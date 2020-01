Islam  : la laïcité dans l’impasse

@Attila



Encore l’amalgame entre islam et islamisme !

Bon, puisqu’il y en a qui persistent à ne pas s’informer sérieusement avant d’écrire des articles, on colle :

La question ne se situe pas au niveau de « islam et islamisme », mais du rapport entre une société française et laïque et du communautarisme religieux qui transforme certains quartiers ou même villes en zone où le culte musulman accompagné de ses lois et coutumes, prédomine sur tout le reste.

On peut nous refaire l’histoire, il n’en demeure pas moins que la dénonciation des différents événements que ce soit les attentats de Charlie, du 13 novembre, ou avant les fatwa qui ont accompagnées les différentes critiques de l’islam (Salman Rushdie, Joseph Fadelle, etc) par les « autorités » religieuses musulmanes, dont et surtout le CFCM, est pour le moins apathique. Par contre pour manifester contre l’islamophobie en crient « Allah akbar » devant le Bataclan, il y a du monde.

Qu’est-ce que l’on apprend du CFCM et de son nouveau patron ?

Qu’il souhaite créer des conseils départementaux du culte musulman constitués de responsables de mosquées, d’imams et d’aumôniers, et destinés à être les interlocuteurs quotidiens des pouvoirs publics, municipaux et préfectoraux. Si ça ce n’est pas développer le communautarisme au sein des cités, c’est en tout cas très bien imiter.

Ce même nouveau patron du CFCM qui, interrogé sur une personne ayant (dans ce pays de libre expression) osé critiquer la religion musulman et subissant des menaces de mort, c’est fendu de ce commentaire « Cette fille, elle sait ce qu’elle a dit. Elle a pris ses responsabilités. Qu’elle critique les religions, je suis d’accord, mais d’insulter et tout ce qui s’ensuit… Maintenant, elle assume les conséquences de ce qu’elle a dit. » Et de finir par : « Qui sème le vent récolte la tempête. »

Vu le comportement des dirigeants, il n’y a maintenant aucun doute que l’amalgame entre islamisme et islam est maintenant avéré. Et cela avec les conséquences que l’on connaît.