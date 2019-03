Islamophobie : Une Lecture réaliste

Suite à l'attaque terroriste d'extrême droite sur deux mosquées à Christchurch vendredi dernier, beaucoup ont lié le massacre à la montée de l'islamophobie dans les pays occidentaux. En fait, le terroriste a expliqué ses motivations dans un manifeste de 76 pages qu'il a publié sur Internet.

Le problème, cependant, va au-delà de la recherche des motifs. Le vrai problème est que les pays menacés soit par le type de terrorisme associé à l'islam, soit par le terrorisme d'extrême droite, ne font pas assez pour s'approcher de ces idéologies avant qu’elles deviennent violentes.

À la suite de l'attaque, certains membres du monde arabe et musulman ont accusé les mosquées dans les pays occidentaux d’encourager la violence, le terrorisme et les discours de haine. Ils les ont ensuite accusées d’avoir provoqué le terroriste d'extrême droite de Christchurch.

Le criminel, cependant, a déclaré qu'il était radicalisé depuis 2008. Il avait prévu de commettre son crime longtemps, des années avant l'ascension de Daech ou même la vague de réfugiés syriens et d'autres zones de conflit arabe.

Les débats de ce genre semblent pêcher dans des eaux troubles. Certaines organisations et groupes, dont la plupart défendent eux-mêmes le radicalisme, utilisent cette attaque pour régler leurs comptes politiques avec des pays arabes et musulmans.

De l’autre côté du monde, l’Occident semble indifférent aux conséquences de la montée de l’islamophobie. Certains politiciens occidentaux utilisent leurs positions d'extrême droite pour faire appel aux électeurs, négligeant les conséquences à long terme que cela pourrait avoir sur la sécurité nationale et la cohésion sociale.

Pour aggraver les choses, certaines entités du monde arabe et islamique financent des organisations terroristes et invitent leurs dirigeants à des émissions de talk show pour promouvoir la polarisation. Les organisations terroristes travaillent selon l'agenda de ceux qui les hébergent, les financent et les arment.

La culture de l'incitation et de la radicalisation est répandue dans le monde entier. Mais personne ne fait assez d’efforts pour y faire face. Le radicalisme a été mélangé à d'autres concepts tels que la résistance et les différentes nuances du spectre politique, y compris la gauche et la droite. Le radicalisme a aussi un rapport problématique à la liberté d'expression ainsi et au nationalisme.

Rester silencieux face à des crimes racistes est un cadeau gratuit à l'idéologie d'organisations terroristes comme Daech et un baiser de vie à Al-Qaïda, après leur défaite sur le terrain. Le silence donne à leurs sympathisants de quoi parler.

Depuis les attentats du 11 septembre, de nombreuses conférences et séminaires ont eu lieu dans le monde musulman pour dissocier l’islam et le terrorisme. Ils n'ont toutefois pas réussi à faire face à la véritable menace à laquelle les musulmans sont confrontés aujourd'hui.

De l’autre côté, l’Occident devrait comprendre que la rhétorique d’extrême droite opposée à l’immigration et aux réfugiés va au-delà de l’idée de concurrence politique. Ce discours d'extrême droite sape la coexistence et l'intégration dans les sociétés occidentales.

La mondialisation et des idées telles que le village planétaire sont issues du vocabulaire occidental et ont contribué à la richesse économique des pays développés. Aujourd'hui, cependant, l'Occident semble rejeter les implications démographiques de la mondialisation, notamment les migrations, les mouvements de réfugiés et la mobilité mondiale.

Pour vaincre le terrorisme et le radicalisme, le monde doit rationaliser l’arène politique. Nous devons repenser les stratégies qui alimentent le choc des civilisations et des religions.

La législation et les lois devraient traiter le racisme, l'incitation et la haine, et valoriser la tolérance et de la modération. Sinon, nous pourrions ne pas entendre beaucoup parler de la paix et de la sécurité mondiales de si tôt.