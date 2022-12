Israël et frapper l’Iran  : enjeux militaires et politiques

Les discussions sur une frappe contre l’Iran sont revenues sur le devant de la scène après que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a fait remarquer, comme le cite le Jerusalem Post, qu’Israël est capable de frapper l’Iran. Mais les dirigeants du pays doivent soigneusement peser cette mesure avant de décider de la prendre, a-t-il ajouté.

Le journal a fait référence ailleurs aux remarques du député du Likoud Tzachi Hanegbi.

Il y a déclaré que le chef du parti, Binyamin Netanyahou, qui dirigera le nouveau gouvernement israélien à son retour au pouvoir, pourrait ordonner une attaque contre les installations nucléaires de l’Iran si aucun accord nucléaire n’est conclu et que les États-Unis ne peuvent pas prendre de mesures contre Téhéran.

Le discours de Ganz sur les capacités, l’état de préparation et la préparation des plans nécessaires est une réaffirmation.

C’est-à-dire qu’Israël, sentant le grand danger que représente la menace iranienne, a certainement préparé ce qu’il considère comme nécessaire en termes de capacités opérationnelles, ainsi que les plans nécessaires pour une frappe militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Ce sont toutes des questions de planification opérationnelle dans de tels cas.

De nombreux points sont déduits des déclarations de Ganz et d’Hanegbi. Tout d’abord, Ganz, qui se prépare à quitter le Département de la défense, présente une sorte d’inventaire devant son peuple et son histoire. Il voulait réaffirmer que Tsahal était prêt à attaquer l’Iran pendant son mandat.

En même temps, il a tenu à souligner que la décision devrait être soigneusement examinée au niveau politique avant d’être prise, ce qui est une position très importante. Le MK a également évoqué la possibilité que Netanyahou ordonne une attaque contre l’Iran, ne s’éloignant pas des déclarations de Gantz concernant la sensibilité sur la question. En effet, cela dépend de deux conditions importantes.

La première est l’échec de la conclusion d’un accord nucléaire avec l’Iran. C’est très probable. La deuxième est l’incapacité des États-Unis à prendre des mesures contre Téhéran.

C’est une condition insaisissable car, comme je l’ai dit dans un article précédent, cela implique nécessairement de se coordonner avec Washington et d’obtenir le feu vert des Américains avant qu’une frappe militaire israélienne contre l’Iran puisse avoir lieu, et cela a à voir avec le fait que Washington admette lui-même que toutes ses options se sont taries pour contrer la menace iranienne, ce qui est certainement peu probable.

Donc, globalement, cette décision est une décision politique par excellence. Par politique, j’entends ici un examen minutieux des conséquences possibles de la décision sous tous ses aspects, qu’elle parvienne ou non à atteindre ses objectifs.

Les deux possibilités impliquent les mêmes conséquences, qui peuvent ne différer que par leur gravité, leur ampleur et leur portée potentielle, surtout compte tenu de l’état de liquidité et de chaos qui marque actuellement les relations internationales, et de la forte implication de l’Iran dans la crise ukrainienne, avec toutes les implications que cela implique pour la position de la Russie, au moins en termes de soutien logistique et de renseignement à son allié iranien.

En tant qu’analystes, nous convenons que l’option d’attaquer l’Iran n’est pas si simple.

Comme l’a dit Ganz, il faut bien réfléchir avant de la mettre en œuvre, d’autant plus que la déclaration du Secrétaire à la défense indique que la question ne porte pas seulement sur les capacités militaires et opérationnelles, mais aussi sur l’examen des conséquences potentielles de la décision et la capacité à y faire face.

Dans les mêmes remarques, Gantz a fait valoir que Netanyahu avait presque mis en œuvre un scénario d’attaque contre l’Iran par le passé. Mais au final, il a fait marche arrière. Je pense que les circonstances et les conditions de la prise de décision sont plus complexes aujourd’hui que par le passé.

L’Iran est plus capable de répondre militairement à une attaque israélienne. Il n’est pas question ici de surestimer les capacités iraniennes.

Mais nous devons être tout à fait réalistes quant aux récentes percées dans les capacités militaires de l’Iran, qu’il s’agisse des drones que la Russie a utilisés dans la guerre en Ukraine, ou de la divulgation continue de nouvelles armes, tout récemment des missiles hypersoniques. Ces derniers n’en sont peut-être qu’aux premiers stades de développement.

Mais nous devons nous pencher au moins un peu sur les implications potentielles de la coopération technologique entre l’Iran et les alliés dotés d’industries de défense sophistiquées comme la Russie. Est-il trop tard pour Israël pour faire face à la menace iranienne ? La réponse est un non catégorique.

Un « oui » équivaut à une capitulation au statu quo. Ce n’est pas une option pour les dirigeants israéliens ou tout autre dirigeant.

Mais il est nécessaire de diversifier les alternatives et les options pour anticiper les subtilités du scénario de grève, étant donné la complexité de la position des États-Unis sur le plan international, en raison des pressions qu’ils subissent, que ce soit en raison de la montée de la Chine et du statut de Taïwan, ou de la crise en Ukraine, dont l’issue est difficile à prévoir.

Tout cela fait qu’il est délicat pour Washington, quel que soit le responsable à la Maison Blanche, de donner à Israël un blanc-seing pour une frappe militaire contre l’Iran. Certains pourraient dire : pourquoi Israël ne devrait-il pas compter sur lui-même pour prendre une telle décision ? La réponse est qu’une décision unilatérale ici est à la fois délicate et dangereuse.

Il ne s’agit pas d’une frappe qui peut réussir ou non, suivie d’une réponse politique.

Mais il s’agit avant tout des scénarios de la réponse iranienne et de la façon d’y faire face, avec ce réseau complexe d’agents, de milices et d’armes sectaires financés et dirigés par l’Iran, ce qui fait de la gestion de la réponse une idée qui peut être au-delà des moyens de n’importe quel pays, et pas seulement d’Israël, avec les calculs géopolitiques et géostratégiques existants, ce qui nécessite à son tour un réseau d’alliances régionales et internationales de soutien.

Il ne fait aucun doute que l’Iran est sur le point de devenir une pièce dure sur l’échiquier du Moyen-Orient. Cela inquiète non seulement Israël, mais aussi la plupart des pays de la région. L’Iran a toujours cherché à transformer sa puissance militaire en influence stratégique.

Fondamentalement, il s’agit d’une hégémonie expansionniste. Par conséquent, le danger d’accroître sa puissance n’est pas limité à Israël, et il ne doit pas y penser seul.