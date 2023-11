Israel enfonce toujours plus Gaza dans l'horreur chaque jour avec le soutien inconditionnel de l'Occident.

Il n’était pas difficile de comprendre pourquoi je ressentais une telle affinité avec les adeptes du culte. Les caractéristiques du système de croyance juif israélien avec lequel j’ai grandi sont identiques aux systèmes de croyance de nombreuses sectes. Par exemple :

- Les sectes ont tendance à croire qu’elles sont spéciales et différentes du reste du monde.

- Les sectes ont tendance à être craintives et à considérer que le groupe est toujours menacé dans son existence.

- On dit souvent aux membres des sectes que le monde extérieur est dangereux pour eux et que la seule sécurité pour eux est dans et avec le groupe.

- On dit souvent aux membres du groupe qu’ils sont incompris ou détestés par les personnes extérieures au groupe.

- Dans de nombreuses sectes, la survie de la secte est considérée comme la valeur la plus importante et doit passer avant tout le reste.

- La loyauté envers le groupe est la valeur la plus élevée que chaque individu puisse avoir dans sa vie. La loyauté est absolue, même si les membres pensent que le groupe fait quelque chose de mal.

- En général, dans les sectes, il n’est pas permis de discuter avec le monde extérieur de ce qui se passe dans la secte. Cela est considéré comme déloyal et comme une menace pour le groupe.

Ce à quoi je fais référence est en fait la psychologie des sectes. La psychologie sectaire est typique des systèmes familiaux enchevêtrés et elle peut exister dans presque tous les contextes d’interaction de groupe. Elle n’a pas besoin d’être religieuse. Il s’agit d’un type de mentalité de meute qui a dû évoluer dans des conditions hostiles, lorsque les humains étaient constamment menacés par la mort.

Il y a ceux qui sont nés dans ce type de psychologie et qui y sont endoctrinés comme je l’ai été. Et il y a ceux qui y adhèrent plus tard. La psychologie sectaire tend à attirer à elle des personnes déjà craintives et qui cherchent à clarifier la réalité, l’existence et leur but. Ils ont peu de tolérance pour l’ambiguïté et recherchent la sécurité en se regroupant avec d’autres. Si une secte avait la possibilité de créer son propre État, Israël en est l’exemple.