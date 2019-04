Islamité et Chrétienté, des amours de religions ?

Il faudrait que l'Europe et l'Arabie fassent l'amour, par quoi elles accoucheraient d'un Aufhebung. Quoi de mieux ? Ça ne règlera sûrement pas la Question arabe, mais ça ouvrira des sentes – par exemple des moyens de la supporter, cette « question ». Ce qui serait certes un progrès. L'exemple d'une union idéale entre la Chrétienté (c'est-à-dire les moeurs chrétiennes actuelles) et l'Islamité (c'est-à-dire les moeurs islamiques actuelles) est flagrant de son bénéfice : il y a dans l'une comme dans l'autre religion des éléments d'amour, ce dont on ne saurait douter.

Avec les problèmes au sujet de l'Arabité en France, il y a loin avant d'en finir dans la bonne humeur autour d'un feu de la Saint-Jean. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ce pourquoi je ne parlerai pas ici des Arabes, parce que d'abord peu m'en chaut, mais aussi pour ne pas animer d'instincts les trouble-fêtes...

Plutôt, on va chercher, d'un commun accord si vous le voulez bien, la possibilité d'une réussite d'entente spirituelle entre la Chrétienté et l'Islamité. Au nom de quoi il ne s'agira pas de dire quelle religion a raison sur l'autre, mais d'y retrouver à redire sur cette soi-disant aporie : aucun amour n'est possible entre l'Islamité (qui n'est pas l'islam) et la Chrétienté (qui n'est pas le christianisme). Je parle donc de principes et non de théologies.

En quoi elles me paraissent réconciliables est patent dans la structure autour de laquelle elles orbitent toutes les deux : le symbole.

Si le symbole est multiple en Chrétienté, il est (apparemment) réduit à un en Islamité.

Or, les symboles en Occident sont d'une ondulation certaine, quand pour nous ils expriment tout un tas de choses qu'on ne comprend pas vraiment et qui nous glissent des doigts. Tandis que dans l'Islamité, le symbole est en quelque sorte un gros cercle : il est quasi vicieux et s'impose à tous.

Le fluidique de nos symboles reste du domaine de la Volonté de puissance, ce qui veut dire faire accroire pour s'en tirer à bon compte, quand l'éléphantesque du symbolique d'Islamité compresse son monde, ceci de même animé par un potenvolontarisme identique.

Dans les cas, il s'agit d'un rien vu, rien entendu (et si j'étais là j'étais absent).

D'où la déduction qui s'ensuit : que l'Islamité et la Chrétienté cosmisent leurs mondes au point de vue anthropologique, à s'en protéger hardiment par l'érection de murs crénelés.

Une perte d'équilibre de nature anti-religieuse appert de toute évidence. Je veux dire que le mouvement de l'âme qui s'exprime par de telles restrictions sont des impositions de l'intelligence sur les données de l'intuition, à savoir que l'intuition défait facilement les Etats.

D'un équilibre seul se distingue une religion mature, de cette harmonie divine entre l'ondulation et la fixité – toutes deux nécessaires.

Aussi bien l'Islamité et la Chrétienté ne peuvent que s'entendre, car si la Chrétienté fluctue de son intuition contre l'intelligence statique, l'Islamité fait une cage aux barreaux de fer à son intuition. De sorte qu'en fin de compte, on n'aboutit à rien, sinon à un scepticisme sans fond en Occident et un fanatisme démentiel pour l'Orient.

Que l'Islamité ne représente pas son symbole n'y change rien.

Son aucun symbole reste frappant dans son invisibilité.

C'est même justement parce qu'il est invisible qu'il trouve de la force à frapper les esprits. Quand les symboles de la Chrétienté, à force d'être rabâchés ainsi, font ni chaud ni froid. Donc, comment changer la donne ? Pour cela, les tenants de l'Islamité et de la Chrétienté doivent impérativement comprendre qu'un symbole ou que des symboles ne changent rien, de la même manière qu'on ne distingue ni le capitalisme du communisme ou le libéralisme du socialisme, qui se motivent à la source de l'intérêt de soi toujours en dépit des autres.

Une religion d'harmonie entre l'intuition et l'intelligence est une religion dite dynamique, c'est-à-dire s'imposant d'un dogme fluidique. Où l'on comprendra que l'intuition à besoin du carcan qui conditionne son existence.

C'est précisément ce que pointe la structure de l'inconscient, qui ne vit (rappelons-le) qu'à se distinguer du conscient !

Partant, l'union des principes femelle (Chretienté) et masculin (Islamité) sont la condition sine qua non à l'épanouissement de la doctrine chrétienne et islamique, anthropologiquement Chrétienté et Islamité. Il faut que la Chrétienté rappelle à l'ordre ses ouailles en montrant l'union joignant ses Trois en Un, alors que l'Islamité doit chercher dans son Un la Multitude qu'elle n'a pas (encore). La mentalité supérieure sait que l'Unicité n'est pas brisée par une relation interne entre différentes personnes, ce qu'on appelle une connivence des contraires en langage mythique.

Sans compter le reste : n'est-ce pas en plus la vérité ? La Chrétienté ne comprend plus le symbole 3, et n'arrive pas à résoudre sa « septicémie », si vous me permettez l'expression pour désigner l'épanchement qu'on connaît de notre prétendu scepticisme partout.

En quoi le discours philosophico-analytique à évoquer la structure soutient l'écluse contre le totalitarisme, lequel vit de sa confusion de l'image privée et de l'image publique, dans un mouvement à rebours de la perforation de la mâyâ. On appelle ça (la philosophie) la science d'une implacabilité mathématique, « aukazoù » votre oubli.

Je ne parlerai pas du reste, car ce serait vous mâcher le travail.