Israël à la conquête de la lune ?

Quand les Américains ont annoncé leur exploit lunaire, le président Jonhson a déclaré : “Celui qui contrôle l’espace contrôle le monde”, il a ajouté :

“From space, the masters of infinity would have the power to control the earth’s weather, to cause drought and flood, to change the tides and raise the levels of the sea, to divert the gulf stream and change temperate climates to frigid.”

Traduction : “Depuis l’espace, les maîtres de l’infini auraient le pouvoir de contrôler le climat terrestre, de causer des déluges, de changer le niveau des océans, de dévier le courant du gulf stream, et de changer les températures des climats”.

Bon, ils sont sûrement allés sur la lune, alors, même si les images qu’on nous a montrées ont été tournées en studio par Stanley Kubrick, et qu’ils ont été aidés technologiquement pour le faire, notamment pour passer la ceinture de Van Allen, mais ils n’ont pas donné suite, ouf !

Par contre, pour le projet cécrit dans cet article, certains journaux ont même parlé de « vaisseau spatial » d’Israël pour expliquer qu’une sonde allait mettre plus de deux mois pour se poser sur le satellite et envoyer des messages pendant deux jours pour déposer un drapeau. Mais que ne nous abreuvent-ils pas d’autant d’images que nous en avons eu pour la mission spatiale de Thomas Pesquet ?