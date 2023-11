Israël Etat Palestinien : seriez-vous d’accord sur les treize conditions de la paix, ci-après ?

Très intéressant de nous montrer ce que peut être un sondage en dehors des présupposés que l’on nous inflige le plus souvent et à propos desquels on nous assène matin midi et soir « Les français pensent que et patati patalaire... » qui finissent par nous vriller la cervelle quand on s’aperçoit que notre voisin nous explique qu’il sait de quoi il parle et qu’il est très au courant car même les médias finissent par partager ses analyses.

En même temps, votre questionnaire est très riche, informatif et responsabilisant. Comme quoi, faire vivre la démocratie, ce n’est pas si compliqué et d’un coup nous avons l’impression d’être pris au sérieux en tant que citoyen.

Imaginons un instant comme ce serait décapant si, d’un coup, nous avions ce genre de sondages sur bien des sujets ordinairement traités dans l’entre-soi de nos sondeurs habituels et leurs partenaires des médias et politiciens d’appareils.