Islam : les élites et les autres

Pour devenir ou rester riche, il faut que le plus grand nombre possible d’individus travaille pour vous, volontairement (les fans, les admirateurs) ou non. Pour rester pauvre, ce n’est pas nécessaire. Il est possible, dans ces conditions, de prévoir que les comportements des uns et des autres seront différents quelles que soient leurs croyances affichées.

Le domaine de Mouans-Sartoux donne une idée d’une certaine sorte d’immigrés. Il se trouve dans l'arrière pays cannois et fait 30 hectares. Le domaine se compose de sept villas chacune possédant une piscine et de nombreuses chambres pour accueillir les membres de la famille princière du Qatar lorsqu'elle vient pour de brefs séjours en été. Elle arrive en hélicoptère ou en berlines à vitres fumées pour se protéger des indiscrets. L’ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani (Grand-croix de la Légion d'honneur), qui a abdiqué en 2013, est le plus grand propriétaire de la bourgade de 10.000 habitants dont le Maire est M. Aschieri (Divers gauche, se réclamant du parti de M. Chevènement et des écologistes). Le domaine se trouve sur une colline très courue où réside également le fondateur d’AccorHotels et actuel président de l’Institut Paul Bocuse, Gérard Pélisson. L’endroit est idéal pour accueillir les 23 enfants de l’ex-Émir et leurs familles. Le maire de Mouans-Sartoux, Pierre Aschieri, apprécie ses nouveaux administrés. Cheikh Hamad n’a-t-il pas sponsorisé, à hauteur de 250.000 euros, la construction de la caserne des pompiers ? "En échange, nous lui avons cédé un chemin communal pour un euro symbolique, reconnaît l’élu." Cheikh Hamad a aussi offert un million d’euros, à la ville sans contrepartie cette fois cette fois. Pure philanthropie ! "C’était un geste pour financer la ferme bio qui alimente nos cantines" commente l’élu.

L’émir et ses proches détiennent pour plus de 3 milliards de biens immobiliers en France : neuf immeubles sur les Champs-Elysées, les bâtiments du Printemps et du Figaro, les hôtels de luxe Royal Monceau et Peninsula ou le square de Luynes.Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du club de football Paris-Saint-Germain (PSG) préfère aller dans son château de Marly-le-Roi.

Les maîtres de Doha possèdent des fonds considérables grâce au pétrole et au gaz naturel qui représentent plus de 70 % des recettes totales. Mais pourquoi la France ? Sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, la France a signé une convention qui exonère de toute imposition les plus-values immobilières réalisées sur le territoire français. Cette étonnante convention s’applique également aux autres familles royales du Golfe.

Les plus hautes instances de l’État favorisent la venue de richissimes migrants. Les instances locales également. La constitution de réseaux d’intérêts devient naturel, ils comprennent les dominants qui s’entendent pour continuer à dominer.

Le sport au plus haut niveau n’est pas épargné !

Une enquête concernant le Mondial de football 2022 au Qatar est conduite par un juge pour corruption active et passive, recel et blanchiment. Michel Platini et deux anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy ont été longuement entendus par les enquêteurs. Un déjeuner organisé à l’Elysée le 23 novembre 2010, à neuf jours du vote de la Fédération internationale de football association (FIFA) pour l’attribution du mondial, est l'objet de suspicions. Autour de Nicolas Sarkozy se trouvait le prince héritier du Qatar Tamim ben Hamad al Thani (devenu émir en juin 2013) et le Premier ministre qatari de l’époque. Était également présent Michel Platini, Président de la FIFA. Sepp Blatter ex-Président de la FIFA déclarera ensuite : "Platini m’a téléphoné pour me prévenir qu’il avait eu ce repas et il m’a dit que le président lui avait demandé si lui et ses amis pouvaient voter pour le Qatar dans l’intérêt de la France’’. Le Qatar organisera effectivement la Coupe du monde de football 2022.

Mais le domaine de Mouans-Sartoux est aussi propice à l’épanouissement des entrepreneurs dont Gilles Pélisson ex-PDG du groupe Accor, et les proximités facilitent les contacts. Nicolas Sarkozy deviendra administrateur et président du Comité de la stratégie internationale d’Accor en février 2017.

À La Courneuve, plus de huit enfants sur dix de moins de 25 ans ont au moins un parent immigré. Ils proviennent d’Algérie, du Portugal, du Maroc, de Tunisie… La Cité des 4000 est la principale cité de la Courneuve. Son état s'est considérablement délabré depuis sa construction en mars 1956. L'Office HLM de la Ville de Paris pratiquait pour cette cité une politique d'attribution de logements destinée à regrouper en banlieue des populations d'origine étrangère dont la mairie de Paris voulait se débarrasser.

Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy s'est rendu en juin 2005 dans la Cité des 4000 après la mort du jeune Sidi Ahmed, 11 ans, mortellement touché par une balle perdue alors qu'il venait de nettoyer la voiture de son père. Au pied de l'immeuble où l'enfant a trouvé la mort, l'attendaient deux cents personnes qui l'ont apostrophé : « On veut sortir d'ici, on est Français, on veut que nos enfants vivent comme des Français ». Nicolas Sarkozy a alors répondu : « Les voyous vont disparaître ; je mettrai les effectifs qu'il faut mais on nettoiera la Cité des 4000… On va nettoyer la cité au Karcher ». La barre Balzac, vidée de ses habitants dans un climat de tension provoqué par les trafiquants de drogue, fut finalement démolie durant l'été 2010. À La Courneuve, le taux de pauvreté est de 42% et la Médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 14 280€ soit 3,2 fois moins qu’à Neuilly-sur-Seine. Le taux de chômage des 15-64 ans est 26%.

Un immigré comme les autres. « Je fais mes cinq prières surtout pour faire comme tout le monde. Je n’ai pas d’hélicoptère mais une mobylette. Utile pour travailler chez Uber. Ça fait un peu de tunes. Je vis chez mes parents. J’ai pas de meuf. Je m’emmerde à longueur de journée ».

Une journée comme une autre. Dans le sud de la cité des 4000 une trentaine d'individus ont tiré des mortiers d'artifice en direction des forces de l'ordre. Deux véhicules et des poubelles ont été incendiés, un bus a également été dégradé. Une patrouille de police s'est trouvée prise en embuscade et quatre fonctionnaires de police ont été blessés. Une arrestation avait eu lieu au même endroit dans une affaire de stupéfiants, où des personnes avaient « tenté de s'y opposer ». Le Maire est soutenu par un collectif Parti communiste Français - France Insoumise - Radicaux de Gauche - Écologistes - Citoyen.ne.s engagé.e.s. ‘La Courneuve AS’ est le club de la ville, champion de Seine-Saint-Denis, il vise une montée en division de Régional 3 cette année. Il n’existe pas d’hôtel Accor à La Courneuve, le plus proche est à Aubervilliers sous le sigle Ibis. La ville de La Courneuve et ses alentours immédiats donnent l’accès à 5 mosquées et salles de prières. Il existe aussi une mosquée à Mouans-Sartoux.

Deux villes, deux mondes, deux objectifs de vie. Les uns installent l’inégalité source de leurs profits, les autres subissent les événements sans espoir d'avoir une quelconque influence. L’apport de populations exogènes ne peut que contribuer à désagréger les systèmes sociaux acquis au fil des ans et donc faire empirer les inégalités. Pour les ‘élites’ par contre, les différences socio-culturelles ou religieuses s’effacent pour ne laisser subsister que ce qui les unit intimement, leur bonne fortune. Chacun raisonne en fonction de son vécu, mais les uns décident, les autres pas. Heureusement les professionnels de la rhétorique jettent un voile sur le sordide pour le transformer en élans humanistes.