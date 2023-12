Islamo-gauchisme ou judéo-atlantisme

Tout est fait pour tenir LFI en dehors de notre vie politique et « démocratique » et beaucoup d’entre nous au fond sont imprégnés des mots et images de ce lynchage médiatique qui a cours et qui ne parle jamais des véritables déclarations non tronquées ou des analyses que l’on trouve directement sur les sites ou blog des différents responsables. Qui va être d’accord sur tout tout le temps ? Mais au moins, en allant à la source, on sait ce qui est dit et de quoi on parle. Cela ne nous inquiète pas, un mouvement politique à 420 000 voix du passage au second tour d’une présidentielle que l’on essaie de sortir par ce type de méthodes du champ politique ? Réfléchissons-y. Après, il sera bien tard pour se plaindre et essayer de comprendre.

► Une interview exclusive de Jean-Luc Mélenchon au site Orient XXI.(12/12/23)

La désinformation pressante fait que ceux qui demandent le cessez-le-feu et l’application des résolutions de l’ONU sont accusés de violence et de défenseurs des terroristes alors que ceux qui soutiennent les bombardements et acceptent les milliers de morts seraient des gens raisonnables. Ici une réflexion élargie de politique et de géopolitique en profondeur loin de la pauvre « comédie » médiatique qui nous domine. Un extrait parmi bien d’autres choses dans ce texte dense.

« Nous continuons le combat pour un nouvel ordre du monde, pour un autre type de société, nous devons trouver des points d’appui stables. Dans le rapport de force actuel, c’est le droit international. Sans l’ONU, quelles que soient ses limites, que serait la perspective pour la planète ? Le but n’est pas d’instaurer un monde « multipolaire ». Car c’est la guerre assurée. Nous avons besoin d’un monde « ordonné » autour du droit comme référence commune. Il y a urgence : 75 % des nations ont un différend frontalier ! Et 28 % d’entre eux sont des conflits armés. La situation entre la Palestine et Israël est un conflit colonial, un conflit de territoire et de frontières, et non un conflit religieux. Du 7 octobre à aujourd’hui, c’est une seule séquence. Dans les deux cas, ce que l’on voit nous choque. Mais refuser de s’aligner sur une des parties au conflit ne signifie pas pour autant être neutre ou équidistant. Nous ne partageons pas le « soutien inconditionnel à Israël » exprimé par la présidente de l’Assemblée nationale Madame Yaël Braun-Pivet au gouvernement de Monsieur Nétanyahou. Au nom de la représentation nationale ? Personne ne l’avait mandatée, contrairement à ses allégations ! »

http://bernard-gensane.over-blog.com/2023/12/jean-luc-melenchon.a-gaza-ce-n-est-pas-de-la-legitime-defense-mais-un-genocide.html