Israël coupe Gaza du reste du monde, les assassins ne veulent pas de témoins

Il n’y a pas que les caniches, il y a aussi les racistes, qui sont plus enclins à croire que tous les palestiniens du Hamas sont des terroristes comme ceux de chez nous, ou de Syrie...poussés au captagon, rien dans la tête et suicidaires ; c’est pour ceux-là que la fable des enfants décapités a été créée et par ceux-là qu’elle a marché !

Mais c’est vrai que la plupart de mes contemporains, autant que je puisse les voir, sont exempts de capacités d’attention, de compréhension des humains en présence ; on voit mal des guerriers en pareille attaque, concoctée pendant des mois voire des années, responsables de sa réussite, avec un but de survie immédiate pour la population palestinienne, sachant qu’ils risquent, collectivement, gros, lâcher un sadisme dont on ne sait d’où il viendrait, la haine, la vengeance n’entraînant pas le sadisme mais une détermination sans faille, une violence évidemment ! Tuer, oui, mais torturer, non, il ne s’agit absolument pas de vengeance irrationnelle, et par ailleurs ce n’est de la même veine : l’origine de l’attaque n’est pas la même que pour un attentat, le but non plus : les guerriers savaient qu’il pouvaient mourir, comme tout guerrier, mais n’y allait pas pour mourir !

enfin bon, on se fait du mal sans grands effets positifs sur la situation...