avancer leur agenda dans leurs pays. Islam n'était nécessairement pas leur cible, mais colonisateurs se sont rendus compte qu'il y a quelque chose en lui qui freine l’avancement et cause le retard global ; ils savaient et l’ont bien utilisé.

Les gens tout honnêtes, provenus de pays coloniaux ou nations exploitées, partagent l'idée que la colonisation était une honte d'histoire humaine. Comme l’esclavage, elle était une attaque sur les droits fondamentaux. Si nous voulons comprendre pourquoi il s'est passé, nous devons reconnaître que ces pouvoirs coloniaux avaient besoin de recruter leurs collaborateurs parmi les Mullahs car ils peuvent influencer la foule islamisée. D’autant plus que les Mullahs en Iran sont connus pour leur apathie des intérêts nationaux.

En suivant la logique de déploiement précis de l’histoire, nous pouvons voir que ces pouvoirs coloniaux ont construit une dichotomie logique de relations entre un centre (le monopole du système d'exploitation) et la périphérie (composée des pays colonisés). Alors les Mullahs sont bien placés pour cultiver des racines favorables á la colonisation. Ce qui était en jeu était les intérêts économiques et géopolitiques avec les collaborateurs internes. Au-delà beaucoup d'exemples comme le rôle des Mullahs cités ici, nous le reconnaissons en Iran.

Le vingtième siècle a apporté un nouveau profil de ressource et c’est le pétrole de certains pays islamisés qui est devenu le nouveau moteur de la croissance économique de pays industriels. Le pétrole devient un motif supplémentaire qui attire davantage des pouvoirs coloniaux. Les régimes dépendants et corrompus ont été alors formés par l’aide des colonialistes pour aider l'exploitation coloniale. Les régimes collaborateurs aidés par les colonialistes en échange ouvrent leurs portes pour des nouvelles marchandises des colonialistes. Ces circonstances qui mènent à corruption gouvernementale et manque totale de la démocratie deviennent une étape propice pour les mouvements islamiques qui étaient encore en dehors du pouvoir politique.



Ces mouvements n'avaient pas des vraies solutions pour les problèmes objectifs. Même si quelques-uns de ces mouvements dans les pays islamisés en Afrique du Nord ou Proche- Orient avaient été considérés comme des forces anticoloniales, mais ces mouvement étaient populaires parce qu'il n'y avait aucune alternative progressive, démocratique, et laïques. Les forces coloniales ont naturellement cherché leurs intérêts ; ils ont quelquefois lutté contre ces mouvements religieux, mais souvent respectaient leur religion comme un outil favorable pour leurs propres buts coloniaux. Ils ont eu besoin de garder la religion pour que leurs colonies soient les plus illettrées, les moins développées, les plus superstitieuses, et les plus subjuguées. Le pillage des colonies sans un tel frein d’avancement ne pourrait pas être facilement réalisé dans l'histoire de la colonisation.



Plus que les institutions administratives les pouvoirs coloniaux ont eu besoin que la religion puisse contrôler l'esprit des peuples. C’était même plus efficace que le déploiement de l’armée, administration civile, et magistrature qui a été systématiquement mise en place dans les colonies. Comme nous voyons dans les territoires colonisés, ils avaient profité de la religion pendant le dix-neuvième siècle. En mettant en vigueur et manipulant des religions, sectes, cultes et vieilles traditions, les colonialistes pourraient créer pratiquement une atmosphère continue du freinage de la conscience politique des populations indigènes. Beaucoup de sectes ont été créées en Amérique du Sud ; elles sont survenues par nouvelles interprétations de la Bible. Les enseignements de nouveaux gourous et sectes ont ignoré les questions de l'indépendance et de la démocratie du pays. Les sectes qui se sont développées pour plus de 100 années incluent les Scientifiques chrétiens, les Mormons, le septième jour, et les Témoins du Jéhovah, elles sont les mêmes résulte que les Mullahs chiites l’ont fait en Iran.



Les anti-laïques et antimodernistes Wahhabites en Arabie Saoudite ont été mis sur trône par l'Empire colonial britannique qui a remplacé l'Empire Ottoman en tant que le nouveau pouvoir colonial dans la région. Les autres mouvements politiques, même aussi radical que Taliban en Afghanistan ont été créés pour pousser les intérêts géopolitiques ou capitalistes dans le monde islamique. Dans beaucoup de cas, la prise coloniale sur ces ex-colonies ne diminuerait pas après leur départ physique. Le manque d'introspection est très bien ancré dans ces sociétés, quelque chose qui ne permet pas de reconnaitre tangiblement la présence coloniale.



La conquête de l'Amériques par les Européens, surtout le colonialisme britannique, dans le 16e siècle était la première forme moderne de colonisation, une forme extrêmement brutale qui a résulté le génocide de plus de 20 million d'Indiens d'Amérique du Nord, les populations indiennes en Amérique latine jetées dans esclavage et esclavage noir à travers le continent entier, nord et sud compris. Dans le 19th.sièlce, le l'Europe “civilisée” ne a pas trouvé nécessaire de commettre les semblables génocides. En effet avec le développement de nouveaux moyens de production, la nouvelle organisation d'exploitation était nécessaire. Par conséquent, les colonies possédaient non seulement des ressources naturelles mais aussi du bon marché de travail humain. Le missionnaire dans beaucoup de sociétés Africaines était le dispositif de protection moral pour les administrateurs coloniaux, planteurs, fournisseurs, et pénétration de la culture de l'ouest. Les colonialistes ont considéré christianisation des sujets coloniaux comme une nécessité, mais dans le cas de colonies islamiques, ce n'était pas la même considération. L’islam et le clergé islamique en étaient largement suffisants.



À cause de croyance obstinée de Musulmans dans leur credo, le rôle du missionnaire a été remplacé par le clergé islamique ou “ulama”. Les fonctionnaires coloniaux sont intervenus dans matières qui concernent à l’islam ou son influence traditionnelle par l’aide finacere et politique au clergé musulman. L'Empire Britannique a manié avec un grand nombre de chefs religieux influents, comme c'était le cas du clergé iranien. Comme mentionné, le coup d’état de 1953 tramé par les Anglais et les Américains a été réalisé par les voyous et adeptes de Mojahidin -e- Islam conduit par Ayatollah Abul Qassem Kashani et ainsi que par un groupe terroriste islamique appelé Fedayin-e - Islam.



Les jeux infâmes des colonialistes consistaient à utiliser les Mullahs pour contrôler et manipuler la conscience politique et le développement intellectuel des peuples indigènes afin que dans beaucoup de sphères d'activité le pays reste dans la périphérie coloniale. La politique de l'éducation a donné l'avancement dans le système colonial à ceux instruits dans les écoles coloniales. Donc ce system a produit une génération de bureaucrates musulmans qui sont occidentalisés mais n'ont pas été sécularisés ou laïcisés. Ils ont été aliénés de leur propre culture nationale en même temps de et l'ambition d’accomplir des sociétés modernes, ce qui a créé une intelligentsia dépendante en faveur des pouvoirs coloniaux. Lorsque les esprits de quelques gens ont dû être transformés ou prétendument occidentalisé, les esprits de la plupart de gens ont été gardés dans le retard religieux afin que les souverains coloniaux ne soient pas dérangés par la population locale. La stratégie principale était celle qu’avec l'aide de leurs pions bien placés les colonies restent des esclaves mentale des maitres coloniaux.



Du quinzième au dix-huitième siècle Islam étendu dans beaucoup de nouveaux territoires autour du monde. Le pouvoir politique de la communauté islamique a encore augmenté aux nouvelles hauteurs avec le soulèvement de la Dynastie Safavide en Iran et l'Empire Ottoman en Anatolie (Turquie). Les deux empires islamiques avaient le contrôle sur la plupart d'Afrique du Nord, Turquie, Proche-Orient, Inde et Asie centrale. Pendant le règne de ces empires, Islam se répandra beaucoup de nouvelles régions en Afrique, partout en Asie beaucoup de gens ont été convertis à l'islam.

L'Empire Safavide est tombé dans le dix-huitième siècle, l'Empire Ottoman qui était plus agressif a continué à s’étendre et finalement tomba en 1924. — 1914, l'Empire Ottoman est entré en première guerre mondiale au côté d'Allemagne et avec Allemagne a perdu la guerre. L'Empire Ottoman est tombé dans les mains des Anglais et les Français qui ont créé beaucoup des pays en Proche-Orient et ont mis une politique de l'islam colonial dans la région qui a duré durant le vingtième siècle. C'était la fin du dernier bastion d'Âges Glorieux du monde islamique.



Le vingtième siècle était clair que le monde islamique a failli tout nouveau progrès. La religion, comme la fondation commune de la société musulmane, était intellectuellement moribonde. Ses règles strictes se sont trouvées comme des barrages sur le chemin des changements modernes, et par conséquent le monde islamique ne pourraient pas joindre la révolution industrielle européenne. Dès lors, le monde laïque a considérablement pris la direction du nouveau monde. Désormais cette révolution industrielle a changé l'équation du pouvoir entre Européens et le monde islamique. Avec la puissance industrielle, l'Europe a transformé ses valeurs, ses modes de vivre et progressivement ses institutions, le monde islamisé restait dans son obscurantisme.



Aujourd'hui, à part notre condamnation des atrocités coloniales ou capitalistes de l’Ouest, nous, les gens honnêtes, devons accepter que beaucoup de valeurs de l'Ouest appartiennent au processus de la civilisation humaine et donc doivent être acceptées et adaptées aux cultures natives de chaque pays qui cherche la vois de développement. Le sermon libéré de haine au sujet de la démocratie et sa culture est une discussion aveugle de la théorie de complot ou bien d’une falsification consciente de l'islam politique.



Un autre développement dans ce siècle qu'a aussi affecté le monde islamique était la montée du communisme et l'établissement des états communistes dans le monde. Vu la nature de son anticapitalisme, il est considéré pour certains Musulmans un élan politique pour l’assimiler avec l’anti-Ouest, bien que pour le la plupart de Musulmans, le communisme est un “Kufr” (blasphème), donc de façon réflexive, il doit être rejeté. L'apparition de pensée Marxiste a été vue par la plupart de clergé musulman comme un démon étranger contre lequel il fallait lutter et le pousser loin des espaces mentaux et physiques des peuples musulmans. Bien que beaucoup d'organisations politiques islamiques ou partis aient accepté un modèle Staliniste, mais ils sont caractérisés par leur tendance anticommuniste, et proche d’extrême droite. Les héritages de communisme les rappellent que la culture de l'athée sera plus dangereuse que le néo-libéralisme de l’Ouest. Le communisme a toujours été le principal ennemi du monde islamique dans une bonne balance en faveur du système capitaliste et les colonialistes de l’Ouest.



Quand Islam politique aujourd'hui considère des différences énormes entre les sociétés islamiques et peuples Euro-américains. Les Musulmans y voient les valeurs, les institutions, et la façon de vivre qui sont différentes de leurs. Cette évaluation n'est rien qu’un produit de leurs pensées obscurantistes dérivée de leur religion. Les faits nous montrent qu'il n'y a aucun doute qu’il existe des différences fondamentales entre le mode de vie calqué de l’islam et celui calqué des cultures laïques, mais les solutions proposées par l’islam politique ne leur épargnent qu’un futur désastreux et même apocalyptique. Celles-ci finalement ouvrent la porte à la dépendance coloniale à long terme et si un nouveau mode de colonisation s’émerge.



Islam incorpore des règles pour chaque aspect de vie. Il y a l'instruction pour chaque détail de la vie journalière d'un Musulman. La charia (loi islamique) applique à tous les aspects de vie. Elle décrit le mode islamique de vivre, un mode qui a atteint à l'état d'être historiquement colonisé où économiquement dépendant et facilement exploité par l’Ouest. La civilisation islamique dans une très grande partie du monde islamique n'a pas été le fruit d’une procédure de développement humain dans une évolution normale, mais elle a commencé en détruisant beaucoup de civilisations anciennes et puis en s’imposant sur les ruines des nations occupées. Les grandes civilisations anciennes de l'Iran, de la Syrie et de l’Egypte étaient les victimes de cette procédure. Bien qu’une partie de civilisation indigène a été exploitée pour l'avantage des envahisseurs musulmans. L’islam ainsi imposé est en effet la première forme de colonisation imposée par les envahisseurs islamo-colonialistes. Une principale partie de la culture indigène a été interdite ou n'a pas tolérée, comme nous savons ce cas en Iran, la restriction est mise à jour par le régime islamique.



Beaucoup des savants islamiques, scientifiques, les écrivains étaient Iraniens. Lorsqu’ils ont été défendus par les envahisseurs musulmans d’écrire dans leur propre langue, ils n’avaient que publier leur travail en arabe. Cependant, beaucoup d'eux a réussi à sauver la langue en écrivant des grands ouvres. Les poètes : Hafiz, Sa'di, Ferdowsi et ainsi de suite poètes tout célèbres ; les scientifiques et philosophes comme Khayam, Farabi, Avecinna, Rumi, la liste est sans fin, ils ont fait partie de cette patrimoine iranienne. Toutes ces légendes ont fait des contributions cruciales à la philosophie, l’astronomie, les maths et les sciences de tout demain au cours de notre histoire. Nous reconnaissons et apprécions ces développements, mais on doit accepter que ces développements se sont apparus en dépit de d'Islam, et non pas à cause de l’islam. C’est grâce à leur volonté et vaillance contre l’obscurantisme qu’ils ont réussi. La grande civilisation persane aurait pu servir toute l'humanité efficacement si elle n'avait pas été détruite ou gravement endommagée par l'invasion islamique de la Perse il y a 14 siècles.



La différence entre l'Islamo-colonisation et la colonisation classique est que l'islamo - colonialistes non seulement ont pillé et exploité le pays pays envahis, mais a aussi détruit sa civilisation en faveur du credo islamique. Aujourd'hui, les partisans des envahisseurs islamiques discutent effrontément qu'une perte d'une identité islamique est un danger profond pour l'indépendance de nouvelles générations du monde islamique ! Une “indépendance” de la société islamique pour eux est un modèle du retour aux Âges Sombres, qui nous rappelle aujourd’hui les Taliban, Khomeiny, et d’autres catastrophes humaines depuis la révolution islamique de 1979 en Iran. Pour eux, cet islam est une clé à la porte du paradis, comme un martyr pendant une la guerre Iran-Iraq qui porte cette clé sue les épaules. Cette nouvelle venue d'islam politique international est maintenant une nouvelle extension de la colonisation. Pendant que beaucoup d'autres colonies non-islamiques pourraient développer, le monde islamique ne pourrait jamais agir pour développer en dépit de la fin d'époque classique de colonisation.



Sous la colonisation classique, il y avait une transformation graduelle de population dans le monde, beaucoup d’immigrées sont d’origine de la colonie britannique et française. Par contraste, sous l'islam politique, il y a des milliers et des millions qui s'échappent à leurs pays et demandent l'asile politique à l'étranger — si la fuite était possible, la majorité de ces gens s'échapperait á leurs pays. Il est évident, quand les intellectuels, les artistes, et les gens cultivés s'échappent aux régimes islamiques et pire sera quant tôt ou tard les régimes islamiques doivent ouvrir la porte pour les monopolistes du capitalisme le plus sauvage, une invasion coloniale inexprimée pour piller les ressources nationales du pays. Aujourd'hui, Iran, Arabie saoudite, Pakistan, Afghanistan, Somalie et tout autre état islamisé et sont sortis d'un modèle classique de colonisation de l'Ouest vont enliser dans à un nouveau modèle d islamo-colonisation, un modèle créant du retard économique et qui doit forcément ouvrir la porte à l’invasion des futurs exploiteurs étrangers.



L'état de dépendance économique avec maintenance de la classe dominante islamique ne peut pas être changé. Il peut y avoir toujours des reformes superficielles et sans issues pour gagner du temps et même support des états capitalistes qui principalement pensent à pillage des ressources des nations dirigées par les Mullahs et les Scheiks corrompus. Je pense à beaucoup de niveaux dont ce type de colonialisme est beaucoup plus insidieux et dévastateur que le colonialisme géographique et matériel dans le passé.



Je dois dire, qu’un tel court essai n'est pas assez pour éclairer tous les mécanismes du colonialisme dans ces aspects divers. Je me suis concentré sur le colonialisme de l'islam ; celui qu'aujourd'hui émerge sous la forme de l’islam politique et comme une nouvelle forme de colonisation à l’intérieure, ce qui exige des solutions adéquates. Il faut des changements radicaux et des développements rapides basés sur la démocratie et laïcité. Il faut adapter certaines lignes flexibles de la culture indigène aux valeurs laïques et démocratiques de la civilisation moderne, d’où elle est dérivée.-S.

Par Jahanshah Rashidian