Israël est-il en train de préparer son autodestruction ?

La Knesset (Parlement israélien) a adopté, jeudi 19 juillet 2018, une loi définissant le pays comme « l'État-nation du peuple juif ». Un texte exceptionnel qui prime sur toutes les autres lois ; dans ce sens qu'aucune législation ne pourra passer si elle ne se conforme pas à ce texte controversé et jugé « raciste » par la minorité arabe (communauté d'avant 1948) représentée par 13 députés arabes. Pire : désormais seuls les Juifs pourront décider de l'avenir d'Israël. Alors que l'arabe, jusqu'ici considérée comme langue officielle au même titre que l'hébreu, va perdre son statut. « Notre première réaction, avec mes collègues député arabes, a été de se lever et de déchirer le texte de cette loi, car elle est contraire à la démocratie, raciste et colonialiste. Techniquement elle institue un régime d'apartheid, puisqu'elle légalise deux types de citoyenneté, une de première catégorie pour les juifs, et une autre de seconde catégorie pour nous, les arabes. Cette loi garantie des droits politiques pour les juifs, comme le droit à l'auto-détermination. L'État et ce pays leur appartient, puisque le texte consacre des droits sur la terre également, car il encourage et appuie ouvertement la colonisation juive. En somme, Israël est devenu un État juif non-démocratique. » a déclaré notamment au site de France 24 Jamal Zahalka, Member of the Knesset (MK) de la Liste arabe unie qui compte 13 parlementaires dont s'est servi le premier ministre Benyamin Netanyahu chaque fois qu'il se sentait à l'étroit. Mercredi, la veille du vote de cette loi sulfureuse, le MK Zahalka notre blog nous avons dès fin décembre 2010 mis en garde contre cette situation qui risque de sonner le glas de l'Etat hébreu et ce malgré la bienveillance de l'Amérique de Trump et la danse du ventre de l'Arabie saoudite et de sa suite. Ci-après l'article publié le 29 décembre 2010 sur mon blog :

Publié le 29 décembre 2010 par AC & JPF

Rav Ovadia Yossef

Plus que le danger que représente certains de ses voisins, plus que la bombe A que les Iraniens cherchent à fabriquer, c’est la tentation raciste de certains franges extrémistes de la société juive israélienne qui peut se révéler létale pour l’Etat hébreu. Souvenons-nous de ce qui s’est produit en 1994. Le racisme de la communauté dominante blanche sud-africaine a atteint des niveaux tellement intolérables et anachroniques que Bill Clinton alors président des Etats-Unis fut obligé de lâcher le régime de Pretoria et la suite on la connaît. S’il y a une chose que les Américains ne tolèrent pas après le viol, le terrorisme et le parjure c’est le racisme et l’esclavagisme. Une réalité qui n’a point échappé à Ehud Barak, le ministre israélien travailliste de la Défense.



En fait, le manifeste anti-arabe signé par 27 femmes de rabbins a soulevé une vague d'indignation dans le pays. Barak a dénoncé ce mercredi la « vague de racisme qui menace de mener la société israélienne dans des voies sombres et dangereuses ».



Auparavant quelque, vingt-sept femmes de rabbins ont signé une lettre où elles appellent les femmes juives à ne pas se mêler ni s’approcher des hommes arabes. Parmi les recommandations, « ne pas flirter avec des hommes arabes, ne pas travailler dans des endroits qui emploient des Arabes et ne pas effectuer à leurs côtés dans un service national. »



La lettre d’exhortation a été publiée par l'organisation Lehava se réclamant de l'héritage spirituel du rabbin Méir Kahana, le chef du parti Kach, un groupuscule ouvertement raciste interdit de se présenter à la Knesset. Kahana a été assassiné en 1990 à New York par un Egyptien.



Parmi les signataires de ce manifeste, la bru du rabbin Ovadia Yossef (sépharade d’origine marocain, photo), le chef spirituel du parti orthodoxe sépharade Shass désormais célèbre pour ses sorties outrancières et incendiaires, l'épouse du rabbin Lior de Kyriat Arba ou encore l'épouse du rabbin Zalman Melamed de Beit El.



Cette nouvelle controverse qui risque de faire passer Israël aux yeux du monde comme une nouvelle terre d’apartheid secoue le pays quelques semaines seulement après la décision de 47 rabbins municipaux d'interdire la vente et la location de biens immobiliers aux non-Juifs.



En réponse à la pétition, près de 50 rabbins conservateurs (Massorti) ont signé une déclaration s'inscrivant en faux contre la position halakhique, à l'origine de cette controverse.

